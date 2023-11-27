https://ria.ru/20231127/ogranicheniya-1912189988.html

Финляндия сообщила о подготовке новых ограничений на границе с Россией

Финляндия сообщила о подготовке новых ограничений на границе с Россией - РИА Новости, 27.11.2023

Финляндия сообщила о подготовке новых ограничений на границе с Россией

Финляндия готовит новые ограничения на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия иностранцев, просящих убежище, сообщил глава правительства Петтери... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:12

2023-11-27T17:12

2023-11-27T17:32

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноя — РИА Новости. Финляндия готовит новые ограничения на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия иностранцев, просящих убежище, сообщил глава правительства Петтери Орпо."Мы вынуждены думать и готовить следующие шаги", — сказал он на пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.Орпо не ответил на вопрос, к какому сроку ожидать принятия решений. По словам финского премьера, на восточной границе сохраняется "серьезная тревожная ситуация".С 25 ноября, когда на границе с Россией остался единственный КПП "Райа-Йоосеппи — Лотта", работающий четыре часа в сутки, в Финляндию прибыло 61 лицо, запросившее убежище. По данным источников крупнейшей в стране газеты Helsingin Sanomat, власти готовятся закрыть восточную границу для просителей убежища. Орпо ранее допустил, что пункты приема заявлений будут сосредоточены в столичном аэропорту Вантаа и морских портах.Правительство Финляндии закрыло семь из восьми КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран — Сирии, Индии, Марокко и других. Власти зарегистрировали прибытие людей более 30 национальностей.Решение о закрытии пунктов пропуска действует до 23 декабря.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.В Москве не исключили, что финские власти могут полностью перекрыть границу, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам.

https://ria.ru/20231127/granitsa-1912126946.html

https://radiosputnik.ru/20230208/granitsy-1850674440.html

https://ria.ru/20231123/finlyandiya-1911261735.html

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в мире, россия, петтери орпо, евросоюз, финляндия, дмитрий песков, москва, ульф кристерссон