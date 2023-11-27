https://ria.ru/20231127/ogranicheniya-1912189988.html
Финляндия сообщила о подготовке новых ограничений на границе с Россией
Финляндия сообщила о подготовке новых ограничений на границе с Россией - РИА Новости, 27.11.2023
Финляндия сообщила о подготовке новых ограничений на границе с Россией
Финляндия готовит новые ограничения на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия иностранцев, просящих убежище, сообщил глава правительства Петтери... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:12
2023-11-27T17:12
2023-11-27T17:32
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноя — РИА Новости. Финляндия готовит новые ограничения на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия иностранцев, просящих убежище, сообщил глава правительства Петтери Орпо."Мы вынуждены думать и готовить следующие шаги", — сказал он на пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.Орпо не ответил на вопрос, к какому сроку ожидать принятия решений. По словам финского премьера, на восточной границе сохраняется "серьезная тревожная ситуация".С 25 ноября, когда на границе с Россией остался единственный КПП "Райа-Йоосеппи — Лотта", работающий четыре часа в сутки, в Финляндию прибыло 61 лицо, запросившее убежище. По данным источников крупнейшей в стране газеты Helsingin Sanomat, власти готовятся закрыть восточную границу для просителей убежища. Орпо ранее допустил, что пункты приема заявлений будут сосредоточены в столичном аэропорту Вантаа и морских портах.Правительство Финляндии закрыло семь из восьми КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран — Сирии, Индии, Марокко и других. Власти зарегистрировали прибытие людей более 30 национальностей.Решение о закрытии пунктов пропуска действует до 23 декабря.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.В Москве не исключили, что финские власти могут полностью перекрыть границу, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам.
https://ria.ru/20231127/granitsa-1912126946.html
https://radiosputnik.ru/20230208/granitsy-1850674440.html
https://ria.ru/20231123/finlyandiya-1911261735.html
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в мире, россия, петтери орпо, евросоюз, финляндия, дмитрий песков, москва, ульф кристерссон
В мире, Россия, Петтери Орпо, Евросоюз, Финляндия, Дмитрий Песков, Москва, Ульф Кристерссон
Финляндия сообщила о подготовке новых ограничений на границе с Россией
Глава кабмина Финляндии: готовятся новые ограничения на границе с Россией
ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноя — РИА Новости. Финляндия готовит новые ограничения на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия иностранцев, просящих убежище, сообщил глава правительства Петтери Орпо.
«
"Мы вынуждены думать и готовить следующие шаги", — сказал он на пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.
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Орпо не ответил на вопрос, к какому сроку ожидать принятия решений. По словам финского премьера, на восточной границе сохраняется "серьезная тревожная ситуация".
С 25 ноября, когда на границе с Россией остался единственный КПП "Райа-Йоосеппи — Лотта", работающий четыре часа в сутки, в Финляндию прибыло 61 лицо, запросившее убежище.
По данным источников крупнейшей в стране газеты Helsingin Sanomat
, власти готовятся закрыть восточную границу для просителей убежища. Орпо
ранее допустил, что пункты приема заявлений будут сосредоточены в столичном аэропорту Вантаа и морских портах.
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Правительство Финляндии закрыло семь из восьми КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран — Сирии
, Индии
, Марокко
и других. Власти зарегистрировали прибытие людей более 30 национальностей.
Решение о закрытии пунктов пропуска действует до 23 декабря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя действия Хельсинки
, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы
неприемлемы.
В Москве не исключили, что финские власти могут полностью перекрыть границу, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам.
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