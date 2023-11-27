Рейтинг@Mail.ru
Финляндия сообщила о подготовке новых ограничений на границе с Россией - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 27.11.2023 (обновлено: 17:32 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/ogranicheniya-1912189988.html
Финляндия сообщила о подготовке новых ограничений на границе с Россией
Финляндия сообщила о подготовке новых ограничений на границе с Россией - РИА Новости, 27.11.2023
Финляндия сообщила о подготовке новых ограничений на границе с Россией
Финляндия готовит новые ограничения на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия иностранцев, просящих убежище, сообщил глава правительства Петтери... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:12
2023-11-27T17:32
в мире
россия
петтери орпо
евросоюз
финляндия
дмитрий песков
москва
ульф кристерссон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396805_0:734:2048:1886_1920x0_80_0_0_110b0845320ae0baa6ec0b4ad766daf4.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноя — РИА Новости. Финляндия готовит новые ограничения на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия иностранцев, просящих убежище, сообщил глава правительства Петтери Орпо.&quot;Мы вынуждены думать и готовить следующие шаги&quot;, — сказал он на пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.Орпо не ответил на вопрос, к какому сроку ожидать принятия решений. По словам финского премьера, на восточной границе сохраняется "серьезная тревожная ситуация".С 25 ноября, когда на границе с Россией остался единственный КПП "Райа-Йоосеппи — Лотта", работающий четыре часа в сутки, в Финляндию прибыло 61 лицо, запросившее убежище. По данным источников крупнейшей в стране газеты Helsingin Sanomat, власти готовятся закрыть восточную границу для просителей убежища. Орпо ранее допустил, что пункты приема заявлений будут сосредоточены в столичном аэропорту Вантаа и морских портах.Правительство Финляндии закрыло семь из восьми КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран — Сирии, Индии, Марокко и других. Власти зарегистрировали прибытие людей более 30 национальностей.Решение о закрытии пунктов пропуска действует до 23 декабря.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.В Москве не исключили, что финские власти могут полностью перекрыть границу, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам.
https://ria.ru/20231127/granitsa-1912126946.html
https://radiosputnik.ru/20230208/granitsy-1850674440.html
https://ria.ru/20231123/finlyandiya-1911261735.html
россия
финляндия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396805_0:750:2048:2286_1920x0_80_0_0_4207662db72aebf26b733f2972a1ca8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, петтери орпо, евросоюз, финляндия, дмитрий песков, москва, ульф кристерссон
В мире, Россия, Петтери Орпо, Евросоюз, Финляндия, Дмитрий Песков, Москва, Ульф Кристерссон
Финляндия сообщила о подготовке новых ограничений на границе с Россией

Глава кабмина Финляндии: готовятся новые ограничения на границе с Россией

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноя — РИА Новости. Финляндия готовит новые ограничения на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия иностранцев, просящих убежище, сообщил глава правительства Петтери Орпо.
«

"Мы вынуждены думать и готовить следующие шаги", — сказал он на пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.

Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Столтенберг оценил ситуацию на границе России и Финляндии
Вчера, 14:19
Орпо не ответил на вопрос, к какому сроку ожидать принятия решений. По словам финского премьера, на восточной границе сохраняется "серьезная тревожная ситуация".
С 25 ноября, когда на границе с Россией остался единственный КПП "Райа-Йоосеппи — Лотта", работающий четыре часа в сутки, в Финляндию прибыло 61 лицо, запросившее убежище.
По данным источников крупнейшей в стране газеты Helsingin Sanomat, власти готовятся закрыть восточную границу для просителей убежища. Орпо ранее допустил, что пункты приема заявлений будут сосредоточены в столичном аэропорту Вантаа и морских портах.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Канцлер Австрии призвал возвести ограждения на границах ЕС
8 февраля, 20:52
Правительство Финляндии закрыло семь из восьми КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран — Сирии, Индии, Марокко и других. Власти зарегистрировали прибытие людей более 30 национальностей.
Решение о закрытии пунктов пропуска действует до 23 декабря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
В Москве не исключили, что финские власти могут полностью перекрыть границу, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам.
Мигранты на международном пограничном переходе в Салла в Финляндии - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Погранохрана Финляндии: некоторые прибывшие из России не требуют убежища
23 ноября, 11:02
 
В миреРоссияПеттери ОрпоЕвросоюзФинляндияДмитрий ПесковМоскваУльф Кристерссон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала