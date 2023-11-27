https://ria.ru/20231127/obysk-1912087618.html

ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе

ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе - РИА Новости, 27.11.2023

ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе

Сотрудники ФСБ проводят обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе, сообщили РИА Новости в управлении ведомства по Ставропольскому краю. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:51

2023-11-27T12:51

2023-11-27T14:56

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ставропольский край

владимир путин

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ проводят обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе, сообщили РИА Новости в управлении ведомства по Ставропольскому краю."Мероприятия не связаны с качеством продукции, а связаны с сокрытием количества продукции по единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)", — сказал собеседник агентства.Предприятие производит пиво под брендами "Живое", "Лебердон", "Домашнее", "Ипатово", а также лимонады и энергетики Mirax.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России, он предусматривает создание реестра производителей такой продукции, одновременно запрещая ее производство организациям, которые в него не включены. Закон вступил в силу с 1 сентября 2023-го.

https://ria.ru/20231113/gd-1909144972.html

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россия, ставропольский край, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рбк (медиагруппа)