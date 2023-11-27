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ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе - РИА Новости, 27.11.2023
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12:51 27.11.2023 (обновлено: 14:56 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/obysk-1912087618.html
ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе
ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе - РИА Новости, 27.11.2023
ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе
Сотрудники ФСБ проводят обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе, сообщили РИА Новости в управлении ведомства по Ставропольскому краю. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:51
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россия
ставропольский край
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ проводят обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе, сообщили РИА Новости в управлении ведомства по Ставропольскому краю."Мероприятия не связаны с качеством продукции, а связаны с сокрытием количества продукции по единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)", — сказал собеседник агентства.Предприятие производит пиво под брендами "Живое", "Лебердон", "Домашнее", "Ипатово", а также лимонады и энергетики Mirax.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России, он предусматривает создание реестра производителей такой продукции, одновременно запрещая ее производство организациям, которые в него не включены. Закон вступил в силу с 1 сентября 2023-го.
https://ria.ru/20231113/gd-1909144972.html
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россия, ставропольский край, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рбк (медиагруппа)
Россия, Ставропольский край, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), РБК (медиагруппа)
ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе

ФСБ начала обыски на Ипатовском пивоваренном заводе

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ проводят обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе, сообщили РИА Новости в управлении ведомства по Ставропольскому краю.
"Мероприятия не связаны с качеством продукции, а связаны с сокрытием количества продукции по единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)", — сказал собеседник агентства.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В Госдуму внесли проект о запрете продажи пива в "наливайках"
13 ноября, 14:39
Предприятие производит пиво под брендами "Живое", "Лебердон", "Домашнее", "Ипатово", а также лимонады и энергетики Mirax.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России, он предусматривает создание реестра производителей такой продукции, одновременно запрещая ее производство организациям, которые в него не включены. Закон вступил в силу с 1 сентября 2023-го.
Алкогольная продукция на полках в одном из магазинов Перекресток в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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12 октября, 13:21
 
РоссияСтавропольский крайВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РБК (медиагруппа)
 
 
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