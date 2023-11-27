https://ria.ru/20231127/obysk-1912087618.html
ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе
ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе - РИА Новости, 27.11.2023
ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе
Сотрудники ФСБ проводят обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе, сообщили РИА Новости в управлении ведомства по Ставропольскому краю. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:51
2023-11-27T12:51
2023-11-27T14:56
россия
ставропольский край
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ проводят обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе, сообщили РИА Новости в управлении ведомства по Ставропольскому краю."Мероприятия не связаны с качеством продукции, а связаны с сокрытием количества продукции по единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)", — сказал собеседник агентства.Предприятие производит пиво под брендами "Живое", "Лебердон", "Домашнее", "Ипатово", а также лимонады и энергетики Mirax.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России, он предусматривает создание реестра производителей такой продукции, одновременно запрещая ее производство организациям, которые в него не включены. Закон вступил в силу с 1 сентября 2023-го.
https://ria.ru/20231113/gd-1909144972.html
https://ria.ru/20231012/vodka-1902235494.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ставропольский край, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рбк (медиагруппа)
Россия, Ставропольский край, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), РБК (медиагруппа)
ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе
ФСБ начала обыски на Ипатовском пивоваренном заводе