https://ria.ru/20231127/obstrely-1912068476.html

ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области

ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 27.11.2023

ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области

Семь раз украинские военные обстреляли территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:56

2023-11-27T11:56

2023-11-27T11:56

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Семь раз украинские военные обстреляли территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В понедельник он опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 26 ноября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли два приграничных района 7 снарядами, включая два взрывных устройства, сброшенных с дрона. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул глава области. Согласно данным из статистики, в конце ноября интенсивность обстрелов региона остается на низком уровне. Количество обстрелов значительно ниже, чем в предыдущих месяцах - сентябре и октябре, когда среднее число выпущенных снарядов в сутки составляло около 90 штук. "В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено 2 самодельных взрывных устройства. Также по селу выпущено 3 гранатометных выстрела", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе ВСУ два раза из миномета обстреляли окраину хутора Старый. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231124/vsu-1911505828.html

белгородская область

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Влада Копылова

вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины