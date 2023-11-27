ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области
Гладков: ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Семь раз украинские военные обстреляли территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В понедельник он опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 26 ноября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли два приграничных района 7 снарядами, включая два взрывных устройства, сброшенных с дрона. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул глава области. Согласно данным из статистики, в конце ноября интенсивность обстрелов региона остается на низком уровне. Количество обстрелов значительно ниже, чем в предыдущих месяцах - сентябре и октябре, когда среднее число выпущенных снарядов в сутки составляло около 90 штук.
"В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено 2 самодельных взрывных устройства. Также по селу выпущено 3 гранатометных выстрела", - написал Гладков.
Он добавил, что в Волоконовском районе ВСУ два раза из миномета обстреляли окраину хутора Старый.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.