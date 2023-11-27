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ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 27.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/obstrely-1912068476.html
ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области
ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 27.11.2023
ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области
Семь раз украинские военные обстреляли территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:56
2023-11-27T11:56
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Семь раз украинские военные обстреляли территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В понедельник он опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 26 ноября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли два приграничных района 7 снарядами, включая два взрывных устройства, сброшенных с дрона. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул глава области. Согласно данным из статистики, в конце ноября интенсивность обстрелов региона остается на низком уровне. Количество обстрелов значительно ниже, чем в предыдущих месяцах - сентябре и октябре, когда среднее число выпущенных снарядов в сутки составляло около 90 штук. "В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено 2 самодельных взрывных устройства. Также по селу выпущено 3 гранатометных выстрела", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе ВСУ два раза из миномета обстреляли окраину хутора Старый. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231124/vsu-1911505828.html
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вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области

Гладков: ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Семь раз украинские военные обстреляли территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В понедельник он опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 26 ноября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли два приграничных района 7 снарядами, включая два взрывных устройства, сброшенных с дрона. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул глава области. Согласно данным из статистики, в конце ноября интенсивность обстрелов региона остается на низком уровне. Количество обстрелов значительно ниже, чем в предыдущих месяцах - сентябре и октябре, когда среднее число выпущенных снарядов в сутки составляло около 90 штук.
Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено 2 самодельных взрывных устройства. Также по селу выпущено 3 гранатометных выстрела", - написал Гладков.
Он добавил, что в Волоконовском районе ВСУ два раза из миномета обстреляли окраину хутора Старый.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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