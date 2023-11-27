ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять натовских снарядов
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 22.20 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в 19.00 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.