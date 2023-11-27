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ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 27.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:28 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/obstrel-1912250289.html
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 27.11.2023
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T23:28
2023-11-27T23:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк
нато
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 22.20 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, в 19.00 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231127/boytsy-1912244512.html
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в мире, украина, донецк, нато, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецк, НАТО, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять натовских снарядов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 22.20 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, в 19.00 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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