Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:07 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/obstrel-1912249886.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку
Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку - РИА Новости, 27.11.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку
Украинские войска в 22.30 понедельника выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T23:07
2023-11-27T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецк
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 22.30 понедельника выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.30 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231127/boytsy-1912244512.html
горловка
украина
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd0e435485b84abb371433174d525b11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 22.30 понедельника выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.30 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону СВО, заявил Кадыров
Вчера, 22:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала