https://ria.ru/20231127/obstrel-1912249886.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку
Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку - РИА Новости, 27.11.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку
Украинские войска в 22.30 понедельника выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T23:07
2023-11-27T23:07
2023-11-27T23:07
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 22.30 понедельника выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.30 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке