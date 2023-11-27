https://ria.ru/20231127/obstrel-1912249886.html

Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку

Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку - РИА Новости, 27.11.2023

Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку

Украинские войска в 22.30 понедельника выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T23:07

2023-11-27T23:07

2023-11-27T23:07

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 22.30 понедельника выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.30 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231127/boytsy-1912244512.html

горловка

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, украина, донецк, сцкк