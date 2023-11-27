https://ria.ru/20231127/obse-1912135191.html
Лавров ответил на вопрос о встрече СМИД ОБСЕ в Северной Македонии
Лавров ответил на вопрос о встрече СМИД ОБСЕ в Северной Македонии - РИА Новости, 27.11.2023
Лавров ответил на вопрос о встрече СМИД ОБСЕ в Северной Македонии
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предстоящей встрече СМИД ОБСЕ в Македонии, сообщил, что есть несколько просьб о встречах, в том числе от западных... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:41
2023-11-27T14:41
2023-11-27T14:41
сергей лавров
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предстоящей встрече СМИД ОБСЕ в Македонии, сообщил, что есть несколько просьб о встречах, в том числе от западных представителей. "Есть уже несколько просьб о встрече, на случай, если мы там будем работать, в том числе от западных представителей", - сказал министр в ходе "Примаковских чтений". "Конечно, мы со всеми встретимся", - добавил он.
https://ria.ru/20230927/obse-1898795272.html
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сергей лавров, обсе, северная македония, россия, в мире
Сергей Лавров, ОБСЕ, Северная Македония, Россия, В мире
Лавров ответил на вопрос о встрече СМИД ОБСЕ в Северной Македонии
Лавров: поступили несколько просьб о встречах на СМИД ОБСЕ в Северной Македонии
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предстоящей встрече СМИД ОБСЕ в Македонии, сообщил, что есть несколько просьб о встречах, в том числе от западных представителей.
"Есть уже несколько просьб о встрече, на случай, если мы там будем работать, в том числе от западных представителей", - сказал министр в ходе "Примаковских чтений".
"Конечно, мы со всеми встретимся", - добавил он.
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