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Лавров считает, что шансы спасти ОБСЕ невелики - РИА Новости, 27.11.2023
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13:40 27.11.2023 (обновлено: 17:34 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/obse-1912108083.html
Лавров считает, что шансы спасти ОБСЕ невелики
Лавров считает, что шансы спасти ОБСЕ невелики - РИА Новости, 27.11.2023
Лавров считает, что шансы спасти ОБСЕ невелики
ОБСЕ еще можно попытаться "спасти" как площадку для диалога, но шансы невелики, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:40
2023-11-27T17:34
в мире
россия
обсе
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ОБСЕ еще можно попытаться "спасти" как площадку для диалога, но шансы невелики, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. "К сожалению, не могу с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники, таких, как НАТО, ЕС, группа семи, а теперь еще и Совет Европы и ОБСЕ. Последние две организации изначально задумывались как площадки для широкого взаимоуважительного общеевропейского диалога. А в итоге их навязчиво превращают в, по сути, придатки ЕС и НАТО, в сугубо маргинальные структуры, которые Запад пытается в худшем виде этого слова использовать в интересах своей эгоистической политики", - сказал Лавров, выступая в ходе форума "Примаковские чтения". "ОБСЕ еще можно попытаться спасти, но, буду откровенен, шансы невелики", - добавил Лавров. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Северная Македония заявила, что приняла решение разрешить пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова над страной для участия в Совете МИД ОБСЕ. Как отмечается, "окно" будет действовать с 29 ноября по 1 декабря, когда в Скопье будет проходить встреча министров иностранных дел ОБСЕ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявлял РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра. Ранее в ОБСЕ сообщили, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи. В прошлом году, когда действующим на тот момент председателем ОБСЕ была Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел организации в городе Лодзь 1-2 декабря. Лавров, комментируя складывающуюся в организации ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.
https://ria.ru/20230927/obse-1898795272.html
https://ria.ru/20230403/obse-1862712170.html
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в мире, россия, обсе, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, ОБСЕ, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров считает, что шансы спасти ОБСЕ невелики

Лавров считает, что ОБСЕ еще можно спасти от влияния Запада, но шансов мало

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ОБСЕ еще можно попытаться "спасти" как площадку для диалога, но шансы невелики, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, не могу с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники, таких, как НАТО, ЕС, группа семи, а теперь еще и Совет Европы и ОБСЕ. Последние две организации изначально задумывались как площадки для широкого взаимоуважительного общеевропейского диалога. А в итоге их навязчиво превращают в, по сути, придатки ЕС и НАТО, в сугубо маргинальные структуры, которые Запад пытается в худшем виде этого слова использовать в интересах своей эгоистической политики", - сказал Лавров, выступая в ходе форума "Примаковские чтения".
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"ОБСЕ еще можно попытаться спасти, но, буду откровенен, шансы невелики", - добавил Лавров.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Северная Македония заявила, что приняла решение разрешить пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова над страной для участия в Совете МИД ОБСЕ. Как отмечается, "окно" будет действовать с 29 ноября по 1 декабря, когда в Скопье будет проходить встреча министров иностранных дел ОБСЕ.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявлял РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра.
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В прошлом году, когда действующим на тот момент председателем ОБСЕ была Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел организации в городе Лодзь 1-2 декабря. Лавров, комментируя складывающуюся в организации ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.
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