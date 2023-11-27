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Жители Усть-Калманского района Алтая вяжут теплые носки для участников СВО - РИА Новости, 27.11.2023
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15:02 27.11.2023
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Жители Усть-Калманского района Алтая вяжут теплые носки для участников СВО
Жители Усть-Калманского района Алтая вяжут теплые носки для участников СВО - РИА Новости, 27.11.2023
Жители Усть-Калманского района Алтая вяжут теплые носки для участников СВО
Жители Усть-Калманского района Алтайского края вяжут теплые носки и собирают необходимые вещи для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:02
2023-11-27T15:02
надежные люди
общество
алтайский край
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БАРНАУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Жители Усть-Калманского района Алтайского края вяжут теплые носки и собирают необходимые вещи для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального минсоцзащиты в своем телеграм-канале."В Усть-Калманском районе каждая организация, каждое сельское поселение, а также многие неравнодушные жители протягивают руку помощи участникам специальной военной операции: кто-то вяжет теплые носки, кто-то приносит другие необходимые вещи. Каждый житель района старается внести свою лепту в приближение победы", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что во многих районах Алтайского края налажено плетение маскировочных сетей для участников спецоперации. Также неравнодушные жители края изготавливают окопные свечи для бойцов.
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общество, алтайский край
Надежные люди, Общество, Алтайский край
Жители Усть-Калманского района Алтая вяжут теплые носки для участников СВО

На Алтае в Усть-Калманском районе вяжут теплые носки для участников спецоперации

© Фото : Министерство социальной защиты Алтайского краяЖительницы Усть-Калманского района Алтая вяжут теплые носки участникам спецоперации
Жительницы Усть-Калманского района Алтая вяжут теплые носки участникам спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Министерство социальной защиты Алтайского края
Жительницы Усть-Калманского района Алтая вяжут теплые носки участникам спецоперации
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БАРНАУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Жители Усть-Калманского района Алтайского края вяжут теплые носки и собирают необходимые вещи для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального минсоцзащиты в своем телеграм-канале.
«
"В Усть-Калманском районе каждая организация, каждое сельское поселение, а также многие неравнодушные жители протягивают руку помощи участникам специальной военной операции: кто-то вяжет теплые носки, кто-то приносит другие необходимые вещи. Каждый житель района старается внести свою лепту в приближение победы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во многих районах Алтайского края налажено плетение маскировочных сетей для участников спецоперации. Также неравнодушные жители края изготавливают окопные свечи для бойцов.
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