https://ria.ru/20231127/noski-1912141008.html

Жители Усть-Калманского района Алтая вяжут теплые носки для участников СВО

Жители Усть-Калманского района Алтая вяжут теплые носки для участников СВО - РИА Новости, 27.11.2023

Жители Усть-Калманского района Алтая вяжут теплые носки для участников СВО

Жители Усть-Калманского района Алтайского края вяжут теплые носки и собирают необходимые вещи для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:02

2023-11-27T15:02

2023-11-27T15:02

надежные люди

общество

алтайский край

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БАРНАУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Жители Усть-Калманского района Алтайского края вяжут теплые носки и собирают необходимые вещи для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального минсоцзащиты в своем телеграм-канале."В Усть-Калманском районе каждая организация, каждое сельское поселение, а также многие неравнодушные жители протягивают руку помощи участникам специальной военной операции: кто-то вяжет теплые носки, кто-то приносит другие необходимые вещи. Каждый житель района старается внести свою лепту в приближение победы", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что во многих районах Алтайского края налажено плетение маскировочных сетей для участников спецоперации. Также неравнодушные жители края изготавливают окопные свечи для бойцов.

https://ria.ru/20231018/svechi-1903614162.html

алтайский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, алтайский край