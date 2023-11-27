Жители Усть-Калманского района Алтая вяжут теплые носки для участников СВО
На Алтае в Усть-Калманском районе вяжут теплые носки для участников спецоперации
© Фото : Министерство социальной защиты Алтайского краяЖительницы Усть-Калманского района Алтая вяжут теплые носки участникам спецоперации
© Фото : Министерство социальной защиты Алтайского края
Жительницы Усть-Калманского района Алтая вяжут теплые носки участникам спецоперации
БАРНАУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Жители Усть-Калманского района Алтайского края вяжут теплые носки и собирают необходимые вещи для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального минсоцзащиты в своем телеграм-канале.
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"В Усть-Калманском районе каждая организация, каждое сельское поселение, а также многие неравнодушные жители протягивают руку помощи участникам специальной военной операции: кто-то вяжет теплые носки, кто-то приносит другие необходимые вещи. Каждый житель района старается внести свою лепту в приближение победы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во многих районах Алтайского края налажено плетение маскировочных сетей для участников спецоперации. Также неравнодушные жители края изготавливают окопные свечи для бойцов.