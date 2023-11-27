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Эксперт оценил вероятность поломки причалов КТК из-за шторма в Черном море - РИА Новости, 27.11.2023
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17:08 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/neft-1912188218.html
Эксперт оценил вероятность поломки причалов КТК из-за шторма в Черном море
Эксперт оценил вероятность поломки причалов КТК из-за шторма в Черном море - РИА Новости, 27.11.2023
Эксперт оценил вероятность поломки причалов КТК из-за шторма в Черном море
Поломки на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за непогоды в Черном море могли бы привести к росту мировых цен на нефть в связи с РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:08
2023-11-27T17:08
экономика
новороссийск
черное море
россия
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
транснефть
казмунайгаз
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поломки на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за непогоды в Черном море могли бы привести к росту мировых цен на нефть в связи с возможными проблемами с отгрузкой, если бы оказались повреждёнными сразу все причалы, таким мнением поделился с РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника агентства, остановка перевалки нефти с КТК периодически происходит и при небольшом шторме. Однако сильный шторм может повредить отгрузочные терминалы. "Под Новороссийском у КТК есть три выносных причальных устройства. В прошлом году они ломались, проблема была доставить оборудование для ремонта. Определенное время КТК простаивал. В этом случае появляется уже определенное влияние на весь мировой рынок. Потому что там довольно много экспортируется: около 60 миллионов тонн нефти в год", - сказал он. "Если окажется, что они (выносные причальные устройства - ред.) повреждены, и повреждены все три, то, конечно, это будет фактором, который будет подталкивать цены вверх. Совсем неясно, когда отгрузка по Новороссийску продолжится", - добавил Юшков. Ранее в понедельник КТК остановил погрузку нефти из-за шторма, прием нефти в систему от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах в связи с высокой заполненностью резервуаров, сообщала компания. По данным консорциума, в ноябре в морском порту Новороссийска неоднократно объявлялись штормовые ограничения на перевалку. Сейчас в районе Новороссийска сложились крайне неблагоприятные метеоусловия: ветер до 22 метров в секунду, прогноз высоты волны 6-8 метров, уточняли в компании. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912066683.html
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экономика, новороссийск, черное море, россия, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, транснефть, казмунайгаз, цены на нефть
Экономика, Новороссийск, Черное море, Россия, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, Транснефть, Казмунайгаз, Цены на нефть
Эксперт оценил вероятность поломки причалов КТК из-за шторма в Черном море

Юшков: поломка трех причалов КТК могла бы подтолкнуть цены на нефть в мире вверх

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТорговый порт Новороссийска
Торговый порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Торговый порт Новороссийска. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поломки на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за непогоды в Черном море могли бы привести к росту мировых цен на нефть в связи с возможными проблемами с отгрузкой, если бы оказались повреждёнными сразу все причалы, таким мнением поделился с РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По словам собеседника агентства, остановка перевалки нефти с КТК периодически происходит и при небольшом шторме. Однако сильный шторм может повредить отгрузочные терминалы.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
"Транснефть" остановила все работы в порту Новороссийска
Вчера, 11:53
«
"Под Новороссийском у КТК есть три выносных причальных устройства. В прошлом году они ломались, проблема была доставить оборудование для ремонта. Определенное время КТК простаивал. В этом случае появляется уже определенное влияние на весь мировой рынок. Потому что там довольно много экспортируется: около 60 миллионов тонн нефти в год", - сказал он.
"Если окажется, что они (выносные причальные устройства - ред.) повреждены, и повреждены все три, то, конечно, это будет фактором, который будет подталкивать цены вверх. Совсем неясно, когда отгрузка по Новороссийску продолжится", - добавил Юшков.
Ранее в понедельник КТК остановил погрузку нефти из-за шторма, прием нефти в систему от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах в связи с высокой заполненностью резервуаров, сообщала компания. По данным консорциума, в ноябре в морском порту Новороссийска неоднократно объявлялись штормовые ограничения на перевалку. Сейчас в районе Новороссийска сложились крайне неблагоприятные метеоусловия: ветер до 22 метров в секунду, прогноз высоты волны 6-8 метров, уточняли в компании.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений
Вчера, 11:44
 
ЭкономикаНовороссийскЧерное мореРоссияИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасностиТранснефтьКазмунайгазЦены на нефть
 
 
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