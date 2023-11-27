Эксперт оценил вероятность поломки причалов КТК из-за шторма в Черном море
Юшков: поломка трех причалов КТК могла бы подтолкнуть цены на нефть в мире вверх
Торговый порт Новороссийска. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поломки на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за непогоды в Черном море могли бы привести к росту мировых цен на нефть в связи с возможными проблемами с отгрузкой, если бы оказались повреждёнными сразу все причалы, таким мнением поделился с РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По словам собеседника агентства, остановка перевалки нефти с КТК периодически происходит и при небольшом шторме. Однако сильный шторм может повредить отгрузочные терминалы.
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"Под Новороссийском у КТК есть три выносных причальных устройства. В прошлом году они ломались, проблема была доставить оборудование для ремонта. Определенное время КТК простаивал. В этом случае появляется уже определенное влияние на весь мировой рынок. Потому что там довольно много экспортируется: около 60 миллионов тонн нефти в год", - сказал он.
"Если окажется, что они (выносные причальные устройства - ред.) повреждены, и повреждены все три, то, конечно, это будет фактором, который будет подталкивать цены вверх. Совсем неясно, когда отгрузка по Новороссийску продолжится", - добавил Юшков.
Ранее в понедельник КТК остановил погрузку нефти из-за шторма, прием нефти в систему от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах в связи с высокой заполненностью резервуаров, сообщала компания. По данным консорциума, в ноябре в морском порту Новороссийска неоднократно объявлялись штормовые ограничения на перевалку. Сейчас в районе Новороссийска сложились крайне неблагоприятные метеоусловия: ветер до 22 метров в секунду, прогноз высоты волны 6-8 метров, уточняли в компании.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.