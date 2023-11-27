https://ria.ru/20231127/neft-1912173122.html

"Зарубежнефть" почти полностью перенаправила поставки из Европы в Азию

"Зарубежнефть" почти полностью перенаправила поставки из Европы в Азию - РИА Новости, 27.11.2023

"Зарубежнефть" почти полностью перенаправила поставки из Европы в Азию

"Зарубежнефть" с 2022 года почти полностью перенаправила поставки нефти из Европы в Индию и Китай, сообщил глава компании Сергей Кудряшов на научно-экспертном... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:31

2023-11-27T16:31

2023-11-27T16:33

экономика

европа

азия

индия

сергей кудряшов

зарубежнефть

вьетсовпетро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910074015_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_68aa71be677b9c2a1ae2c3ab8c81b40c.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Зарубежнефть" с 2022 года почти полностью перенаправила поставки нефти из Европы в Индию и Китай, сообщил глава компании Сергей Кудряшов на научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Кудряшов, выступая на сессии "Политические риски для мировых энергетических рынков", отметил, что до 2022 года компания торговала нефтью на экспорт на базисе FOB (Free On Board, стоимость до погрузки, расходы на транспортировку оплачивает покупатель) на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). "Приходили все мировые трейдеры, все участвовали. Понятно, что с 2022 года ситуация поменялась. И у нас, честно говоря, не было компетенций для того, чтобы работать на рынке трейдинга. Нам пришлось освоить вопросы, связанные и с логистикой, и с танкерами, и со страховкой", – сказал он. "Действительно, логистика поменялась, мы ушли с Европы практически полностью на индийский рынок, на китайский рынок. Получили новые навыки, и это позволяет нам выживать. Ситуация остается довольно хрупкой", - добавил Кудряшов. "Зарубежнефть" – 100% государственная российская нефтегазовая компания. Специализируется на разработке нефтегазовых месторождений в России и за границей. Разрабатывает месторождения в Ненецком автономном округе, осваивает континентальный шельф юга Вьетнама в рамках совместного предприятия "Вьетсовпетро", также добывает нефть в Узбекистане, на Кубе, реализует проекты в Египте и Индонезии.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912066683.html

европа

азия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, азия, индия, сергей кудряшов, зарубежнефть, вьетсовпетро