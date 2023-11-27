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"Зарубежнефть" почти полностью перенаправила поставки из Европы в Азию - РИА Новости, 27.11.2023
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16:31 27.11.2023 (обновлено: 16:33 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/neft-1912173122.html
"Зарубежнефть" почти полностью перенаправила поставки из Европы в Азию
"Зарубежнефть" почти полностью перенаправила поставки из Европы в Азию - РИА Новости, 27.11.2023
"Зарубежнефть" почти полностью перенаправила поставки из Европы в Азию
"Зарубежнефть" с 2022 года почти полностью перенаправила поставки нефти из Европы в Индию и Китай, сообщил глава компании Сергей Кудряшов на научно-экспертном... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:31
2023-11-27T16:33
экономика
европа
азия
индия
сергей кудряшов
зарубежнефть
вьетсовпетро
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Зарубежнефть" с 2022 года почти полностью перенаправила поставки нефти из Европы в Индию и Китай, сообщил глава компании Сергей Кудряшов на научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Кудряшов, выступая на сессии "Политические риски для мировых энергетических рынков", отметил, что до 2022 года компания торговала нефтью на экспорт на базисе FOB (Free On Board, стоимость до погрузки, расходы на транспортировку оплачивает покупатель) на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). "Приходили все мировые трейдеры, все участвовали. Понятно, что с 2022 года ситуация поменялась. И у нас, честно говоря, не было компетенций для того, чтобы работать на рынке трейдинга. Нам пришлось освоить вопросы, связанные и с логистикой, и с танкерами, и со страховкой", – сказал он. "Действительно, логистика поменялась, мы ушли с Европы практически полностью на индийский рынок, на китайский рынок. Получили новые навыки, и это позволяет нам выживать. Ситуация остается довольно хрупкой", - добавил Кудряшов. "Зарубежнефть" – 100% государственная российская нефтегазовая компания. Специализируется на разработке нефтегазовых месторождений в России и за границей. Разрабатывает месторождения в Ненецком автономном округе, осваивает континентальный шельф юга Вьетнама в рамках совместного предприятия "Вьетсовпетро", также добывает нефть в Узбекистане, на Кубе, реализует проекты в Египте и Индонезии.
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экономика, европа, азия, индия, сергей кудряшов, зарубежнефть, вьетсовпетро
Экономика, Европа, Азия, Индия, Сергей Кудряшов, Зарубежнефть, Вьетсовпетро
"Зарубежнефть" почти полностью перенаправила поставки из Европы в Азию

"Зарубежнефть" почти полностью перенаправила поставки из Европы в Индию и Китай

© iStock.com / imaginimaДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© iStock.com / imaginima
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Зарубежнефть" с 2022 года почти полностью перенаправила поставки нефти из Европы в Индию и Китай, сообщил глава компании Сергей Кудряшов на научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Кудряшов, выступая на сессии "Политические риски для мировых энергетических рынков", отметил, что до 2022 года компания торговала нефтью на экспорт на базисе FOB (Free On Board, стоимость до погрузки, расходы на транспортировку оплачивает покупатель) на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
«
"Приходили все мировые трейдеры, все участвовали. Понятно, что с 2022 года ситуация поменялась. И у нас, честно говоря, не было компетенций для того, чтобы работать на рынке трейдинга. Нам пришлось освоить вопросы, связанные и с логистикой, и с танкерами, и со страховкой", – сказал он.
"Действительно, логистика поменялась, мы ушли с Европы практически полностью на индийский рынок, на китайский рынок. Получили новые навыки, и это позволяет нам выживать. Ситуация остается довольно хрупкой", - добавил Кудряшов.
"Зарубежнефть" – 100% государственная российская нефтегазовая компания. Специализируется на разработке нефтегазовых месторождений в России и за границей. Разрабатывает месторождения в Ненецком автономном округе, осваивает континентальный шельф юга Вьетнама в рамках совместного предприятия "Вьетсовпетро", также добывает нефть в Узбекистане, на Кубе, реализует проекты в Египте и Индонезии.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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Вчера, 11:53
 
ЭкономикаЕвропаАзияИндияСергей КудряшовЗарубежнефтьВьетсовпетро
 
 
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