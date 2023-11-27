Ученые выяснили, как бороться со стрессом на вахте

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ключевые факторы, влияющие на самочувствие вахтовых работников промышленных предприятий, выяснили психологи САФУ. Результатом исследования стала разработка рекомендаций по поддержанию оптимального состояния персонала, сохранению его здоровья и долголетия, сообщили в пресс-службе университета.Как отметили специалисты вуза, в России вахтовый метод широко используется в нефтегазовой отрасли, строительстве и других сферах, где требуются кадры на временной основе. Такой метод работы в непривычных условиях вдали от дома и родных может быть сопряжен с определенными трудностями и вызывать у работников усталость и стресс.Ученые Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ) изучили состояние работников промышленных предприятий в течение всего вахтового периода (от 2 недель до 1 месяца), а также определили ключевые психосоциальные факторы, оказывающие на них как позитивное, так и негативное влияние.Исследование показало, что наиболее стрессогенными днями для персонала нефтеразведки (с режимом "30 через 30") являются первые дни вахты в связи с периодом "врабатываемости", вхождения в работу. К ним также относятся дни пересменки (когда сотрудники, работающие в дневную смену, меняются на ночную смену и наоборот) и последние дни вахты, что в большей степени касается сотрудников, работающих и в дневные, и в ночные смены."При этом труднее всего приходится сотрудникам, которые работают первые две недели в дневные смены, а затем две – в ночные. Это происходит в силу того, что после интенсивной работы в течение первых двух недель по 12 часов в дневные смены происходит снижение внутренних ресурсов, что создает сложности при переходе на менее привычные и комфортные ночные смены", – рассказала доцент кафедры психологии Высшей школы психологии и педагогического образования САФУ Яна Корнеева.Состояние работников оценивали аппаратурными методами на основе показателей сердечно-сосудистой системы. Из всего многообразия психосоциальных факторов (их оценивалось 123) большее влияние на поддержание оптимального состояния сотрудников оказывали факторы социальной поддержки, например, готовность коллег выслушать рабочие проблемы, а также четкое формулирование обязанностей и отсутствие задач, противоречащих личным ценностям.Выявлено, что при монотонной работе включение новых интересных и сложных задач способствует улучшению состояния сотрудников. Также установлена важность корректной обратной связи от непосредственного руководителя, выслушивание им информации о возникающих проблемах, понимание и помощь в решении для поддержания оптимального состояния работников в течение всего периода."Всем участникам исследования мы подготовили подробные заключения, в которых показали, как менялось их состояние каждый день вахты, какие у них есть внутренние ресурсы и возможности, что может добавлять ограничений и требует развития. В завершении заключения дается ряд практических рекомендаций", – сообщила Корнеева.По ее словам, эта работа очень важна, так как понимая свое состояние, отслеживая его динамику, сотрудники могут сами больше заботиться о своем здоровье.Как объяснили авторы, часто бывают такие ситуации, когда человек говорит, что он ощущает себя хорошо, но приборы показывают допустимый или предельно допустимый уровень состояния, который характеризуется напряжением. Это говорит о том, что важно проводить комплексную оценку состояний сотрудников и давать им обратную связь."Конечно, методики, которые мы применяем, известны. Это и аппаратурные методики, и тестирование, и опросы, но оригинальность заключается в комплексном одновременном их использовании", — рассказала Корнеева.Кроме того, уникальность полученных результатов состоит в том, что все свои исследования ученые САФУ проводят средствами научных экспедиций, выезжая на промышленные объекты и промыслы и находясь вместе с сотрудниками в течение всего вахтового периода. Исследованиями по этой тематике в университете занимаются более 20 лет.
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ключевые факторы, влияющие на самочувствие вахтовых работников промышленных предприятий, выяснили психологи САФУ. Результатом исследования стала разработка рекомендаций по поддержанию оптимального состояния персонала, сохранению его здоровья и долголетия, сообщили в пресс-службе университета.
Как отметили специалисты вуза, в России вахтовый метод широко используется в нефтегазовой отрасли, строительстве и других сферах, где требуются кадры на временной основе. Такой метод работы в непривычных условиях вдали от дома и родных может быть сопряжен с определенными трудностями и вызывать у работников усталость и стресс.
Ученые Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ) изучили состояние работников промышленных предприятий в течение всего вахтового периода (от 2 недель до 1 месяца), а также определили ключевые психосоциальные факторы, оказывающие на них как позитивное, так и негативное влияние.
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Исследование показало, что наиболее стрессогенными днями для персонала нефтеразведки (с режимом "30 через 30") являются первые дни вахты в связи с периодом "врабатываемости", вхождения в работу. К ним также относятся дни пересменки (когда сотрудники, работающие в дневную смену, меняются на ночную смену и наоборот) и последние дни вахты, что в большей степени касается сотрудников, работающих и в дневные, и в ночные смены.
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"При этом труднее всего приходится сотрудникам, которые работают первые две недели в дневные смены, а затем две – в ночные. Это происходит в силу того, что после интенсивной работы в течение первых двух недель по 12 часов в дневные смены происходит снижение внутренних ресурсов, что создает сложности при переходе на менее привычные и комфортные ночные смены", – рассказала доцент кафедры психологии Высшей школы психологии и педагогического образования САФУ Яна Корнеева.
Состояние работников оценивали аппаратурными методами на основе показателей сердечно-сосудистой системы. Из всего многообразия психосоциальных факторов (их оценивалось 123) большее влияние на поддержание оптимального состояния сотрудников оказывали факторы социальной поддержки, например, готовность коллег выслушать рабочие проблемы, а также четкое формулирование обязанностей и отсутствие задач, противоречащих личным ценностям.
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Выявлено, что при монотонной работе включение новых интересных и сложных задач способствует улучшению состояния сотрудников. Также установлена важность корректной обратной связи от непосредственного руководителя, выслушивание им информации о возникающих проблемах, понимание и помощь в решении для поддержания оптимального состояния работников в течение всего периода.
"Всем участникам исследования мы подготовили подробные заключения, в которых показали, как менялось их состояние каждый день вахты, какие у них есть внутренние ресурсы и возможности, что может добавлять ограничений и требует развития. В завершении заключения дается ряд практических рекомендаций", – сообщила Корнеева.
По ее словам, эта работа очень важна, так как понимая свое состояние, отслеживая его динамику, сотрудники могут сами больше заботиться о своем здоровье.
Как объяснили авторы, часто бывают такие ситуации, когда человек говорит, что он ощущает себя хорошо, но приборы показывают допустимый или предельно допустимый уровень состояния, который характеризуется напряжением. Это говорит о том, что важно проводить комплексную оценку состояний сотрудников и давать им обратную связь.
"Конечно, методики, которые мы применяем, известны. Это и аппаратурные методики, и тестирование, и опросы, но оригинальность заключается в комплексном одновременном их использовании", — рассказала Корнеева.
Кроме того, уникальность полученных результатов состоит в том, что все свои исследования ученые САФУ проводят средствами научных экспедиций, выезжая на промышленные объекты и промыслы и находясь вместе с сотрудниками в течение всего вахтового периода. Исследованиями по этой тематике в университете занимаются более 20 лет.
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