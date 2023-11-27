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Российские ученые установили особенности накопления металлов в пшенице - РИА Новости, 27.11.2023
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Наука
 
03:00 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/nauka-1911612892.html
Российские ученые установили особенности накопления металлов в пшенице
Российские ученые установили особенности накопления металлов в пшенице - РИА Новости, 27.11.2023
Российские ученые установили особенности накопления металлов в пшенице
Ученые ТюмГУ в составе научного коллектива оценили содержание и распределение меди и других микроэлементов в системе "почва-растение" в условиях Западной... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T03:00
2023-11-27T03:00
наука
наука
университетская наука
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тюменская область
западная сибирь
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экология в россии
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Ученые ТюмГУ в составе научного коллектива оценили содержание и распределение меди и других микроэлементов в системе "почва-растение" в условиях Западной Сибири. Результаты исследования используются в производственной деятельности агрохимической службы, центров мониторинга состояния окружающей среды, природоохранных организаций и хозяйств Тюменской области, сообщила пресс-служба вуза.Одна из важнейших задач охраны окружающей среды – создание системы непрерывного контроля химического загрязнения воздуха, природных вод и почв, рассказали исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ).Чтобы решить эту задачу, по их мнению, необходимо разработать интегральные критерии для прогноза и оценки содержания и действия химических элементов с учетом конкретных экологических условий в системе почва–растение–животное (человек).Считается, что для поддержания баланса в экосистеме все три звена этой цепи должны содержать оптимальное количество микроэлементов. Однако основной источник микроэлементов – почва – подвергается техногенному загрязнению, в первую очередь, из-за выбросов крупных промышленных центров. Так происходит, в частности, на территориях рядом с промышленными предприятиями и автомобильными трассами.В результате техногенного воздействия возникают территории с избытком таких элементов, как Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, As, Hg. В то же время для пищевых цепей опасны провинции с недостатком химических элементов. Для почв Западной Сибири, по мнению ряда экспертов, отмечен дефицит микроэлементов: Cu, Zn, Mo, Mn, Se, I.Ученые ТюмГУ в составе научного коллектива обобщили особенности валового содержания и подвижных форм данных микроэлементов в пахотном горизонте основных типов почв Тюменской области и определили взаимосвязь их распределения с основными физико-химическими показателями почв. При обобщении и анализе материала использовались собственные исследования научного коллектива и материалы отчетов агрохимической службы регионов по обследованию пахотных почв."Мы исследовали особенности аккумуляции в почве и растениях отдельных микроэлементов, например, меди, недостаток и избыток которых в почве негативно сказывается на урожайности и качестве сельскохозяйственных культур. Также нам удалось установить, на каких почвах произрастают растения с повышенным и, напротив, недостаточным содержанием меди, а также факторы, способствующие ее поступлению в растения", – рассказала заведующая кафедрой геоэкологии и природопользования ТюмГУ Анна Синдирева.Ученые отмечают, что в пшенице, которая произрастает на территории юга Тюменской области, содержание меди различается в зависимости от типа почвы и ее географического расположения."Содержание подвижных форм меди в зависимости от типа и подтипа почв изменяется в диапазоне от 0,15 до 0,25 мг/кг. Содержание меди в зерне пшеницы, произрастающей на юге Тюменской области, варьируется от 4 до 6,5 мг/кг", – уточнила Синдирева.Она подчеркнула, что необходимо изучать содержание, распределение и подвижность микроэлементов на незагрязненных почвах для проведения контроля за состоянием окружающей среды и природоохранных мероприятий. Полученные данные можно использовать в качестве точек отсчета при оценке степени загрязнения, а также при прогнозировании присутствия микроэлементов на территориях со значительным антропогенным воздействием.Также, по словам исследователя, установленные закономерности позволят прогнозировать изменение химического состава почв в случае дополнительного поступления микроэлементов в почву (в качестве микроудобрения или при антропогенном загрязнении).В будущем научный коллектив планирует на основе полученных данных разработать интегральные зональные нормативы содержания ряда и действия ряда микроэлементов в системе почва–растение–животное.Результаты работы опубликованы в издании "Социально-экологические технологии". Исследования в рамках данного направления поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Министерством образования, культуры, науки и спорта Монголии; а также РФФИ и Тюменской области в рамках научного проекта.
https://ria.ru/20230411/nauka-1864231284.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, тюменская область, западная сибирь, россия, экология в россии, тюменский государственный университет
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Тюменская область, Западная Сибирь, Россия, Экология в России, Тюменский государственный университет

Российские ученые установили особенности накопления металлов в пшенице

© iStock.com / AlexRathsУченый изучает зерна пшеницы в лаборатории
Ученый изучает зерна пшеницы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© iStock.com / AlexRaths
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Ученые ТюмГУ в составе научного коллектива оценили содержание и распределение меди и других микроэлементов в системе "почва-растение" в условиях Западной Сибири. Результаты исследования используются в производственной деятельности агрохимической службы, центров мониторинга состояния окружающей среды, природоохранных организаций и хозяйств Тюменской области, сообщила пресс-служба вуза.
Одна из важнейших задач охраны окружающей среды – создание системы непрерывного контроля химического загрязнения воздуха, природных вод и почв, рассказали исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ).
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Чтобы решить эту задачу, по их мнению, необходимо разработать интегральные критерии для прогноза и оценки содержания и действия химических элементов с учетом конкретных экологических условий в системе почва–растение–животное (человек).
Считается, что для поддержания баланса в экосистеме все три звена этой цепи должны содержать оптимальное количество микроэлементов. Однако основной источник микроэлементов – почва – подвергается техногенному загрязнению, в первую очередь, из-за выбросов крупных промышленных центров. Так происходит, в частности, на территориях рядом с промышленными предприятиями и автомобильными трассами.
В результате техногенного воздействия возникают территории с избытком таких элементов, как Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, As, Hg. В то же время для пищевых цепей опасны провинции с недостатком химических элементов. Для почв Западной Сибири, по мнению ряда экспертов, отмечен дефицит микроэлементов: Cu, Zn, Mo, Mn, Se, I.
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Ученые ТюмГУ в составе научного коллектива обобщили особенности валового содержания и подвижных форм данных микроэлементов в пахотном горизонте основных типов почв Тюменской области и определили взаимосвязь их распределения с основными физико-химическими показателями почв. При обобщении и анализе материала использовались собственные исследования научного коллектива и материалы отчетов агрохимической службы регионов по обследованию пахотных почв.
«
"Мы исследовали особенности аккумуляции в почве и растениях отдельных микроэлементов, например, меди, недостаток и избыток которых в почве негативно сказывается на урожайности и качестве сельскохозяйственных культур. Также нам удалось установить, на каких почвах произрастают растения с повышенным и, напротив, недостаточным содержанием меди, а также факторы, способствующие ее поступлению в растения", – рассказала заведующая кафедрой геоэкологии и природопользования ТюмГУ Анна Синдирева.
Ученые отмечают, что в пшенице, которая произрастает на территории юга Тюменской области, содержание меди различается в зависимости от типа почвы и ее географического расположения.
© Фото : пресс-служба ТюмГУЛабораторный опыт по выращиванию пшеницы
Лабораторный опыт по выращиванию пшеницы
Лабораторный опыт по выращиванию пшеницы
© Фото : пресс-служба ТюмГУ
1 из 4
© Фото : пресс-служба ТюмГУВегетационный опыт по выращиванию пшеницы
Вегетационный опыт по выращиванию пшеницы
Вегетационный опыт по выращиванию пшеницы
© Фото : пресс-служба ТюмГУ
2 из 4
© Фото : пресс-служба ТюмГУВегетационный опыт по выращиванию пшеницы
Вегетационный опыт по выращиванию пшеницы
Вегетационный опыт по выращиванию пшеницы
© Фото : пресс-служба ТюмГУ
3 из 4
© Фото : пресс-служба ТюмГУЛугово-черноземные почвы
Лугово-черноземные почвы
Лугово-черноземные почвы
© Фото : пресс-служба ТюмГУ
4 из 4
Лабораторный опыт по выращиванию пшеницы
© Фото : пресс-служба ТюмГУ
1 из 4
Вегетационный опыт по выращиванию пшеницы
© Фото : пресс-служба ТюмГУ
2 из 4
Вегетационный опыт по выращиванию пшеницы
© Фото : пресс-служба ТюмГУ
3 из 4
Лугово-черноземные почвы
© Фото : пресс-служба ТюмГУ
4 из 4
"Содержание подвижных форм меди в зависимости от типа и подтипа почв изменяется в диапазоне от 0,15 до 0,25 мг/кг. Содержание меди в зерне пшеницы, произрастающей на юге Тюменской области, варьируется от 4 до 6,5 мг/кг", – уточнила Синдирева.
Она подчеркнула, что необходимо изучать содержание, распределение и подвижность микроэлементов на незагрязненных почвах для проведения контроля за состоянием окружающей среды и природоохранных мероприятий. Полученные данные можно использовать в качестве точек отсчета при оценке степени загрязнения, а также при прогнозировании присутствия микроэлементов на территориях со значительным антропогенным воздействием.
Также, по словам исследователя, установленные закономерности позволят прогнозировать изменение химического состава почв в случае дополнительного поступления микроэлементов в почву (в качестве микроудобрения или при антропогенном загрязнении).
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В будущем научный коллектив планирует на основе полученных данных разработать интегральные зональные нормативы содержания ряда и действия ряда микроэлементов в системе почва–растение–животное.
Результаты работы опубликованы в издании "Социально-экологические технологии". Исследования в рамках данного направления поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Министерством образования, культуры, науки и спорта Монголии; а также РФФИ и Тюменской области в рамках научного проекта.
 
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