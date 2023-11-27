https://ria.ru/20231127/nauka-1911612892.html

Российские ученые установили особенности накопления металлов в пшенице

Российские ученые установили особенности накопления металлов в пшенице - РИА Новости, 27.11.2023

Российские ученые установили особенности накопления металлов в пшенице

Ученые ТюмГУ в составе научного коллектива оценили содержание и распределение меди и других микроэлементов в системе "почва-растение" в условиях Западной... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T03:00

2023-11-27T03:00

2023-11-27T03:00

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Ученые ТюмГУ в составе научного коллектива оценили содержание и распределение меди и других микроэлементов в системе "почва-растение" в условиях Западной Сибири. Результаты исследования используются в производственной деятельности агрохимической службы, центров мониторинга состояния окружающей среды, природоохранных организаций и хозяйств Тюменской области, сообщила пресс-служба вуза.Одна из важнейших задач охраны окружающей среды – создание системы непрерывного контроля химического загрязнения воздуха, природных вод и почв, рассказали исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ).Чтобы решить эту задачу, по их мнению, необходимо разработать интегральные критерии для прогноза и оценки содержания и действия химических элементов с учетом конкретных экологических условий в системе почва–растение–животное (человек).Считается, что для поддержания баланса в экосистеме все три звена этой цепи должны содержать оптимальное количество микроэлементов. Однако основной источник микроэлементов – почва – подвергается техногенному загрязнению, в первую очередь, из-за выбросов крупных промышленных центров. Так происходит, в частности, на территориях рядом с промышленными предприятиями и автомобильными трассами.В результате техногенного воздействия возникают территории с избытком таких элементов, как Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, As, Hg. В то же время для пищевых цепей опасны провинции с недостатком химических элементов. Для почв Западной Сибири, по мнению ряда экспертов, отмечен дефицит микроэлементов: Cu, Zn, Mo, Mn, Se, I.Ученые ТюмГУ в составе научного коллектива обобщили особенности валового содержания и подвижных форм данных микроэлементов в пахотном горизонте основных типов почв Тюменской области и определили взаимосвязь их распределения с основными физико-химическими показателями почв. При обобщении и анализе материала использовались собственные исследования научного коллектива и материалы отчетов агрохимической службы регионов по обследованию пахотных почв."Мы исследовали особенности аккумуляции в почве и растениях отдельных микроэлементов, например, меди, недостаток и избыток которых в почве негативно сказывается на урожайности и качестве сельскохозяйственных культур. Также нам удалось установить, на каких почвах произрастают растения с повышенным и, напротив, недостаточным содержанием меди, а также факторы, способствующие ее поступлению в растения", – рассказала заведующая кафедрой геоэкологии и природопользования ТюмГУ Анна Синдирева.Ученые отмечают, что в пшенице, которая произрастает на территории юга Тюменской области, содержание меди различается в зависимости от типа почвы и ее географического расположения."Содержание подвижных форм меди в зависимости от типа и подтипа почв изменяется в диапазоне от 0,15 до 0,25 мг/кг. Содержание меди в зерне пшеницы, произрастающей на юге Тюменской области, варьируется от 4 до 6,5 мг/кг", – уточнила Синдирева.Она подчеркнула, что необходимо изучать содержание, распределение и подвижность микроэлементов на незагрязненных почвах для проведения контроля за состоянием окружающей среды и природоохранных мероприятий. Полученные данные можно использовать в качестве точек отсчета при оценке степени загрязнения, а также при прогнозировании присутствия микроэлементов на территориях со значительным антропогенным воздействием.Также, по словам исследователя, установленные закономерности позволят прогнозировать изменение химического состава почв в случае дополнительного поступления микроэлементов в почву (в качестве микроудобрения или при антропогенном загрязнении).В будущем научный коллектив планирует на основе полученных данных разработать интегральные зональные нормативы содержания ряда и действия ряда микроэлементов в системе почва–растение–животное.Результаты работы опубликованы в издании "Социально-экологические технологии". Исследования в рамках данного направления поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Министерством образования, культуры, науки и спорта Монголии; а также РФФИ и Тюменской области в рамках научного проекта.

https://ria.ru/20230411/nauka-1864231284.html

https://ria.ru/20231026/nauka-1905148276.html

https://ria.ru/20231030/nauka-1905176442.html

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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, тюменская область, западная сибирь, россия, экология в россии, тюменский государственный университет