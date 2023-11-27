https://ria.ru/20231127/nato-1912019896.html
Южная Корея впервые примет участие в киберучениях НАТО
Южная Корея впервые примет участие в киберучениях НАТО - РИА Новости, 27.11.2023
Южная Корея впервые примет участие в киберучениях НАТО
Южная Корея впервые принимает участие в международных учениях по киберобороне, проводимых НАТО, для укрепления сотрудничества с альянсом в этой области,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:19
2023-11-27T08:19
2023-11-27T08:24
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СЕУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Южная Корея впервые принимает участие в международных учениях по киберобороне, проводимых НАТО, для укрепления сотрудничества с альянсом в этой области, сообщило министерство обороны Южной Кореи в понедельник. Ежегодные учения НАТО Cyber Coalition 2023 проходят в Эстонии с 27 ноября по 1 декабря. В них принимают участие 35 членов и партнеров НАТО, а также Европейский союз. Учения направлены на укрепление совместной способности союзников противостоять угрозам в киберпространстве. В прошлом году Южная Корея была наблюдателем на этих учениях, а в этом году принимает непосредственное участие. Командование киберопераций Южной Кореи направило трех военнослужащих в Эстонию на учениях, еще восемь человек принимают участие в тренировках виртуально. Отмечается, что в июле была принята "Программа индивидуального партнерства" (Individually Tailored Partnership Program, ITPP), в рамках которой Южная Корея и НАТО наращивают сотрудничество в 11 областях, включая кибероборону, борьбу терроризмом, разоружение и нераспространение, развитие новых технологий и другие.
https://ria.ru/20231110/ucheniya-1908785549.html
https://ria.ru/20231029/nato-1905992818.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, эстония, нато, в мире
Южная Корея, Эстония, НАТО, В мире
Южная Корея впервые примет участие в киберучениях НАТО
Южная Корея впервые принимает участие в учениях по киберобороне, проводимых НАТО
СЕУЛ, 27 ноя – РИА Новости.
Южная Корея впервые принимает участие в международных учениях по киберобороне, проводимых НАТО, для укрепления сотрудничества с альянсом в этой области, сообщило министерство обороны Южной Кореи
в понедельник.
Ежегодные учения НАТО Cyber Coalition 2023 проходят в Эстонии
с 27 ноября по 1 декабря. В них принимают участие 35 членов и партнеров НАТО, а также Европейский союз. Учения направлены на укрепление совместной способности союзников противостоять угрозам в киберпространстве.
ВВС НАТО и Швеции провели учения Neptune Strike в Эстонии
В прошлом году Южная Корея была наблюдателем на этих учениях, а в этом году принимает непосредственное участие. Командование киберопераций Южной Кореи направило трех военнослужащих в Эстонию на учениях, еще восемь человек принимают участие в тренировках виртуально.
Отмечается, что в июле была принята "Программа индивидуального партнерства" (Individually Tailored Partnership Program, ITPP), в рамках которой Южная Корея и НАТО наращивают сотрудничество в 11 областях, включая кибероборону, борьбу терроризмом, разоружение и нераспространение, развитие новых технологий и другие.
Самолет НАТО приземлился в аэропорту Молдавии в рамках военных учений