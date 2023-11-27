Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея впервые примет участие в киберучениях НАТО - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 27.11.2023 (обновлено: 08:24 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/nato-1912019896.html
Южная Корея впервые примет участие в киберучениях НАТО
Южная Корея впервые примет участие в киберучениях НАТО - РИА Новости, 27.11.2023
Южная Корея впервые примет участие в киберучениях НАТО
Южная Корея впервые принимает участие в международных учениях по киберобороне, проводимых НАТО, для укрепления сотрудничества с альянсом в этой области,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:19
2023-11-27T08:24
южная корея
эстония
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5583636698a4b0a6e238e20605b2e005.jpg
СЕУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Южная Корея впервые принимает участие в международных учениях по киберобороне, проводимых НАТО, для укрепления сотрудничества с альянсом в этой области, сообщило министерство обороны Южной Кореи в понедельник. Ежегодные учения НАТО Cyber Coalition 2023 проходят в Эстонии с 27 ноября по 1 декабря. В них принимают участие 35 членов и партнеров НАТО, а также Европейский союз. Учения направлены на укрепление совместной способности союзников противостоять угрозам в киберпространстве. В прошлом году Южная Корея была наблюдателем на этих учениях, а в этом году принимает непосредственное участие. Командование киберопераций Южной Кореи направило трех военнослужащих в Эстонию на учениях, еще восемь человек принимают участие в тренировках виртуально. Отмечается, что в июле была принята "Программа индивидуального партнерства" (Individually Tailored Partnership Program, ITPP), в рамках которой Южная Корея и НАТО наращивают сотрудничество в 11 областях, включая кибероборону, борьбу терроризмом, разоружение и нераспространение, развитие новых технологий и другие.
https://ria.ru/20231110/ucheniya-1908785549.html
https://ria.ru/20231029/nato-1905992818.html
южная корея
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e07fa257440ea76316bfb78f864144cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, эстония, нато, в мире
Южная Корея, Эстония, НАТО, В мире
Южная Корея впервые примет участие в киберучениях НАТО

Южная Корея впервые принимает участие в учениях по киберобороне, проводимых НАТО

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Южная Корея впервые принимает участие в международных учениях по киберобороне, проводимых НАТО, для укрепления сотрудничества с альянсом в этой области, сообщило министерство обороны Южной Кореи в понедельник.
Ежегодные учения НАТО Cyber Coalition 2023 проходят в Эстонии с 27 ноября по 1 декабря. В них принимают участие 35 членов и партнеров НАТО, а также Европейский союз. Учения направлены на укрепление совместной способности союзников противостоять угрозам в киберпространстве.
Ударные вертолеты Apache
ВВС НАТО и Швеции провели учения Neptune Strike в Эстонии
10 ноября, 22:15
В прошлом году Южная Корея была наблюдателем на этих учениях, а в этом году принимает непосредственное участие. Командование киберопераций Южной Кореи направило трех военнослужащих в Эстонию на учениях, еще восемь человек принимают участие в тренировках виртуально.
Отмечается, что в июле была принята "Программа индивидуального партнерства" (Individually Tailored Partnership Program, ITPP), в рамках которой Южная Корея и НАТО наращивают сотрудничество в 11 областях, включая кибероборону, борьбу терроризмом, разоружение и нераспространение, развитие новых технологий и другие.
Американский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Самолет НАТО приземлился в аэропорту Молдавии в рамках военных учений
29 октября, 16:59
 
Южная КореяЭстонияНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала