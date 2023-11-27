https://ria.ru/20231127/nato-1912019896.html

Южная Корея впервые примет участие в киберучениях НАТО

Южная Корея впервые примет участие в киберучениях НАТО - РИА Новости, 27.11.2023

Южная Корея впервые примет участие в киберучениях НАТО

Южная Корея впервые принимает участие в международных учениях по киберобороне, проводимых НАТО, для укрепления сотрудничества с альянсом в этой области,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T08:19

2023-11-27T08:19

2023-11-27T08:24

южная корея

эстония

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5583636698a4b0a6e238e20605b2e005.jpg

СЕУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Южная Корея впервые принимает участие в международных учениях по киберобороне, проводимых НАТО, для укрепления сотрудничества с альянсом в этой области, сообщило министерство обороны Южной Кореи в понедельник. Ежегодные учения НАТО Cyber Coalition 2023 проходят в Эстонии с 27 ноября по 1 декабря. В них принимают участие 35 членов и партнеров НАТО, а также Европейский союз. Учения направлены на укрепление совместной способности союзников противостоять угрозам в киберпространстве. В прошлом году Южная Корея была наблюдателем на этих учениях, а в этом году принимает непосредственное участие. Командование киберопераций Южной Кореи направило трех военнослужащих в Эстонию на учениях, еще восемь человек принимают участие в тренировках виртуально. Отмечается, что в июле была принята "Программа индивидуального партнерства" (Individually Tailored Partnership Program, ITPP), в рамках которой Южная Корея и НАТО наращивают сотрудничество в 11 областях, включая кибероборону, борьбу терроризмом, разоружение и нераспространение, развитие новых технологий и другие.

https://ria.ru/20231110/ucheniya-1908785549.html

https://ria.ru/20231029/nato-1905992818.html

южная корея

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная корея, эстония, нато, в мире