Рейтинг@Mail.ru
В партии Зеленского нецензурно намекнули на бездарность Залужного - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:54 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/namek-1912015012.html
В партии Зеленского нецензурно намекнули на бездарность Залужного
В партии Зеленского нецензурно намекнули на бездарность Залужного - РИА Новости, 27.11.2023
В партии Зеленского нецензурно намекнули на бездарность Залужного
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая после нападок на главкома ВСУ Валерия Залужного опубликовала в своих соцсетях нецензурный пост... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T06:54
2023-11-27T06:54
в мире
владимир зеленский
валерий залужный
федор вениславский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
партия "слуга народа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568156065_0:145:3125:1902_1920x0_80_0_0_1640429cdf682a45d944efa63aac3aed.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая после нападок на главкома ВСУ Валерия Залужного опубликовала в своих соцсетях нецензурный пост с картинкой, на которой изображен персонаж в военной фуражке, "не знающий" о планах наступления."Я ***** (не знаю. – ред.), где план наступления", - указано на картинке с карикатурным персонажем, сидящим за столом.Накануне Безуглая, являющаяся замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, заявила, что Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год. По ее словам, главком ВСУ не смог предоставить "ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный" планы на 2024 год.При этом представитель Владимира Зеленского в Раде, однопартиец Безуглой Федор Вениславский назвал поведение коллеги "недопустимым", заявив, что ее пребывание в комитете по обороне может представлять "угрозу нацбезопасности".Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
https://ria.ru/20231127/perevorot-1912005468.html
https://ria.ru/20231126/trevoga-1911972668.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568156065_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_80659f13e36587f709448650ff67f019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, валерий залужный, федор вениславский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, партия "слуга народа"
В мире, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Федор Вениславский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Партия "Слуга народа"
В партии Зеленского нецензурно намекнули на бездарность Залужного

Депутат Рады Безуглая опубликовала нецензурную картинку с намеком на Залужного

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТрибуна с логотипом партии "Слуга народа"
Трибуна с логотипом партии Слуга народа - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Трибуна с логотипом партии "Слуга народа". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая после нападок на главкома ВСУ Валерия Залужного опубликовала в своих соцсетях нецензурный пост с картинкой, на которой изображен персонаж в военной фуражке, "не знающий" о планах наступления.
"Я ***** (не знаю. – ред.), где план наступления", - указано на картинке с карикатурным персонажем, сидящим за столом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Зеленскому пригрозили военным переворотом после скандала с Залужным
Вчера, 02:14
Накануне Безуглая, являющаяся замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, заявила, что Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год. По ее словам, главком ВСУ не смог предоставить "ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный" планы на 2024 год.
При этом представитель Владимира Зеленского в Раде, однопартиец Безуглой Федор Вениславский назвал поведение коллеги "недопустимым", заявив, что ее пребывание в комитете по обороне может представлять "угрозу нацбезопасности".
Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
СМИ узнали об опасениях командования ВСУ из-за хода России в зоне СВО
26 ноября, 19:21
 
В миреВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйФедор ВениславскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала