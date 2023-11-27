https://ria.ru/20231127/namek-1912015012.html
В партии Зеленского нецензурно намекнули на бездарность Залужного
В партии Зеленского нецензурно намекнули на бездарность Залужного - РИА Новости, 27.11.2023
В партии Зеленского нецензурно намекнули на бездарность Залужного
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая после нападок на главкома ВСУ Валерия Залужного опубликовала в своих соцсетях нецензурный пост... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T06:54
2023-11-27T06:54
2023-11-27T06:54
в мире
владимир зеленский
валерий залужный
федор вениславский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
партия "слуга народа"
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая после нападок на главкома ВСУ Валерия Залужного опубликовала в своих соцсетях нецензурный пост с картинкой, на которой изображен персонаж в военной фуражке, "не знающий" о планах наступления."Я ***** (не знаю. – ред.), где план наступления", - указано на картинке с карикатурным персонажем, сидящим за столом.Накануне Безуглая, являющаяся замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, заявила, что Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год. По ее словам, главком ВСУ не смог предоставить "ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный" планы на 2024 год.При этом представитель Владимира Зеленского в Раде, однопартиец Безуглой Федор Вениславский назвал поведение коллеги "недопустимым", заявив, что ее пребывание в комитете по обороне может представлять "угрозу нацбезопасности".Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
https://ria.ru/20231127/perevorot-1912005468.html
https://ria.ru/20231126/trevoga-1911972668.html
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в мире, владимир зеленский, валерий залужный, федор вениславский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, партия "слуга народа"
В мире, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Федор Вениславский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Партия "Слуга народа"
В партии Зеленского нецензурно намекнули на бездарность Залужного
Депутат Рады Безуглая опубликовала нецензурную картинку с намеком на Залужного