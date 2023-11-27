https://ria.ru/20231127/mrot-1912219919.html

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Путин подписал закон о повышении МРОТ - РИА Новости, 28.11.2023

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2024 год в размере 19 242 рублей, документ размещен на официальном РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-27T18:41

2023-11-27T18:41

2023-11-28T00:05

владимир путин

экономика

россия

мрот

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2024 год в размере 19 242 рублей, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рублей в месяц", — говорится в тексте.В этом году МРОТ определен в 16 242 рубля. Таким образом, со следующего года он увеличится на 18,5 процента. Его соотношение с медианной зарплатой с 2025-го составит не менее 48 процентов. Принятие закона обеспечит повышение оплаты труда около 4,8 миллиона человек.Кроме того, дополнительные расходы на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы в следующем году составят: В соответствии с принятой в 2020-м методикой МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год. Раньше это соотношение составляло 42 процента.

https://ria.ru/20231123/mrot-1911401094.html

https://ria.ru/20231025/mrot-1905173865.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия, мрот