https://ria.ru/20231127/mrot-1912219919.html
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Путин подписал закон о повышении МРОТ - РИА Новости, 28.11.2023
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2024 год в размере 19 242 рублей, документ размещен на официальном РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-27T18:41
2023-11-27T18:41
2023-11-28T00:05
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2024 год в размере 19 242 рублей, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рублей в месяц", — говорится в тексте.В этом году МРОТ определен в 16 242 рубля. Таким образом, со следующего года он увеличится на 18,5 процента. Его соотношение с медианной зарплатой с 2025-го составит не менее 48 процентов. Принятие закона обеспечит повышение оплаты труда около 4,8 миллиона человек.Кроме того, дополнительные расходы на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы в следующем году составят: В соответствии с принятой в 2020-м методикой МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год. Раньше это соотношение составляло 42 процента.
https://ria.ru/20231123/mrot-1911401094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, мрот
Владимир Путин, Экономика, Россия, МРОТ
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2024 года на три тысячи рублей
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2024 год в размере 19 242 рублей, документ размещен
на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рублей в месяц", — говорится в тексте.
В этом году МРОТ определен в 16 242 рубля. Таким образом, со следующего года он увеличится на 18,5 процента. Его соотношение с медианной зарплатой с 2025-го составит не менее 48 процентов. Принятие закона обеспечит повышение оплаты труда около 4,8 миллиона человек.
Кроме того, дополнительные расходы на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы в следующем году составят:
Котяков рассказал, каким будет МРОТ в 2030 году
- для сотрудников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) — 19,7 миллиарда рублей;
- для работников государственных учреждений субъектов России и муниципальных учреждений —126,4 миллиарда рублей.
МРОТ — это сумма денежных средств, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть работник получит на руки на 13 процентов меньше изначальной суммы.
В соответствии с принятой в 2020-м методикой МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год. Раньше это соотношение составляло 42 процента.
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