https://ria.ru/20231127/moskva-1912046769.html

Бочкарев: в Пресненском районе Москвы появится социокультурный кластер

Бочкарев: в Пресненском районе Москвы появится социокультурный кластер - РИА Новости, 27.11.2023

Бочкарев: в Пресненском районе Москвы появится социокультурный кластер

На территории строящегося жилого комплекса в Пресненском районе Москвы появится социокультурное пространство, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:50

2023-11-27T10:50

2023-11-27T10:50

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На территории строящегося жилого комплекса в Пресненском районе Москвы появится социокультурное пространство, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "На площадке 4,5 гектара в Пресненском районе, помимо восьми жилых корпусов, инвестор обустроит пространство, на котором разместятся объекты социальной и культурной инфраструктуры. Более трети площади квартала займут парковые зоны с местами для отдыха, скверами и аллеями, французским парком и двумя садами", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам Бочкарева, вся территория кластера будет пешеходной. "В центре предусмотрена площадь, где расположен амфитеатр для лекций, концертов, выставок и летних гастрономических фестивалей", - уточнил он. В сообщении добавляется, что проект предполагает возведение современных домов и реставрацию зданий начала XX века. Так, в исторических зданиях разместятся кофейни и рестораны, фермерские магазины, шоу-рум, детский сад, фитнес, современная игровая площадка и офисы. Также на территории кластера появятся мультифункциональное пространство, кафе, постоянная и временная экспозиции, а также фиджитал-киберполигон в формате шоу. Жилой комплекс Lucky на Звенигородском шоссе возводит девелопер Vesper в рамках реорганизации территории бывшего завода Мамонтова.

https://ria.ru/20231127/moskva-1912039271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы