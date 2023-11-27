https://ria.ru/20231127/moskva-1912046769.html
Бочкарев: в Пресненском районе Москвы появится социокультурный кластер
Бочкарев: в Пресненском районе Москвы появится социокультурный кластер - РИА Новости, 27.11.2023
Бочкарев: в Пресненском районе Москвы появится социокультурный кластер
На территории строящегося жилого комплекса в Пресненском районе Москвы появится социокультурное пространство, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:50
2023-11-27T10:50
2023-11-27T10:50
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На территории строящегося жилого комплекса в Пресненском районе Москвы появится социокультурное пространство, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "На площадке 4,5 гектара в Пресненском районе, помимо восьми жилых корпусов, инвестор обустроит пространство, на котором разместятся объекты социальной и культурной инфраструктуры. Более трети площади квартала займут парковые зоны с местами для отдыха, скверами и аллеями, французским парком и двумя садами", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам Бочкарева, вся территория кластера будет пешеходной. "В центре предусмотрена площадь, где расположен амфитеатр для лекций, концертов, выставок и летних гастрономических фестивалей", - уточнил он. В сообщении добавляется, что проект предполагает возведение современных домов и реставрацию зданий начала XX века. Так, в исторических зданиях разместятся кофейни и рестораны, фермерские магазины, шоу-рум, детский сад, фитнес, современная игровая площадка и офисы. Также на территории кластера появятся мультифункциональное пространство, кафе, постоянная и временная экспозиции, а также фиджитал-киберполигон в формате шоу. Жилой комплекс Lucky на Звенигородском шоссе возводит девелопер Vesper в рамках реорганизации территории бывшего завода Мамонтова.
https://ria.ru/20231127/moskva-1912039271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На территории строящегося жилого комплекса в Пресненском районе Москвы появится социокультурное пространство, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На площадке 4,5 гектара в Пресненском районе, помимо восьми жилых корпусов, инвестор обустроит пространство, на котором разместятся объекты социальной и культурной инфраструктуры. Более трети площади квартала займут парковые зоны с местами для отдыха, скверами и аллеями, французским парком и двумя садами", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев: на северо-востоке Москвы появится всесезонный сад
По словам Бочкарева
, вся территория кластера будет пешеходной. "В центре предусмотрена площадь, где расположен амфитеатр для лекций, концертов, выставок и летних гастрономических фестивалей", - уточнил он.
В сообщении добавляется, что проект предполагает возведение современных домов и реставрацию зданий начала XX века. Так, в исторических зданиях разместятся кофейни и рестораны, фермерские магазины, шоу-рум, детский сад, фитнес, современная игровая площадка и офисы. Также на территории кластера появятся мультифункциональное пространство, кафе, постоянная и временная экспозиции, а также фиджитал-киберполигон в формате шоу.
Жилой комплекс Lucky на Звенигородском шоссе возводит девелопер Vesper в рамках реорганизации территории бывшего завода Мамонтова.