https://ria.ru/20231127/moskva-1912046655.html

Москвичей предупредили о сильном снеге и ледяном дожде в ближайшие часы

Москвичей предупредили о сильном снеге и ледяном дожде в ближайшие часы - РИА Новости, 27.11.2023

Москвичей предупредили о сильном снеге и ледяном дожде в ближайшие часы

Спасатели предупредили о сильном снеге и ледяном дожде в Москве в ближайшие часы, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:50

2023-11-27T10:50

2023-11-27T10:50

гидрометцентр

москва

общество

городское хозяйство москвы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном снеге и ледяном дожде в Москве в ближайшие часы, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10:00 до 13:00 27 ноября местами в Москве ожидается очень сильный снег. Местами ледяной дождь, сильный гололед", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев; пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20231127/chistka-1912036430.html

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гидрометцентр, москва, общество, городское хозяйство москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)