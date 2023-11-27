https://ria.ru/20231127/moskva-1912019669.html

В Москве в понедельник ожидается низкое давление и около нуля

В Москве в понедельник ожидается низкое давление и около нуля - РИА Новости, 27.11.2023

В Москве в понедельник ожидается низкое давление и около нуля

Осадки, гололедные явления, порывистый ветер, низкое давление и температура воздуха около нуля ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T08:14

2023-11-27T08:14

2023-11-27T08:34

общество

москва

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Осадки, гололедные явления, порывистый ветер, низкое давление и температура воздуха около нуля ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно, временами осадки, гололедные явления. Температура воздуха в столице около нуля, по области - минус 3 - плюс 2. Ветер восточной четверти, 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление опустится до 725 миллиметров ртутного столба, вечером перейдет на рост.

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москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва