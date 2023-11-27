https://ria.ru/20231127/moskva-1912019669.html
В Москве в понедельник ожидается низкое давление и около нуля
В Москве в понедельник ожидается низкое давление и около нуля - РИА Новости, 27.11.2023
В Москве в понедельник ожидается низкое давление и около нуля
Осадки, гололедные явления, порывистый ветер, низкое давление и температура воздуха около нуля ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:14
2023-11-27T08:14
2023-11-27T08:34
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Осадки, гололедные явления, порывистый ветер, низкое давление и температура воздуха около нуля ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно, временами осадки, гололедные явления. Температура воздуха в столице около нуля, по области - минус 3 - плюс 2. Ветер восточной четверти, 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление опустится до 725 миллиметров ртутного столба, вечером перейдет на рост.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва
В Москве в понедельник ожидается низкое давление и около нуля
В Москве в понедельник ожидаются осадки, порывистый ветер и около нуля
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Осадки, гололедные явления, порывистый ветер, низкое давление и температура воздуха около нуля ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Алина Котилевская.
"В Москве сегодня облачно, временами осадки, гололедные явления. Температура воздуха в столице около нуля, по области - минус 3 - плюс 2. Ветер восточной четверти, 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская.
По ее словам, атмосферное давление опустится до 725 миллиметров ртутного столба, вечером перейдет на рост.
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов