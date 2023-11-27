https://ria.ru/20231127/moskva-1912017082.html

В Москве за сутки выпало 35 процентов от месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпало 35 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 27.11.2023

В Москве за сутки выпало 35 процентов от месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – 56%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T07:32

2023-11-27T07:32

2023-11-27T07:42

москва

общество

кашира

евгений тишковец

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – 56%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков. Если на ВДНХ – это 12 миллиметров, на Балчуге - 15 миллиметров, то метеостанция МГУ зафиксировала 18 миллиметров осадков", - рассказал Тишковец.Он добавил, что в Подмосковье больше всего осадков выпало на юге. В Кашире – 23 миллиметра, что составляет 56% от месячной нормы небесной влаги, добавил Тишковец."Сейчас в Москве пасмурно, на ВДНХ идет снег, на Балчуге и МГУ – классический ледяной дождь. Ледяной дождь прошел также в подмосковных Внуково, Остафьево, Шереметьево, Черустях, а гололёд отмечался в Павловском-Посаде, Домодедово и Коломне", - отметил синоптик.

https://ria.ru/20231127/krym-1912015313.html

москва

кашира

московская область (подмосковье)

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