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В Москве за сутки выпало 35 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 27.11.2023
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07:32 27.11.2023 (обновлено: 07:42 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/moskva-1912017082.html
В Москве за сутки выпало 35 процентов от месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало 35 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 27.11.2023
В Москве за сутки выпало 35 процентов от месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – 56%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T07:32
2023-11-27T07:42
москва
общество
кашира
евгений тишковец
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – 56%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков. Если на ВДНХ – это 12 миллиметров, на Балчуге - 15 миллиметров, то метеостанция МГУ зафиксировала 18 миллиметров осадков", - рассказал Тишковец.Он добавил, что в Подмосковье больше всего осадков выпало на юге. В Кашире – 23 миллиметра, что составляет 56% от месячной нормы небесной влаги, добавил Тишковец."Сейчас в Москве пасмурно, на ВДНХ идет снег, на Балчуге и МГУ – классический ледяной дождь. Ледяной дождь прошел также в подмосковных Внуково, Остафьево, Шереметьево, Черустях, а гололёд отмечался в Павловском-Посаде, Домодедово и Коломне", - отметил синоптик.
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москва
кашира
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москва, общество, кашира, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье)
Москва, Общество, Кашира, Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Московская область (Подмосковье)
В Москве за сутки выпало 35 процентов от месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – 56%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков. Если на ВДНХ – это 12 миллиметров, на Балчуге - 15 миллиметров, то метеостанция МГУ зафиксировала 18 миллиметров осадков", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что в Подмосковье больше всего осадков выпало на юге. В Кашире – 23 миллиметра, что составляет 56% от месячной нормы небесной влаги, добавил Тишковец.
"Сейчас в Москве пасмурно, на ВДНХ идет снег, на Балчуге и МГУ – классический ледяной дождь. Ледяной дождь прошел также в подмосковных Внуково, Остафьево, Шереметьево, Черустях, а гололёд отмечался в Павловском-Посаде, Домодедово и Коломне", - отметил синоптик.
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