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В Москве из-за снегопада затруднено движение на дорогах - РИА Новости, 27.11.2023
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06:41 27.11.2023 (обновлено: 06:46 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/moskva-1912014517.html
В Москве из-за снегопада затруднено движение на дорогах
В Москве из-за снегопада затруднено движение на дорогах - РИА Новости, 27.11.2023
В Москве из-за снегопада затруднено движение на дорогах
Движение на дорогах Москвы затруднено из-за снежной метели, в некоторых местах буксуют грузовики, коммунальные службы переведены в усиленный режим работы,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T06:41
2023-11-27T06:46
москва
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Движение на дорогах Москвы затруднено из-за снежной метели, в некоторых местах буксуют грузовики, коммунальные службы переведены в усиленный режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. В субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером в Москве поднимется "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков - 50% от месячной нормы. "Движение на дорогах города осложнено. На некоторых участках буксуют грузовики. Коммунальные службы работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении. Департамент попросил москвичей воздержаться от поездок на личном транспорте.
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москва, евгений тишковец, общество
Москва, Евгений Тишковец, Общество
В Москве из-за снегопада затруднено движение на дорогах

Дептранс Москвы сообщил о затруднении движения на дорогах из-за снегопада

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника в центре Москвы.
Снегоуборочная техника в центре Москвы. - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Снегоуборочная техника в центре Москвы.. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Движение на дорогах Москвы затруднено из-за снежной метели, в некоторых местах буксуют грузовики, коммунальные службы переведены в усиленный режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
В субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером в Москве поднимется "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков - 50% от месячной нормы.
"Движение на дорогах города осложнено. На некоторых участках буксуют грузовики. Коммунальные службы работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
Департамент попросил москвичей воздержаться от поездок на личном транспорте.
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