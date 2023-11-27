https://ria.ru/20231127/moskva-1912014517.html

В Москве из-за снегопада затруднено движение на дорогах

В Москве из-за снегопада затруднено движение на дорогах - РИА Новости, 27.11.2023

В Москве из-за снегопада затруднено движение на дорогах

Движение на дорогах Москвы затруднено из-за снежной метели, в некоторых местах буксуют грузовики, коммунальные службы переведены в усиленный режим работы,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T06:41

2023-11-27T06:41

2023-11-27T06:46

москва

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Движение на дорогах Москвы затруднено из-за снежной метели, в некоторых местах буксуют грузовики, коммунальные службы переведены в усиленный режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. В субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером в Москве поднимется "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков - 50% от месячной нормы. "Движение на дорогах города осложнено. На некоторых участках буксуют грузовики. Коммунальные службы работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении. Департамент попросил москвичей воздержаться от поездок на личном транспорте.

https://ria.ru/20231124/snegopad-1911490038.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, евгений тишковец, общество