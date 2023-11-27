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Москвичей предупредили о январских морозах - РИА Новости, 27.11.2023
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11:58 27.11.2023 (обновлено: 12:12 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/moroz-1912069265.html
Москвичей предупредили о январских морозах
Москвичей предупредили о январских морозах - РИА Новости, 27.11.2023
Москвичей предупредили о январских морозах
Неделя в Москве будет морозной - до минус 12 градусов ночью, а днем до минус 7 градусов, количество осадков сократится, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:58
2023-11-27T12:12
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Неделя в Москве будет морозной - до минус 12 градусов ночью, а днем до минус 7 градусов, количество осадков сократится, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Штормовой циклон южного происхождения постепенно покидает столичный регион. Осадки в Москве сойдут на нет. Неблагоприятным моментом станет то, что во второй половине дня температура воздуха в Москве перейдет в сторону положительных значений, то есть снег будет подтаивать, а уже ночью, когда температура будет отрицательная, на дорогах образуется сильная гололедица", - рассказала Позднякова.Специалист добавила, что во вторник и в течение суток сохранится облачная погода с небольшим снегом. Ночью ожидается сильная гололедица. Минимальная температура составит минус 4 - минус 6 градусов, в Подмосковье она опустится до минус 8 градусов. Днем мороз станет только усиливаться, то есть температура в течение дня будет понижаться."Наиболее холодным будет день среды. Небольшой снег в этот день сохранится. Температура воздуха в ночные часы понизится до минус 10 - минус 12 градусов, а дневная температура составит минус 5 - минус 7. То есть в среду температура воздуха будет ниже климатической нормы градусов на 5. Она будет больше соответствовать январским значениям. Зима, так сказать, укрепляет позиции", - добавила синоптик.По словам метеоролога, в последующие дни облачная погода с осадками в виде снега от небольшого до умеренного сохранится в Москве. Преобладающая температура в ночные часы составит минус 5 - минус 10, дневная температура за исключением субботы достигнет показателя минус 2 - минус 7."В субботу у нас идет усиление мороза. Ночная температура достигнет отметки минус 5 - минус 10, а днем температура воздуха будет понижаться. Сильного ветра как во вторник мы не ждем, поэтому вот этот мороз, который не соответствует первым числам декабря, будет переноситься гораздо легче, чем сырая, ветреная погода во вторник", - уточнила Позднякова.
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html
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москва, погода
Москва, Погода
Москвичей предупредили о январских морозах

Москвичей предупредили о январских морозах до минус 12 градусов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Неделя в Москве будет морозной - до минус 12 градусов ночью, а днем до минус 7 градусов, количество осадков сократится, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Штормовой циклон южного происхождения постепенно покидает столичный регион. Осадки в Москве сойдут на нет. Неблагоприятным моментом станет то, что во второй половине дня температура воздуха в Москве перейдет в сторону положительных значений, то есть снег будет подтаивать, а уже ночью, когда температура будет отрицательная, на дорогах образуется сильная гололедица", - рассказала Позднякова.
Специалист добавила, что во вторник и в течение суток сохранится облачная погода с небольшим снегом. Ночью ожидается сильная гололедица. Минимальная температура составит минус 4 - минус 6 градусов, в Подмосковье она опустится до минус 8 градусов. Днем мороз станет только усиливаться, то есть температура в течение дня будет понижаться.
"Наиболее холодным будет день среды. Небольшой снег в этот день сохранится. Температура воздуха в ночные часы понизится до минус 10 - минус 12 градусов, а дневная температура составит минус 5 - минус 7. То есть в среду температура воздуха будет ниже климатической нормы градусов на 5. Она будет больше соответствовать январским значениям. Зима, так сказать, укрепляет позиции", - добавила синоптик.
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По словам метеоролога, в последующие дни облачная погода с осадками в виде снега от небольшого до умеренного сохранится в Москве. Преобладающая температура в ночные часы составит минус 5 - минус 10, дневная температура за исключением субботы достигнет показателя минус 2 - минус 7.
"В субботу у нас идет усиление мороза. Ночная температура достигнет отметки минус 5 - минус 10, а днем температура воздуха будет понижаться. Сильного ветра как во вторник мы не ждем, поэтому вот этот мороз, который не соответствует первым числам декабря, будет переноситься гораздо легче, чем сырая, ветреная погода во вторник", - уточнила Позднякова.
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