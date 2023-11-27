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Моравецкий принес присягу премьера - РИА Новости, 27.11.2023
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18:42 27.11.2023 (обновлено: 19:20 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/moravetskiy-1912220024.html
Моравецкий принес присягу премьера
Моравецкий принес присягу премьера - РИА Новости, 27.11.2023
Моравецкий принес присягу премьера
Президент Польши Анджей Дуда привел Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьер-министра республики. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:42
2023-11-27T19:20
польша
в мире
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда привел Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьер-министра республики.Торжественная церемония, которую транслирует канцелярия президента, проходит в президентском дворце. Вслед за Моравецким присягу приносят другие министры.В новом составе правительства прежнюю должность сохранил лишь министр национальной обороны Мариуш Блащак. Еще два министра перешли из прошлого кабмина в новый, но сменили ведомства – это министр иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк (экс-министр по европейским делам) и министр развития и технологии Марлена Малонг (экс-министр семьи и социальной политики).Остальные министерства возглавили люди, ранее не бывшие членами Кабмина. Так, министром государственных активов стала бывшая генеральный секретарь данного ведомства Мажена Малек, министром климата и окружающей среды (отвечает в том числе за энергетически сектор) стала бывшая уполномоченная правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевич-Тшечаковская, министром юстиции стал бывший заместитель главы этого ведомства Марчин Вархол, министерство внутренних дел и администрации возглавил экс-заместитель главы этого ведомства Павел Шефернакер.При этом в составе кабинета министров на этот раз не оказалось лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. В прошлом правительстве он являлся единственным вице-премьером и курировал вопросы обороны.Всего в новом правительстве кроме Моравецкого насчитывается 19 министров. В прошлом же кабмине их было 27.Как сообщалось ранее, в новом правительстве Польши не будет ведущих политиков пока еще правящей партии "Право и справедливость".Однако нынешнее правительство, которое Моравецкому поручил сформировать президент, имеет мало шансов получить вотум доверия от сейма. После вынесения вотума недоверия этому кабмину сейм выдвинет кандидатуру своего премьера, которым по предварительной договоренности должен стать лидер оппозиции Дональд Туск.Недавно польская оппозиция под руководством Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого.В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.Если правительство Моравецкого получит от парламента вотум недоверия, инициатива по выбору кандидатуры премьера переходит к сейму, который должен определиться с кандидатурой. Тот в свою очередь формирует правительство и вносит его в сейм для получения вотума доверия.Спикер сейма Шимон Холовня пообещал, что сейм, спикером которого он является, приступит к голосованию о назначении премьером Дональда Туска сразу же после окончания голосования о вотуме доверия правительству Матеуша Моравецкого.Он заявил, что будет держать сейм "под парами" и сазу после того, как правительство Моравецкого получит вотум недоверия приступит к голосованию по второму шагу - правительству Дональда Туска.Холовня ожидает, что правительство Туска выйдет из Сейма 11 декабря вечером или 12 декабря в течении дня.Если же и кандидату от сейма не удается получить вотум доверия для своего правительства, инициатива по назначению премьера снова переходит к президенту, который вносит кандидатуру в парламент.В случае же, если вотум доверия не будет получен правительством и на этот раз, в соответствии с конституцией президент распускает парламент и назначает новые выборы.
https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html
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польша, в мире, матеуш моравецкий
Польша, В мире, Матеуш Моравецкий
Моравецкий принес присягу премьера

Предложенный президентом Польши Моравецкий принес присягу премьера

© The official website of the President of the Republic of PolandТоржественная церемония приведения Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьер-министра Польши. 27 ноября 2023
Торжественная церемония приведения Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьер-министра Польши. 27 ноября 2023
© The official website of the President of the Republic of Poland
Торжественная церемония приведения Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьер-министра Польши. 27 ноября 2023
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ВАРШАВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда привел Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьер-министра республики.
Торжественная церемония, которую транслирует канцелярия президента, проходит в президентском дворце. Вслед за Моравецким присягу приносят другие министры.
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В новом составе правительства прежнюю должность сохранил лишь министр национальной обороны Мариуш Блащак. Еще два министра перешли из прошлого кабмина в новый, но сменили ведомства – это министр иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк (экс-министр по европейским делам) и министр развития и технологии Марлена Малонг (экс-министр семьи и социальной политики).
Остальные министерства возглавили люди, ранее не бывшие членами Кабмина. Так, министром государственных активов стала бывшая генеральный секретарь данного ведомства Мажена Малек, министром климата и окружающей среды (отвечает в том числе за энергетически сектор) стала бывшая уполномоченная правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевич-Тшечаковская, министром юстиции стал бывший заместитель главы этого ведомства Марчин Вархол, министерство внутренних дел и администрации возглавил экс-заместитель главы этого ведомства Павел Шефернакер.
При этом в составе кабинета министров на этот раз не оказалось лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. В прошлом правительстве он являлся единственным вице-премьером и курировал вопросы обороны.
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Всего в новом правительстве кроме Моравецкого насчитывается 19 министров. В прошлом же кабмине их было 27.
Как сообщалось ранее, в новом правительстве Польши не будет ведущих политиков пока еще правящей партии "Право и справедливость".
Однако нынешнее правительство, которое Моравецкому поручил сформировать президент, имеет мало шансов получить вотум доверия от сейма. После вынесения вотума недоверия этому кабмину сейм выдвинет кандидатуру своего премьера, которым по предварительной договоренности должен стать лидер оппозиции Дональд Туск.
Недавно польская оппозиция под руководством Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
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Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого.
В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.
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13 октября, 14:06
Если правительство Моравецкого получит от парламента вотум недоверия, инициатива по выбору кандидатуры премьера переходит к сейму, который должен определиться с кандидатурой. Тот в свою очередь формирует правительство и вносит его в сейм для получения вотума доверия.
Спикер сейма Шимон Холовня пообещал, что сейм, спикером которого он является, приступит к голосованию о назначении премьером Дональда Туска сразу же после окончания голосования о вотуме доверия правительству Матеуша Моравецкого.
Он заявил, что будет держать сейм "под парами" и сазу после того, как правительство Моравецкого получит вотум недоверия приступит к голосованию по второму шагу - правительству Дональда Туска.
Холовня ожидает, что правительство Туска выйдет из Сейма 11 декабря вечером или 12 декабря в течении дня.
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4 ноября, 11:16
Если же и кандидату от сейма не удается получить вотум доверия для своего правительства, инициатива по назначению премьера снова переходит к президенту, который вносит кандидатуру в парламент.
В случае же, если вотум доверия не будет получен правительством и на этот раз, в соответствии с конституцией президент распускает парламент и назначает новые выборы.
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