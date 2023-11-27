https://ria.ru/20231127/moldaviya-1912095897.html

Протестующие в Молдавии фермеры обвинили полицию в провокации

Протестующие в Молдавии фермеры обвинили полицию в провокации - РИА Новости, 27.11.2023

Протестующие в Молдавии фермеры обвинили полицию в провокации

Молдавская ассоциация "Сила фермеров", организатор протестов аграриев в Кишиневе, обвинила полицию в провокации и запугивании митингующих. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:09

2023-11-27T13:09

2023-11-27T13:09

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КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Молдавская ассоциация "Сила фермеров", организатор протестов аграриев в Кишиневе, обвинила полицию в провокации и запугивании митингующих. На прошлой неделе группа аграриев их ассоциации "Сила фермеров" направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись ответа, манифестанты направились с техникой в центр Кишинева. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав освободить проезжую часть. Между фермерами и полицией началась потасовка, протестующих оттеснили. Нескольким колоннам все же удалось заехать в город, они оставили технику на ночь на центральной площади Кишинева, чтобы продолжить протест в пятницу. Глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что полиция завела уголовное дело против ряда протестующих из-за призывов портить государственное имущество. "Руководство полиции начало кампанию по провокации и запугиванию фермеров, которые участвуют или собираются участвовать в экономической акции протеста в центре столицы... Ночные акции сотрудников полиции и фактический арест некоторых участников протеста - не что иное, как форма запугивания фермеров", - отмечается в публикации ассоциации "Сила фермеров" на странице в соцсети. Накануне фермеры заявили, что приостанавливают активную фазу протестов в центре Кишинева, но оставляют за собой право их возобновить, если до конца нынешней недели правительство не примет их условия. Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

https://ria.ru/20231124/moldaviya-1911524064.html

https://ria.ru/20231124/moldavia-1911738763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, украина, майя санду, дорин речан, евросоюз