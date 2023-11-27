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Косачев: в мире должны обсуждать правовое регулирование многополярного мира - РИА Новости, 27.11.2023
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12:48 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/mnogopolyarnost-1912086784.html
Косачев: в мире должны обсуждать правовое регулирование многополярного мира
Косачев: в мире должны обсуждать правовое регулирование многополярного мира - РИА Новости, 27.11.2023
Косачев: в мире должны обсуждать правовое регулирование многополярного мира
Предметом обсуждения в мире должна становиться институализация многополярности, например, механизмы финансового регулирования, борьба с бедностью и пандемиями,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:48
2023-11-27T12:48
константин косачев
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Предметом обсуждения в мире должна становиться институализация многополярности, например, механизмы финансового регулирования, борьба с бедностью и пандемиями, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. "Уверен, что задача институализации многополярности обретает все возрастающую актуальность. Предметом дискуссий в среде мирового большинства должны становиться такие прикладные темы, как будущие механизмы финансового регулирования и взаиморасчетов, защищенные от произвола блоковых государств, борьба с бедностью, климатическими изменениями, пандемиями, при которой будут защищены интересы прежде всего наиболее уязвимых, а не наиболее мощных государств, и, разумеется, место и роль универсальных межгосударственных объединений, свободных от диктата агрессивного, хорошо организованного и отмобилизованного меньшинства", - сказал Косачев на открытии "Примаковских чтений". Косачев отметил, что геополитические соперники России уже институализировали однополярность – создали "мировую валюту, мировые финансовые институты" и даже мировые премии и конкурсы, "в которых побеждают только "свои". "Уверен, что такая объединительная повестка дня станет важнейшим элементом консолидации мирового большинства уже не на блоковой, но на реально демократической основе", - подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20231016/putin-1902973357.html
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константин косачев, совет федерации рф, в мире
Константин Косачев, Совет Федерации РФ, В мире
Косачев: в мире должны обсуждать правовое регулирование многополярного мира

Косачев: предметом обсуждения в мире должна быть институализация многополярности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Предметом обсуждения в мире должна становиться институализация многополярности, например, механизмы финансового регулирования, борьба с бедностью и пандемиями, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
"Уверен, что задача институализации многополярности обретает все возрастающую актуальность. Предметом дискуссий в среде мирового большинства должны становиться такие прикладные темы, как будущие механизмы финансового регулирования и взаиморасчетов, защищенные от произвола блоковых государств, борьба с бедностью, климатическими изменениями, пандемиями, при которой будут защищены интересы прежде всего наиболее уязвимых, а не наиболее мощных государств, и, разумеется, место и роль универсальных межгосударственных объединений, свободных от диктата агрессивного, хорошо организованного и отмобилизованного меньшинства", - сказал Косачев на открытии "Примаковских чтений".
Косачев отметил, что геополитические соперники России уже институализировали однополярность – создали "мировую валюту, мировые финансовые институты" и даже мировые премии и конкурсы, "в которых побеждают только "свои".
"Уверен, что такая объединительная повестка дня станет важнейшим элементом консолидации мирового большинства уже не на блоковой, но на реально демократической основе", - подчеркнул парламентарий.
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