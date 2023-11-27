https://ria.ru/20231127/miting-1912155923.html

В Праге начался антиправительственный митинг профсоюзов

В Праге начался антиправительственный митинг профсоюзов - РИА Новости, 27.11.2023

В Праге начался антиправительственный митинг профсоюзов

В центре Праги непосредственно у стен парламента начался митинг представителей примерно 20 крупнейших профсоюзных объединений республики, объявивших 27 ноября... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:45

2023-11-27T15:45

2023-11-27T15:45

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ПРАГА, 27 ноя – РИА Новости. В центре Праги непосредственно у стен парламента начался митинг представителей примерно 20 крупнейших профсоюзных объединений республики, объявивших 27 ноября "днем протеста" против правительственного пакета мер по экономии средств госбюджета, передает корреспондент РИА Новости. В забастовке, сопровождающей "день протеста", принимает участие, по данным лидера Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП) Йозефа Стршедулы, около 1 миллиона работников как производственной, так и непроизводственной сферы. В течение понедельника они планируют на один-два часа прервать работу, а там, где условия производства этого не позволяют, вывесить плакаты со словами поддержки бастующих. С утра понедельника в Прагу съезжались со всех концов республики представители участвующих в "дне протеста" коллективов. На митинге у стен парламента они намерены высказать свои претензии в адрес правительства, а также членов законодательного органа, которые силами депутатов и сенаторов от правящих партий продавили принятие пакета жестких мер. Данный пакет, подаваемый кабмином как меры по оздоровлению госфинансов, включает в себя снижение госдотаций, отмену ряда налоговых льгот, повышение НДС на некоторые виды товаров и услуг, изменение условий выплаты пенсий и другие жесткие меры. По мнению профсоюзов и оппозиции, реформы приведут к повышению инфляции, отрицательно скажутся на росте экономики, снизят уровень жизни граждан. Комментируя вечером в воскресенье запланированные по всей стране на понедельник протестные акции, премьер Петр Фиала обозначил их как проявление собственных политических амбиций профсоюзных лидеров, напомнив, в частности, участие главы ЧМКП Стршедулы в январских выборах президента республики. В свою очередь, профсоюзные лидеры, отвергая подобные обвинения, заявили о нежелании правительства вести с ними социальный диалог и неохоту вносить какие-либо коррективы в принятый пакет мер по экономии госфинансов. На митинге на Малостранской площади запланированы выступления как профсоюзных лидеров, так и рядовых представителей бастующих коллективов. О своем участии в "дне протеста" объявили ведущие профсоюзы страны - работников транспорта, железнодорожников, образования, здравоохранения, культуры, пищевой и деревообрабатывающей отраслей и ряд других. Акции также выразили свою поддержку Совет по делам пожилых людей и Совет по делам инвалидов. Одновременно пройдет забастовка персонала дошкольных и школьных учреждений, в которой намерены принять участие около 70% их работников.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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Антиправительственный митинг в Праге В Праге проходит антиправительственный митинг крупнейших профсоюзов, которые объявили 27 ноября "днем протеста". В забастовке, по данным профсоюзных лидеров, участвуют до миллиона человек по всей стране. Причина протестов - пакет мер по экономии бюджетных средств, предполагающий отмену ряда налоговых льгот, повышение НДС на некоторые товары, а также прочие непопулярные меры. 2023-11-27T15:45 true PT1M45S

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в мире, прага, петр фиала, чехия