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Минфин предложил главам ряда регионов лично отвечать за дефицит бюджета
Минфин предложил главам ряда регионов лично отвечать за дефицит бюджета - РИА Новости, 27.11.2023
Минфин предложил главам ряда регионов лично отвечать за дефицит бюджета
Министерство финансов России планирует заставить глав восьми регионов самостоятельно отвечать за дефицит бюджета, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:04
2023-11-27T17:04
2023-11-27T17:04
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министерство финансов России планирует заставить глав восьми регионов самостоятельно отвечать за дефицит бюджета, сообщает "Коммерсантъ".По данным издания, новые правила могут коснуться четырех новых российских регионов, а также Чечни, Ингушетии, Дагестана и Тувы."Они должны будут взять на себя обязательства по снижению разрыва между региональными доходами и расходами", — говорится в материале. За неисполнение этих обязательств субъекты могут остаться без федеральных дотаций.Необходимость таких мер в министерстве обосновали высокой долей федеральных дотаций в бюджетах этих восьми регионов."В течение двух из трех последних отчетных финансовых лет она превышала 40 процентов объема собственных доходов", — заявили в пресс-службе Минфина.Губернаторы должны подписать соглашение до 18 декабря, иначе их регионы будут лишены дотаций, сообщили журналисты.
https://ria.ru/20231127/reyting-1911998660.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия
Минфин предложил главам ряда регионов лично отвечать за дефицит бюджета
"Ъ": Минфин предложил главам восьми регионов России отвечать за дефицит бюджета