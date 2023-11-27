https://ria.ru/20231127/million-1912175271.html

Пенсионерку в Дагестане обворовали девушки, помогавшие ей по хозяйству

Пенсионерку в Дагестане обворовали девушки, помогавшие ей по хозяйству - РИА Новости, 27.11.2023

Пенсионерку в Дагестане обворовали девушки, помогавшие ей по хозяйству

Две молодые девушки задержаны в Дагестане по подозрению в краже из дома 84-летней пенсионерки полумиллиона рублей и драгоценностей на 450 тысяч рублей, сообщили РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:34

2023-11-27T16:34

2023-11-27T16:34

происшествия

россия

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МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Две молодые девушки задержаны в Дагестане по подозрению в краже из дома 84-летней пенсионерки полумиллиона рублей и драгоценностей на 450 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД республики. "В полицию с заявлением обратилась 84-летняя жительница села Бабаюрт. Она рассказала, что неизвестный проник в ее дом и из сейфа украл полмиллиона, а также золотые изделия на сумму 450 000 рублей. Оперуполномоченным установлены и доставлены в отдел две местные жительницы 18 и 23 лет", – говорится в сообщении. Девушки рассказали полиции, что часто навещали пожилую женщину и за плату помогали ей по хозяйству. Во время визитов они, зная, где хозяйка хранит ключ от сейфа, понемногу забирали оттуда украшения и наличные. Чтобы пенсионерка не догадалась о пропаже сбережений, они набивали кошелек липовыми купюрами. Почти все деньги воровки потратили на покупку одежды, косметики и гаджетов, а часть драгоценностей сдали в ломбард. "Похищенное частично изъято и возвращено потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража")", – добавили в МВД.

https://ria.ru/20231124/krazha-1911534631.html

https://ria.ru/20230928/pokhischenie-1899264455.html

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происшествия, россия