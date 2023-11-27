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Пенсионерку в Дагестане обворовали девушки, помогавшие ей по хозяйству - РИА Новости, 27.11.2023
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16:34 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/million-1912175271.html
Пенсионерку в Дагестане обворовали девушки, помогавшие ей по хозяйству
Пенсионерку в Дагестане обворовали девушки, помогавшие ей по хозяйству - РИА Новости, 27.11.2023
Пенсионерку в Дагестане обворовали девушки, помогавшие ей по хозяйству
Две молодые девушки задержаны в Дагестане по подозрению в краже из дома 84-летней пенсионерки полумиллиона рублей и драгоценностей на 450 тысяч рублей, сообщили РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:34
2023-11-27T16:34
происшествия
россия
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МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Две молодые девушки задержаны в Дагестане по подозрению в краже из дома 84-летней пенсионерки полумиллиона рублей и драгоценностей на 450 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД республики. "В полицию с заявлением обратилась 84-летняя жительница села Бабаюрт. Она рассказала, что неизвестный проник в ее дом и из сейфа украл полмиллиона, а также золотые изделия на сумму 450 000 рублей. Оперуполномоченным установлены и доставлены в отдел две местные жительницы 18 и 23 лет", – говорится в сообщении. Девушки рассказали полиции, что часто навещали пожилую женщину и за плату помогали ей по хозяйству. Во время визитов они, зная, где хозяйка хранит ключ от сейфа, понемногу забирали оттуда украшения и наличные. Чтобы пенсионерка не догадалась о пропаже сбережений, они набивали кошелек липовыми купюрами. Почти все деньги воровки потратили на покупку одежды, косметики и гаджетов, а часть драгоценностей сдали в ломбард. "Похищенное частично изъято и возвращено потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража")", – добавили в МВД.
https://ria.ru/20231124/krazha-1911534631.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Пенсионерку в Дагестане обворовали девушки, помогавшие ей по хозяйству

Помогавшие пенсионерке по хозяйству девушки украли у нее почти миллион рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Две молодые девушки задержаны в Дагестане по подозрению в краже из дома 84-летней пенсионерки полумиллиона рублей и драгоценностей на 450 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД республики.
«
"В полицию с заявлением обратилась 84-летняя жительница села Бабаюрт. Она рассказала, что неизвестный проник в ее дом и из сейфа украл полмиллиона, а также золотые изделия на сумму 450 000 рублей. Оперуполномоченным установлены и доставлены в отдел две местные жительницы 18 и 23 лет", – говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Источник: в Подмосковье обокрали дом сенатора от республики Алтай
24 ноября, 11:55
Девушки рассказали полиции, что часто навещали пожилую женщину и за плату помогали ей по хозяйству. Во время визитов они, зная, где хозяйка хранит ключ от сейфа, понемногу забирали оттуда украшения и наличные. Чтобы пенсионерка не догадалась о пропаже сбережений, они набивали кошелек липовыми купюрами.
Почти все деньги воровки потратили на покупку одежды, косметики и гаджетов, а часть драгоценностей сдали в ломбард.
"Похищенное частично изъято и возвращено потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража")", – добавили в МВД.
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