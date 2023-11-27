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Избранный президент Аргентины Милей отправился в США - РИА Новости, 27.11.2023
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03:53 27.11.2023 (обновлено: 05:29 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/miley-1912009319.html
Избранный президент Аргентины Милей отправился в США
Избранный президент Аргентины Милей отправился в США - РИА Новости, 27.11.2023
Избранный президент Аргентины Милей отправился в США
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что отправился с визитом в США. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T03:53
2023-11-27T05:29
аргентина
хавьер милей
сша
нью-йорк (город)
мвф
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноя - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что отправился с визитом в США."Едем в США", - написал он в соцсети X. Во время визита он намерен посетить могилу Любавичских Ребе в Нью-Йорке, "чтобы поблагодарить за победу на выборах", отмечает телеканал TN. Милей ранее говорил, что хочет принять иудаизм, чтобы стать первым президентом-иудеем в истории Аргентины. Кроме того, во время визита в США избранный президент намерен встретиться с представителями правительства страны и с МВФ.
https://ria.ru/20231120/braziliya-1910476004.html
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аргентина, хавьер милей, сша, нью-йорк (город), мвф, в мире
Аргентина, Хавьер Милей, США, Нью-Йорк (город), МВФ, В мире
Избранный президент Аргентины Милей отправился в США

Избранный президент Аргентины Милей заявил, что отправился с визитом в США

© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноя - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что отправился с визитом в США.
«
"Едем в США", - написал он в соцсети X.
Во время визита он намерен посетить могилу Любавичских Ребе в Нью-Йорке, "чтобы поблагодарить за победу на выборах", отмечает телеканал TN. Милей ранее говорил, что хочет принять иудаизм, чтобы стать первым президентом-иудеем в истории Аргентины.
Кроме того, во время визита в США избранный президент намерен встретиться с представителями правительства страны и с МВФ.
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АргентинаХавьер МилейСШАНью-Йорк (город)МВФВ мире
 
 
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