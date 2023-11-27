https://ria.ru/20231127/miley-1912009319.html

Избранный президент Аргентины Милей отправился в США

Избранный президент Аргентины Милей отправился в США - РИА Новости, 27.11.2023

Избранный президент Аргентины Милей отправился в США

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что отправился с визитом в США. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T03:53

2023-11-27T03:53

2023-11-27T05:29

аргентина

хавьер милей

сша

нью-йорк (город)

мвф

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноя - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что отправился с визитом в США."Едем в США", - написал он в соцсети X. Во время визита он намерен посетить могилу Любавичских Ребе в Нью-Йорке, "чтобы поблагодарить за победу на выборах", отмечает телеканал TN. Милей ранее говорил, что хочет принять иудаизм, чтобы стать первым президентом-иудеем в истории Аргентины. Кроме того, во время визита в США избранный президент намерен встретиться с представителями правительства страны и с МВФ.

https://ria.ru/20231120/braziliya-1910476004.html

аргентина

сша

нью-йорк (город)

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аргентина, хавьер милей, сша, нью-йорк (город), мвф, в мире