Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Владимира Машкова с 60-летием - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:49 27.11.2023 (обновлено: 11:41 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/mashkov-1912046490.html
Путин поздравил Владимира Машкова с 60-летием
Путин поздравил Владимира Машкова с 60-летием - РИА Новости, 27.11.2023
Путин поздравил Владимира Машкова с 60-летием
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с 60-летним юбилеем актера и народного артиста РФ Владимира Машкова отметил его щедрый талант и неиссякаемую... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:49
2023-11-27T11:41
культура
новости культуры
россия
владимир машков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845776719_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_1344e2a63a0282b911caa47253f743c5.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с 60-летним юбилеем актера и народного артиста РФ Владимира Машкова отметил его щедрый талант и неиссякаемую созидательную энергию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Владимир Львович! Примите поздравления с 60-летним юбилеем... Отрадно, что сегодня ваш щедрый талант и неиссякаемая созидательная энергия востребованы в многогранной работе на посту художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, служат сбережению и развитию лучших традиций отечественной культуры", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что Машков добился большого успеха как яркий, самобытный актёр, который блестяще реализовал свой профессиональный, творческий потенциал на режиссёрском поприще. Российский лидер пожелал актеру здоровья, вдохновения и удачи во всех начинаниях. Машкова также поздравил председатель правительства России Михаил Мишустин, подчеркнув, что актер - человек редчайшего таланта и невероятной энергии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. Он добавил, что многие годы искренность и умение Машкова перевоплощаться в очень разные образы восхищают миллионы людей. "Сегодня под вашим руководством знаменитый Московский театр хранит верность принципам Олега Павловича Табакова, а также активно развивается. На подмостках царит творческая свобода, реализуются яркие проекты, идут новаторские спектакли", - говорится в сообщении. Мишустин пожелал актеру здоровья, вдохновения, благополучия, ярких постановок, полных залов и несмолкаемых оваций.Владимир Машков – народный артист России (2010). Удостоен ордена Почета (2019). В апреле 2018 года после смерти народного артиста СССР Олега Табакова Владимир Машков был назначен на пост художественного руководителя Московского театра-студии Олега Табакова.
https://ria.ru/20230918/akter-1896989924.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845776719_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_c991a9d80a206b7e9e5827f5c595bc14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, россия, владимир машков, владимир путин
Культура, Новости культуры, Россия, Владимир Машков, Владимир Путин
Путин поздравил Владимира Машкова с 60-летием

Путин направил Машкову поздравительную телеграмму в честь 60-летия

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВладимир Машков
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Владимир Машков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с 60-летним юбилеем актера и народного артиста РФ Владимира Машкова отметил его щедрый талант и неиссякаемую созидательную энергию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Владимир Львович! Примите поздравления с 60-летним юбилеем... Отрадно, что сегодня ваш щедрый талант и неиссякаемая созидательная энергия востребованы в многогранной работе на посту художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, служат сбережению и развитию лучших традиций отечественной культуры", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что Машков добился большого успеха как яркий, самобытный актёр, который блестяще реализовал свой профессиональный, творческий потенциал на режиссёрском поприще. Российский лидер пожелал актеру здоровья, вдохновения и удачи во всех начинаниях.
Машкова также поздравил председатель правительства России Михаил Мишустин, подчеркнув, что актер - человек редчайшего таланта и невероятной энергии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. Он добавил, что многие годы искренность и умение Машкова перевоплощаться в очень разные образы восхищают миллионы людей. "Сегодня под вашим руководством знаменитый Московский театр хранит верность принципам Олега Павловича Табакова, а также активно развивается. На подмостках царит творческая свобода, реализуются яркие проекты, идут новаторские спектакли", - говорится в сообщении. Мишустин пожелал актеру здоровья, вдохновения, благополучия, ярких постановок, полных залов и несмолкаемых оваций.
Владимир Машков – народный артист России (2010). Удостоен ордена Почета (2019). В апреле 2018 года после смерти народного артиста СССР Олега Табакова Владимир Машков был назначен на пост художественного руководителя Московского театра-студии Олега Табакова.
Новое здание театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Машков заявил, что никто из актеров Театра Табакова не уезжал за границу
18 сентября, 14:33
 
КультураНовости культурыРоссияВладимир МашковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала