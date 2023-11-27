Путин поздравил Владимира Машкова с 60-летием
Путин направил Машкову поздравительную телеграмму в честь 60-летия
Владимир Машков. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с 60-летним юбилеем актера и народного артиста РФ Владимира Машкова отметил его щедрый талант и неиссякаемую созидательную энергию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Владимир Львович! Примите поздравления с 60-летним юбилеем... Отрадно, что сегодня ваш щедрый талант и неиссякаемая созидательная энергия востребованы в многогранной работе на посту художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, служат сбережению и развитию лучших традиций отечественной культуры", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что Машков добился большого успеха как яркий, самобытный актёр, который блестяще реализовал свой профессиональный, творческий потенциал на режиссёрском поприще. Российский лидер пожелал актеру здоровья, вдохновения и удачи во всех начинаниях.
Машкова также поздравил председатель правительства России Михаил Мишустин, подчеркнув, что актер - человек редчайшего таланта и невероятной энергии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. Он добавил, что многие годы искренность и умение Машкова перевоплощаться в очень разные образы восхищают миллионы людей. "Сегодня под вашим руководством знаменитый Московский театр хранит верность принципам Олега Павловича Табакова, а также активно развивается. На подмостках царит творческая свобода, реализуются яркие проекты, идут новаторские спектакли", - говорится в сообщении. Мишустин пожелал актеру здоровья, вдохновения, благополучия, ярких постановок, полных залов и несмолкаемых оваций.
Владимир Машков – народный артист России (2010). Удостоен ордена Почета (2019). В апреле 2018 года после смерти народного артиста СССР Олега Табакова Владимир Машков был назначен на пост художественного руководителя Московского театра-студии Олега Табакова.