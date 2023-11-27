https://ria.ru/20231127/malta-1912102190.html

Мальта готова взять председательство ОБСЕ, заявил премьер

Мальта готова взять председательство ОБСЕ, заявил премьер - РИА Новости, 27.11.2023

Мальта готова взять председательство ОБСЕ, заявил премьер

Мальта была бы готова стать председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2024 году, заявил журналистам премьер-министр Мальты... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:28

2023-11-27T13:28

2023-11-27T13:28

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ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Мальта была бы готова стать председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2024 году, заявил журналистам премьер-министр Мальты Роберт Абела. "Как вы знаете, официальным кандидатом (на пост председателя ОБСЕ в 2024 году - ред.) является Эстония. Известно, что некоторые страны выступают против председательства Эстонии. Мальту предложили в качестве альтернативного кандидата на пост председателя ОБСЕ. И мы считаем, что ОБСЕ крайне важна. Нам также известно, что ситуация в ОБСЕ в настоящий момент напряженная, но мы готовы к тому, чтобы перенять председательство, в том случае, если кандидатуру Эстонии не примут", - сказал Абела на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. "Я считаю, что мы хорошо подготовлены. Мы верим в важное значение ОБСЕ. И мы думаем, что Мальта могла бы внести в это большой вклад", - добавил он. Ранее Россия и Белоруссия отказались одобрить председательство Эстонии в 2024 году.

https://ria.ru/20231118/sammit-1910335699.html

https://ria.ru/20231104/obse-1907362074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мальта, эстония, вена, карл нехаммер, обсе