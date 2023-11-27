Рейтинг@Mail.ru
Мальта готова взять председательство ОБСЕ, заявил премьер - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/malta-1912102190.html
Мальта готова взять председательство ОБСЕ, заявил премьер
Мальта готова взять председательство ОБСЕ, заявил премьер - РИА Новости, 27.11.2023
Мальта готова взять председательство ОБСЕ, заявил премьер
Мальта была бы готова стать председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2024 году, заявил журналистам премьер-министр Мальты... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:28
2023-11-27T13:28
в мире
мальта
эстония
вена
карл нехаммер
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94588/28/945882832_0:43:2300:1337_1920x0_80_0_0_6931e78be5f0e4e9a85bf4fcf6e5c499.jpg
ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Мальта была бы готова стать председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2024 году, заявил журналистам премьер-министр Мальты Роберт Абела. "Как вы знаете, официальным кандидатом (на пост председателя ОБСЕ в 2024 году - ред.) является Эстония. Известно, что некоторые страны выступают против председательства Эстонии. Мальту предложили в качестве альтернативного кандидата на пост председателя ОБСЕ. И мы считаем, что ОБСЕ крайне важна. Нам также известно, что ситуация в ОБСЕ в настоящий момент напряженная, но мы готовы к тому, чтобы перенять председательство, в том случае, если кандидатуру Эстонии не примут", - сказал Абела на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. "Я считаю, что мы хорошо подготовлены. Мы верим в важное значение ОБСЕ. И мы думаем, что Мальта могла бы внести в это большой вклад", - добавил он. Ранее Россия и Белоруссия отказались одобрить председательство Эстонии в 2024 году.
https://ria.ru/20231118/sammit-1910335699.html
https://ria.ru/20231104/obse-1907362074.html
мальта
эстония
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94588/28/945882832_64:0:2108:1533_1920x0_80_0_0_567b457408fdbf7844df1ae39f8a44fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мальта, эстония, вена, карл нехаммер, обсе
В мире, Мальта, Эстония, Вена, Карл Нехаммер, ОБСЕ
Мальта готова взять председательство ОБСЕ, заявил премьер

Премьер Мальты заявил, что страна готова взять председательство ОБСЕ в 2024 году

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовМальта
Мальта - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Мальта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Мальта была бы готова стать председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2024 году, заявил журналистам премьер-министр Мальты Роберт Абела.
"Как вы знаете, официальным кандидатом (на пост председателя ОБСЕ в 2024 году - ред.) является Эстония. Известно, что некоторые страны выступают против председательства Эстонии. Мальту предложили в качестве альтернативного кандидата на пост председателя ОБСЕ. И мы считаем, что ОБСЕ крайне важна. Нам также известно, что ситуация в ОБСЕ в настоящий момент напряженная, но мы готовы к тому, чтобы перенять председательство, в том случае, если кандидатуру Эстонии не примут", - сказал Абела на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Глава МИД Австрии считает верным пригласить Лаврова на саммит ОБСЕ
18 ноября, 23:55
"Я считаю, что мы хорошо подготовлены. Мы верим в важное значение ОБСЕ. И мы думаем, что Мальта могла бы внести в это большой вклад", - добавил он.
Ранее Россия и Белоруссия отказались одобрить председательство Эстонии в 2024 году.
Флаг ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Россию, в отличие от прошлого года, пригласили на заседание ОБСЕ
4 ноября, 06:48
 
В миреМальтаЭстонияВенаКарл НехаммерОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала