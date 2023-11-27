https://ria.ru/20231127/leopard-1912015966.html

В приморском парке на видео попал неизвестный специалистам леопард

В приморском парке на видео попал неизвестный специалистам леопард - РИА Новости, 27.11.2023

В приморском парке на видео попал неизвестный специалистам леопард

Один из трех дальневосточных леопардов, которых сняли на видео на дороге в Приморье, ранее не попадал в поле зрения специалистов, сообщает национальный парк... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T07:12

2023-11-27T07:12

2023-11-27T07:12

уссурийск

приморский край

китай

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Один из трех дальневосточных леопардов, которых сняли на видео на дороге в Приморье, ранее не попадал в поле зрения специалистов, сообщает национальный парк "Земля леопарда". Ранее нацпарк сообщал, что сразу трех леопардов удалось встретить и снять на видео приморцам на автодороге в районе села Монакино неподалеку от Уссурийска. По оценкам ученых, на кадрах очевидцев запечатлена самка и два ее детеныша. "Проанализировав уникальные кадры очевидцев, ученые "Земли леопарда" смогли определить, что один из членов зафиксированного семейства ранее не фиксировался. Это удалось выяснить благодаря уникальному узору пятен на шкуре леопарда. В ближайшее время он будет внесен в базу данных нацпарка, ему присвоят уникальный идентификационный номер, по которому в дальнейшем будут учитывать", - сообщает пресс-служба нацпарка. Отмечается, что качество полученной видеозаписи не позволило определить двух других особей. "Благодаря видео удалось зафиксировать пополнение в краснокнижном семействе редчайших на планете крупных кошек. Данные о месте съемки – в более чем 10 километрах к северу от охраняемых территорий национального парка – также принесли очевидное подтверждение о расселении растущей популяции редких леопардов", - отмечает учреждение. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых особей.

https://ria.ru/20231124/leopard-1911590893.html

https://ria.ru/20231019/leopard-1903909435.html

уссурийск

приморский край

китай

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уссурийск, приморский край, китай