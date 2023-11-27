https://ria.ru/20231127/lavrov-1912126554.html

Текущую ситуацию нельзя назвать холодной войной, заявил Лавров

Текущую ситуацию нельзя назвать холодной войной, заявил Лавров - РИА Новости, 27.11.2023

Текущую ситуацию нельзя назвать холодной войной, заявил Лавров

Ситуацию на международной арене не стоит называть второй холодной войной, принципиальным отличием стало стремление стран коллективного Запада разрушить систему... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:19

2023-11-27T14:19

2023-11-27T14:19

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ситуацию на международной арене не стоит называть второй холодной войной, принципиальным отличием стало стремление стран коллективного Запада разрушить систему международной коллективной безопасности и использовать Украину для открытого противостояния с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наверное, ее (ситуацию на международной арене - ред.) нужно назвать по-другому, потому что во время холодной войны были сдержки противовесов, был настрой у великих держав, у двух сопернических лагерей, США - СССР, НАТО - Варшавский договор, был настрой на то, чтобы все-таки соперничество сдерживать в политико-дипломатических рамках", - сказал Лавров на международном форуме "Примаковские чтения", отвечая на вопрос, можно ли назвать ситуацию на международной арене "второй холодной войной". Он отметил, что принципиальным отличием периода холодной войны от сегодняшней ситуации является стремление отдельных стран разрушить основы системы международной коллективной безопасности. "Тогда (в период холодной войны - ред.) зародился и потом достаточно быстро стал развиваться диалог по контролю над вооружениями, были достигнуты конкретные, практические результаты, и это внушало в общем-то спокойствие. По крайней мере, ни в США, ни в СССР, ни в странах социалистического блока, ни в странах НАТО и Евросоюза не просматривались такие тревожные оценки происходящего и не высказывались такие серьезные опасения за свое будущее, физическое будущее, я имею ввиду", - добавил министр. Он обратил внимание на то, что показательными являются многочисленные выступления европейских политиков и неправительственных организаций в связи ситуацией вокруг Украины. "Сейчас такие страхи сплошь и рядом проявляются в выступлениях многих политиков и неправительственных организаций, устраиваются демонстрации. И это иная ситуация, причем она стала такой не только потому что Запад во главе с США решил нам объявить гибридную войну, а в прямом смысле этого слова... Украина заточена в качестве инструмента нанесения нам стратегического поражения", - резюмировал он.

https://ria.ru/20231122/bazy-1910877885.html

https://ria.ru/20230913/mir-1896192430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато