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Российский аналог поездов "Ласточка" получил сертификат соответствия - РИА Новости, 27.11.2023
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11:33 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/lastochka-1912059531.html
Российский аналог поездов "Ласточка" получил сертификат соответствия
Российский аналог поездов "Ласточка" получил сертификат соответствия - РИА Новости, 27.11.2023
Российский аналог поездов "Ласточка" получил сертификат соответствия
Российский аналог электропоездов "Ласточка", прошедший проверку межведомственной комиссии, получил сертификат соответствия, сообщил производитель - "Синара –... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:33
2023-11-27T11:33
экономика
россия
екатеринбург
пермский край
дмитрий пегов
уральские локомотивы
ржд
siemens
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский аналог электропоездов "Ласточка", прошедший проверку межведомственной комиссии, получил сертификат соответствия, сообщил производитель - "Синара – транспортные машины" (СТМ). "Понедельник начинаем с хороших новостей о нашей "Ласточке". Рады сообщить о получении сертификата на новый электропоезд! Недавно он успешно прошел проверку Межведомственной комиссии и подтвердил соответствие всем требованиям технического задания", - говорится в сообщении в понедельник. Вместе с тем в СТМ отметили, что, несмотря на уже проделанную специалистами "Уральских локомотивов" работу, впереди еще много задач. "Так, к концу этого года завод передаст 12 пятивагонных поездов в эксплуатацию Свердловской железной дороге", - сообщает компания. Новый электропоезд ЭС104 - модель новой так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов. Здесь 416 мест (в прошлой "Ласточке", построенной СТМ вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест). Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Интерьер салона выполнен в светло-сером цвете, сиденья в темно-серых и светло-серых тонах. Есть usb-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одной из "фишек" новой "Ласточки" стало большее число туалетов – три вместо двух в ее предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens. Это первый готовый опытный образец поезда серии ЭС104. Актуальное рабочее название озвучивалось как "Ласточка-М". Ранее было "Восток". Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов (тогда курировал пассажирские перевозки, сейчас локомотивный комплекс) в интервью РИА Новости летом 2023 года сообщал, что "Уральские локомотивы" начали разрабатывать полностью российскую "Ласточку " еще до ухода иностранного партнера, а рабочее название "Восток" появилось из-за изначальных планов эксплуатировать ее на Востоке России. Первые новые российские "Ласточки" должны появиться на железных дорогах России в 2023 году. РЖД уже заказали 22 полностью российские "Ласточки". Компания планируют запустить их на Урале возле Екатеринбурга, говорил в интервью РИА Новости в июле Пегов. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что составы могут появиться и на маршрутах Пермского края.
https://ria.ru/20231104/rzhd-1907398620.html
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экономика, россия, екатеринбург, пермский край, дмитрий пегов, уральские локомотивы, ржд, siemens
Экономика, Россия, Екатеринбург, Пермский край, Дмитрий Пегов, Уральские локомотивы, РЖД, Siemens
Российский аналог поездов "Ласточка" получил сертификат соответствия

Российский аналог электропоездов "Ласточка" прошел проверку и получил сертификат

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкСкоростной поезд "Ласточка" в Нижнем Новгороде
Скоростной поезд Ласточка в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Олег Золото
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Скоростной поезд "Ласточка" в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский аналог электропоездов "Ласточка", прошедший проверку межведомственной комиссии, получил сертификат соответствия, сообщил производитель - "Синара – транспортные машины" (СТМ).
"Понедельник начинаем с хороших новостей о нашей "Ласточке". Рады сообщить о получении сертификата на новый электропоезд! Недавно он успешно прошел проверку Межведомственной комиссии и подтвердил соответствие всем требованиям технического задания", - говорится в сообщении в понедельник.
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Вместе с тем в СТМ отметили, что, несмотря на уже проделанную специалистами "Уральских локомотивов" работу, впереди еще много задач. "Так, к концу этого года завод передаст 12 пятивагонных поездов в эксплуатацию Свердловской железной дороге", - сообщает компания.
Новый электропоезд ЭС104 - модель новой так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов. Здесь 416 мест (в прошлой "Ласточке", построенной СТМ вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест). Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет.
Интерьер салона выполнен в светло-сером цвете, сиденья в темно-серых и светло-серых тонах. Есть usb-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одной из "фишек" новой "Ласточки" стало большее число туалетов – три вместо двух в ее предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens.
Это первый готовый опытный образец поезда серии ЭС104. Актуальное рабочее название озвучивалось как "Ласточка-М". Ранее было "Восток". Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов (тогда курировал пассажирские перевозки, сейчас локомотивный комплекс) в интервью РИА Новости летом 2023 года сообщал, что "Уральские локомотивы" начали разрабатывать полностью российскую "Ласточку " еще до ухода иностранного партнера, а рабочее название "Восток" появилось из-за изначальных планов эксплуатировать ее на Востоке России.
Первые новые российские "Ласточки" должны появиться на железных дорогах России в 2023 году. РЖД уже заказали 22 полностью российские "Ласточки". Компания планируют запустить их на Урале возле Екатеринбурга, говорил в интервью РИА Новости в июле Пегов. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что составы могут появиться и на маршрутах Пермского края.
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ЭкономикаРоссияЕкатеринбургПермский крайДмитрий ПеговУральские локомотивыРЖДSiemens
 
 
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