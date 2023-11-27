https://ria.ru/20231127/lastochka-1912059531.html

Российский аналог поездов "Ласточка" получил сертификат соответствия

Российский аналог поездов "Ласточка" получил сертификат соответствия - РИА Новости, 27.11.2023

Российский аналог поездов "Ласточка" получил сертификат соответствия

Российский аналог электропоездов "Ласточка", прошедший проверку межведомственной комиссии, получил сертификат соответствия, сообщил производитель - "Синара –... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:33

2023-11-27T11:33

2023-11-27T11:33

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский аналог электропоездов "Ласточка", прошедший проверку межведомственной комиссии, получил сертификат соответствия, сообщил производитель - "Синара – транспортные машины" (СТМ). "Понедельник начинаем с хороших новостей о нашей "Ласточке". Рады сообщить о получении сертификата на новый электропоезд! Недавно он успешно прошел проверку Межведомственной комиссии и подтвердил соответствие всем требованиям технического задания", - говорится в сообщении в понедельник. Вместе с тем в СТМ отметили, что, несмотря на уже проделанную специалистами "Уральских локомотивов" работу, впереди еще много задач. "Так, к концу этого года завод передаст 12 пятивагонных поездов в эксплуатацию Свердловской железной дороге", - сообщает компания. Новый электропоезд ЭС104 - модель новой так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов. Здесь 416 мест (в прошлой "Ласточке", построенной СТМ вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест). Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Интерьер салона выполнен в светло-сером цвете, сиденья в темно-серых и светло-серых тонах. Есть usb-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одной из "фишек" новой "Ласточки" стало большее число туалетов – три вместо двух в ее предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens. Это первый готовый опытный образец поезда серии ЭС104. Актуальное рабочее название озвучивалось как "Ласточка-М". Ранее было "Восток". Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов (тогда курировал пассажирские перевозки, сейчас локомотивный комплекс) в интервью РИА Новости летом 2023 года сообщал, что "Уральские локомотивы" начали разрабатывать полностью российскую "Ласточку " еще до ухода иностранного партнера, а рабочее название "Восток" появилось из-за изначальных планов эксплуатировать ее на Востоке России. Первые новые российские "Ласточки" должны появиться на железных дорогах России в 2023 году. РЖД уже заказали 22 полностью российские "Ласточки". Компания планируют запустить их на Урале возле Екатеринбурга, говорил в интервью РИА Новости в июле Пегов. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что составы могут появиться и на маршрутах Пермского края.

https://ria.ru/20231104/rzhd-1907398620.html

https://ria.ru/20230710/elektrichki-1883281593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, екатеринбург, пермский край, дмитрий пегов, уральские локомотивы, ржд, siemens