В Краснодарском крае никто не пострадал во время непогоды
В Краснодарском крае никто не пострадал и не пропал без вести во время непогоды
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Погибших и без вести пропавших в результате разгула стихии в Краснодарском крае в ночь на понедельник нет, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
"Погибших и без вести пропавших в результате разгула стихии на Кубани в ночь с 26 на 27 ноября нет", - сказали в прокуратуре.
Ранее оперштаб региона сообщал о пяти пострадавших в результате падения деревьев и металлических конструкций во время сильного ветра.
По данным властей, в результате непогоды более 40 жителей Ейска эвакуированы из-за угрозы подтопления домов, развернуто два пункта временного размещения. Кроме того, за ночь был повреждены крыши жилых домов в станице Вышестеблиевской Темрюкского района и Анапе. В Новороссийске селевой поток сошел на территорию частного дома и повредил подпорную стену и забор.
В понедельник утром сильный шторм выбросил на мель в районе анапского поселка Витязево в 440 метрах от берега сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, на его борту 21 член экипажа - граждане Сирии, Индии и Египта. В Росморречфлоте отметили, что силы и средства "Морспасслужбы" приведены в готовность. Аварийно-спасательная операция начнется, как только позволит погода.
В Сочи ветер повалил около 70 деревьев, повреждены железнодорожные пути, продолжает действовать штурмовое предупреждение.