https://ria.ru/20231127/kuban-1912071668.html

В Краснодарском крае никто не пострадал во время непогоды

В Краснодарском крае никто не пострадал во время непогоды - РИА Новости, 27.11.2023

В Краснодарском крае никто не пострадал во время непогоды

Погибших и без вести пропавших в результате разгула стихии в Краснодарском крае в ночь на понедельник нет, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:06

2023-11-27T12:06

2023-11-27T12:06

происшествия

краснодарский край

сильный шторм на черноморском побережье россии

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Погибших и без вести пропавших в результате разгула стихии в Краснодарском крае в ночь на понедельник нет, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров. "Погибших и без вести пропавших в результате разгула стихии на Кубани в ночь с 26 на 27 ноября нет", - сказали в прокуратуре. Ранее оперштаб региона сообщал о пяти пострадавших в результате падения деревьев и металлических конструкций во время сильного ветра. По данным властей, в результате непогоды более 40 жителей Ейска эвакуированы из-за угрозы подтопления домов, развернуто два пункта временного размещения. Кроме того, за ночь был повреждены крыши жилых домов в станице Вышестеблиевской Темрюкского района и Анапе. В Новороссийске селевой поток сошел на территорию частного дома и повредил подпорную стену и забор. В понедельник утром сильный шторм выбросил на мель в районе анапского поселка Витязево в 440 метрах от берега сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, на его борту 21 член экипажа - граждане Сирии, Индии и Египта. В Росморречфлоте отметили, что силы и средства "Морспасслужбы" приведены в готовность. Аварийно-спасательная операция начнется, как только позволит погода. В Сочи ветер повалил около 70 деревьев, повреждены железнодорожные пути, продолжает действовать штурмовое предупреждение.

https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912064631.html

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, краснодарский край, сильный шторм на черноморском побережье россии, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)