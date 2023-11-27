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В Краснодарском крае никто не пострадал во время непогоды - РИА Новости, 27.11.2023
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12:06 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/kuban-1912071668.html
В Краснодарском крае никто не пострадал во время непогоды
В Краснодарском крае никто не пострадал во время непогоды - РИА Новости, 27.11.2023
В Краснодарском крае никто не пострадал во время непогоды
Погибших и без вести пропавших в результате разгула стихии в Краснодарском крае в ночь на понедельник нет, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:06
2023-11-27T12:06
происшествия
краснодарский край
сильный шторм на черноморском побережье россии
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Погибших и без вести пропавших в результате разгула стихии в Краснодарском крае в ночь на понедельник нет, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров. "Погибших и без вести пропавших в результате разгула стихии на Кубани в ночь с 26 на 27 ноября нет", - сказали в прокуратуре. Ранее оперштаб региона сообщал о пяти пострадавших в результате падения деревьев и металлических конструкций во время сильного ветра. По данным властей, в результате непогоды более 40 жителей Ейска эвакуированы из-за угрозы подтопления домов, развернуто два пункта временного размещения. Кроме того, за ночь был повреждены крыши жилых домов в станице Вышестеблиевской Темрюкского района и Анапе. В Новороссийске селевой поток сошел на территорию частного дома и повредил подпорную стену и забор. В понедельник утром сильный шторм выбросил на мель в районе анапского поселка Витязево в 440 метрах от берега сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, на его борту 21 член экипажа - граждане Сирии, Индии и Египта. В Росморречфлоте отметили, что силы и средства "Морспасслужбы" приведены в готовность. Аварийно-спасательная операция начнется, как только позволит погода. В Сочи ветер повалил около 70 деревьев, повреждены железнодорожные пути, продолжает действовать штурмовое предупреждение.
https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912064631.html
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html
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происшествия, краснодарский край, сильный шторм на черноморском побережье россии, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Краснодарский край, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
В Краснодарском крае никто не пострадал во время непогоды

В Краснодарском крае никто не пострадал и не пропал без вести во время непогоды

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Погибших и без вести пропавших в результате разгула стихии в Краснодарском крае в ночь на понедельник нет, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
"Погибших и без вести пропавших в результате разгула стихии на Кубани в ночь с 26 на 27 ноября нет", - сказали в прокуратуре.
Ранее оперштаб региона сообщал о пяти пострадавших в результате падения деревьев и металлических конструкций во время сильного ветра.
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По данным властей, в результате непогоды более 40 жителей Ейска эвакуированы из-за угрозы подтопления домов, развернуто два пункта временного размещения. Кроме того, за ночь был повреждены крыши жилых домов в станице Вышестеблиевской Темрюкского района и Анапе. В Новороссийске селевой поток сошел на территорию частного дома и повредил подпорную стену и забор.
В понедельник утром сильный шторм выбросил на мель в районе анапского поселка Витязево в 440 метрах от берега сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, на его борту 21 член экипажа - граждане Сирии, Индии и Египта. В Росморречфлоте отметили, что силы и средства "Морспасслужбы" приведены в готовность. Аварийно-спасательная операция начнется, как только позволит погода.
В Сочи ветер повалил около 70 деревьев, повреждены железнодорожные пути, продолжает действовать штурмовое предупреждение.
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ПроисшествияКраснодарский крайСильный шторм на Черноморском побережье РоссииФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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