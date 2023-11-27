https://ria.ru/20231127/kuban-1912021015.html
На Кубани во время шторма пострадали пять человек
На Кубани во время шторма пострадали пять человек - РИА Новости, 27.11.2023
На Кубани во время шторма пострадали пять человек
Пять человек пострадали на Кубани в ночь с воскресенья на понедельник из-за падения деревьев и металлических конструкций во время сильного ветра, сообщили в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:38
2023-11-27T08:38
2023-11-27T11:48
происшествия
краснодар
анапа
сочи
сильный шторм на черноморском побережье россии
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали на Кубани в ночь с воскресенья на понедельник из-за падения деревьев и металлических конструкций во время сильного ветра, сообщили в оперативном штабе региона. "В ночь с 26 на 27 ноября в 21 муниципальном образовании из-за сильного ветра зарегистрированы случаи падения деревьев - всего упали 255. В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в администрации региона, речь идет о пяти пострадавших. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
https://ria.ru/20231127/kuban-1912020509.html
https://ria.ru/20231127/evakuatsiya-1912009166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, анапа, сочи, сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Краснодар, Анапа, Сочи, Сильный шторм на Черноморском побережье России
На Кубани во время шторма пострадали пять человек
На Кубани из-за падения деревьев во время шторма пострадали пять человек