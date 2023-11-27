https://ria.ru/20231127/kuban-1912021015.html

На Кубани во время шторма пострадали пять человек

На Кубани во время шторма пострадали пять человек - РИА Новости, 27.11.2023

На Кубани во время шторма пострадали пять человек

Пять человек пострадали на Кубани в ночь с воскресенья на понедельник из-за падения деревьев и металлических конструкций во время сильного ветра, сообщили в... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T08:38

2023-11-27T08:38

2023-11-27T11:48

происшествия

краснодар

анапа

сочи

сильный шторм на черноморском побережье россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912027691_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_94915bb9e04b900cdb5d8ed34827275e.jpg

КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали на Кубани в ночь с воскресенья на понедельник из-за падения деревьев и металлических конструкций во время сильного ветра, сообщили в оперативном штабе региона. "В ночь с 26 на 27 ноября в 21 муниципальном образовании из-за сильного ветра зарегистрированы случаи падения деревьев - всего упали 255. В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в администрации региона, речь идет о пяти пострадавших. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.

https://ria.ru/20231127/kuban-1912020509.html

https://ria.ru/20231127/evakuatsiya-1912009166.html

краснодар

анапа

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодар, анапа, сочи, сильный шторм на черноморском побережье россии