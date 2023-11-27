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На Кубани из-за угрозы подтоплений эвакуировали более 40 жителей Ейска - РИА Новости, 27.11.2023
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08:32 27.11.2023 (обновлено: 11:48 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/kuban-1912020509.html
На Кубани из-за угрозы подтоплений эвакуировали более 40 жителей Ейска
На Кубани из-за угрозы подтоплений эвакуировали более 40 жителей Ейска - РИА Новости, 27.11.2023
На Кубани из-за угрозы подтоплений эвакуировали более 40 жителей Ейска
Более 40 жителей Ейска эвакуированы из-за угрозы подтопления домов, развернуто два пункта временного размещения, сообщили в оперативном штабе Краснодарского... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:32
2023-11-27T11:48
происшествия
ейск
краснодарский край
темрюкский район
сильный шторм на черноморском побережье россии
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Более 40 жителей Ейска эвакуированы из-за угрозы подтопления домов, развернуто два пункта временного размещения, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В Ейске в поселке Ясенская переправа произошел подъем уровня воды до опасных отметок. Вода переливалась через дорогу, из-за угрозы подтопления домовладений было проведено оповещение жителей. В двух населенных пунктах в превентивных целях эвакуировали 42 человека. Их разместили в двух пунктах временного размещения", - говорится в сообщении. Кроме того, за ночь в регионе повреждены крыши жилых домов. В станице Вышестеблиевской Темрюкского района ветер сорвал около 50 метров кровли с двухэтажного дома по улице Кооперативной, в Анапе сорвана часть кровли с пятиэтажного дома по улице Ленина. Площадь поврежденной кровли составляет около 500 квадратных метров, её обломки упали на придомовую территорию. Погибших и пострадавших нет. Кровли отремонтируют, когда улучшится погода, добавляют власти. Отмечается, что в Новороссийске на переулке Трудовом селевой поток сошел на территорию частного дома и повредил подпорную стену и забор. Придомовую территорию расчистят в течение дня. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
https://ria.ru/20231126/gruppirovka-1911984787.html
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ейск
краснодарский край
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происшествия, ейск, краснодарский край, темрюкский район, сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Ейск, Краснодарский край, Темрюкский район, Сильный шторм на Черноморском побережье России
На Кубани из-за угрозы подтоплений эвакуировали более 40 жителей Ейска

На Кубани эвакуировали более 40 жителей Ейска, развернули два ПВР

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕйск
Ейск - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Более 40 жителей Ейска эвакуированы из-за угрозы подтопления домов, развернуто два пункта временного размещения, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В Ейске в поселке Ясенская переправа произошел подъем уровня воды до опасных отметок. Вода переливалась через дорогу, из-за угрозы подтопления домовладений было проведено оповещение жителей. В двух населенных пунктах в превентивных целях эвакуировали 42 человека. Их разместили в двух пунктах временного размещения", - говорится в сообщении.
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Кроме того, за ночь в регионе повреждены крыши жилых домов. В станице Вышестеблиевской Темрюкского района ветер сорвал около 50 метров кровли с двухэтажного дома по улице Кооперативной, в Анапе сорвана часть кровли с пятиэтажного дома по улице Ленина. Площадь поврежденной кровли составляет около 500 квадратных метров, её обломки упали на придомовую территорию. Погибших и пострадавших нет. Кровли отремонтируют, когда улучшится погода, добавляют власти.
Отмечается, что в Новороссийске на переулке Трудовом селевой поток сошел на территорию частного дома и повредил подпорную стену и забор. Придомовую территорию расчистят в течение дня.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
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ПроисшествияЕйскКраснодарский крайТемрюкский районСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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