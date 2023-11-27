https://ria.ru/20231127/krysy-1912149429.html

Школы в Марселе наводнили крысы

Школы в Марселе наводнили крысы - РИА Новости, 27.11.2023

Школы в Марселе наводнили крысы

Школы французского города Марсель наводнили крысы, пишет газета Provence. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:23

2023-11-27T15:23

2023-11-27T15:37

в мире

марсель

франция

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Школы французского города Марсель наводнили крысы, пишет газета Provence. "С прошлой весны, помимо сбоя в работе туалетной канализации, крысы и мыши наводнили классы и коридоры школы", - описывает газета ситуацию в одной из школ города. По словам президента ассоциации родителей учеников этой школы, дети вынуждены "ходить по моче и фекалиям крыс". В другой школе газете рассказали о том, что из-за крыс приходится выкидывать книги, проводить дезинфекцию, при этом испражнения крыс находят даже под кроватями маленьких детей в общих спальнях. "Дети нам рассказывают, что видят крыс в рекреациях. Нам пришлось выбросить большую часть спортивного инвентаря… потому что все изъедено или загажено грызунами. Они повсюду, даже в столовой!" - рассказала газете представитель родителей учеников этой школы. Как пишет газета, в мэрии города признают проблему наличия крыс в школах, но при этом говорят, что "крысы кишат миллионами в центре города, не только в школах", при этом сетуют на то, что уборка города производится плохо: "Улицы грязные. Мусорки? Не вычищаются. Крысы находят себе пропитание в этой клоаке". В мэрии Марселя осудили "заброшенность марсельских школ на протяжении десятилетий", однако заверили, что власти нацелены на то, чтобы обеспечить безопасность детей и предоставить им достойные условия для обучения.

https://ria.ru/20231122/krysy-1911065571.html

https://ria.ru/20231120/doma-1910678728.html

марсель

франция

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в мире, марсель, франция