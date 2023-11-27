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Школы в Марселе наводнили крысы - РИА Новости, 27.11.2023
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15:23 27.11.2023 (обновлено: 15:37 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/krysy-1912149429.html
Школы в Марселе наводнили крысы
Школы в Марселе наводнили крысы - РИА Новости, 27.11.2023
Школы в Марселе наводнили крысы
Школы французского города Марсель наводнили крысы, пишет газета Provence. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:23
2023-11-27T15:37
в мире
марсель
франция
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Школы французского города Марсель наводнили крысы, пишет газета Provence. "С прошлой весны, помимо сбоя в работе туалетной канализации, крысы и мыши наводнили классы и коридоры школы", - описывает газета ситуацию в одной из школ города. По словам президента ассоциации родителей учеников этой школы, дети вынуждены "ходить по моче и фекалиям крыс". В другой школе газете рассказали о том, что из-за крыс приходится выкидывать книги, проводить дезинфекцию, при этом испражнения крыс находят даже под кроватями маленьких детей в общих спальнях. "Дети нам рассказывают, что видят крыс в рекреациях. Нам пришлось выбросить большую часть спортивного инвентаря… потому что все изъедено или загажено грызунами. Они повсюду, даже в столовой!" - рассказала газете представитель родителей учеников этой школы. Как пишет газета, в мэрии города признают проблему наличия крыс в школах, но при этом говорят, что "крысы кишат миллионами в центре города, не только в школах", при этом сетуют на то, что уборка города производится плохо: "Улицы грязные. Мусорки? Не вычищаются. Крысы находят себе пропитание в этой клоаке". В мэрии Марселя осудили "заброшенность марсельских школ на протяжении десятилетий", однако заверили, что власти нацелены на то, чтобы обеспечить безопасность детей и предоставить им достойные условия для обучения.
https://ria.ru/20231122/krysy-1911065571.html
https://ria.ru/20231120/doma-1910678728.html
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в мире, марсель, франция
В мире, Марсель, Франция
Школы в Марселе наводнили крысы

Provence: школы французского города Марсель наводнили крысы

© AP Photo / Yohan BonnetУчащиеся средней школы во Франции
Учащиеся средней школы во Франции - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Yohan Bonnet
Учащиеся средней школы во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Школы французского города Марсель наводнили крысы, пишет газета Provence.
«
"С прошлой весны, помимо сбоя в работе туалетной канализации, крысы и мыши наводнили классы и коридоры школы", - описывает газета ситуацию в одной из школ города.
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По словам президента ассоциации родителей учеников этой школы, дети вынуждены "ходить по моче и фекалиям крыс".
В другой школе газете рассказали о том, что из-за крыс приходится выкидывать книги, проводить дезинфекцию, при этом испражнения крыс находят даже под кроватями маленьких детей в общих спальнях.
«
"Дети нам рассказывают, что видят крыс в рекреациях. Нам пришлось выбросить большую часть спортивного инвентаря… потому что все изъедено или загажено грызунами. Они повсюду, даже в столовой!" - рассказала газете представитель родителей учеников этой школы.
Как пишет газета, в мэрии города признают проблему наличия крыс в школах, но при этом говорят, что "крысы кишат миллионами в центре города, не только в школах", при этом сетуют на то, что уборка города производится плохо: "Улицы грязные. Мусорки? Не вычищаются. Крысы находят себе пропитание в этой клоаке".
В мэрии Марселя осудили "заброшенность марсельских школ на протяжении десятилетий", однако заверили, что власти нацелены на то, чтобы обеспечить безопасность детей и предоставить им достойные условия для обучения.
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