https://ria.ru/20231127/krym-1912134124.html

В Крыму открыли движение на трех перекрытых участках дорог из пяти

В Крыму открыли движение на трех перекрытых участках дорог из пяти - РИА Новости, 27.11.2023

В Крыму открыли движение на трех перекрытых участках дорог из пяти

Движение восстановлено на трех дорогах в Крыму из пяти, перекрытых из-за удара стихии, в их числе трасса Прибрежное-Евпатория, сообщил министр транспорта... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:39

2023-11-27T14:39

2023-11-27T14:39

происшествия

севастополь

николай лукашенко

керчь

роман вильфанд

гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Движение восстановлено на трех дорогах в Крыму из пяти, перекрытых из-за удара стихии, в их числе трасса Прибрежное-Евпатория, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений. "По состоянию на 13.00 часов из пяти перекрытых участков автодорог по трем открыто движение – в районе села Морского открыто реверсивное движение, также открыт участок Прибрежное−Евпатория, и в Межводном Воинка-Черноморское", - написал Лукашенко. По его словам, после обеда бригада РЭС будет убирать упавшую опору ЛЭП между Митяево и Трудовым. "До конца дня эти работы планируется завершить. Остается участок в районе населенного пункта Героевское под Керчью, там сложные условия проезда, однако проехать до поселка и подвезти населению все необходимое можно", - подчеркнул министр. Он отметил, что Ангарский и Грушевский перевалы функционируют штатно, гололеда нет. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, часть дорог подтоплены, в некоторых курортных городах повреждены набережные. В Севастополе и отдельных муниципалитетах республики Крым объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20231127/uscherb-1912127169.html

севастополь

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, николай лукашенко, керчь, роман вильфанд, гидрометцентр