В Крыму открыли движение на трех перекрытых участках дорог из пяти
В Крыму открыли движение на трех перекрытых из-за шторма участках дорог из пяти
© РаZVожаев/TelegramПоследствия шторма в Симферополе, Крым
© РаZVожаев/Telegram
Последствия шторма в Симферополе, Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Движение восстановлено на трех дорогах в Крыму из пяти, перекрытых из-за удара стихии, в их числе трасса Прибрежное-Евпатория, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений.
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"По состоянию на 13.00 часов из пяти перекрытых участков автодорог по трем открыто движение – в районе села Морского открыто реверсивное движение, также открыт участок Прибрежное−Евпатория, и в Межводном Воинка-Черноморское", - написал Лукашенко.
По его словам, после обеда бригада РЭС будет убирать упавшую опору ЛЭП между Митяево и Трудовым. "До конца дня эти работы планируется завершить. Остается участок в районе населенного пункта Героевское под Керчью, там сложные условия проезда, однако проехать до поселка и подвезти населению все необходимое можно", - подчеркнул министр.
Он отметил, что Ангарский и Грушевский перевалы функционируют штатно, гололеда нет.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, часть дорог подтоплены, в некоторых курортных городах повреждены набережные. В Севастополе и отдельных муниципалитетах республики Крым объявлен режим ЧС.