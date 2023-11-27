Рейтинг@Mail.ru
В Крыму открыли движение на трех перекрытых участках дорог из пяти - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/krym-1912134124.html
В Крыму открыли движение на трех перекрытых участках дорог из пяти
В Крыму открыли движение на трех перекрытых участках дорог из пяти - РИА Новости, 27.11.2023
В Крыму открыли движение на трех перекрытых участках дорог из пяти
Движение восстановлено на трех дорогах в Крыму из пяти, перекрытых из-за удара стихии, в их числе трасса Прибрежное-Евпатория, сообщил министр транспорта... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:39
2023-11-27T14:39
происшествия
севастополь
николай лукашенко
керчь
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912040357_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_ece93c1a700d515e9902264b6f087ebd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Движение восстановлено на трех дорогах в Крыму из пяти, перекрытых из-за удара стихии, в их числе трасса Прибрежное-Евпатория, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений. "По состоянию на 13.00 часов из пяти перекрытых участков автодорог по трем открыто движение – в районе села Морского открыто реверсивное движение, также открыт участок Прибрежное−Евпатория, и в Межводном Воинка-Черноморское", - написал Лукашенко. По его словам, после обеда бригада РЭС будет убирать упавшую опору ЛЭП между Митяево и Трудовым. "До конца дня эти работы планируется завершить. Остается участок в районе населенного пункта Героевское под Керчью, там сложные условия проезда, однако проехать до поселка и подвезти населению все необходимое можно", - подчеркнул министр. Он отметил, что Ангарский и Грушевский перевалы функционируют штатно, гололеда нет. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, часть дорог подтоплены, в некоторых курортных городах повреждены набережные. В Севастополе и отдельных муниципалитетах республики Крым объявлен режим ЧС.
https://ria.ru/20231127/uscherb-1912127169.html
севастополь
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912040357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_588dab5d5f8524da40882d8c3c4ed8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, николай лукашенко, керчь, роман вильфанд, гидрометцентр
Происшествия, Севастополь, Николай Лукашенко, Керчь, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В Крыму открыли движение на трех перекрытых участках дорог из пяти

В Крыму открыли движение на трех перекрытых из-за шторма участках дорог из пяти

© РаZVожаев/TelegramПоследствия шторма в Симферополе, Крым
Последствия шторма в Симферополе, Крым
© РаZVожаев/Telegram
Последствия шторма в Симферополе, Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Движение восстановлено на трех дорогах в Крыму из пяти, перекрытых из-за удара стихии, в их числе трасса Прибрежное-Евпатория, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений.
«
"По состоянию на 13.00 часов из пяти перекрытых участков автодорог по трем открыто движение – в районе села Морского открыто реверсивное движение, также открыт участок Прибрежное−Евпатория, и в Межводном Воинка-Черноморское", - написал Лукашенко.
По его словам, после обеда бригада РЭС будет убирать упавшую опору ЛЭП между Митяево и Трудовым. "До конца дня эти работы планируется завершить. Остается участок в районе населенного пункта Героевское под Керчью, там сложные условия проезда, однако проехать до поселка и подвезти населению все необходимое можно", - подчеркнул министр.
Он отметил, что Ангарский и Грушевский перевалы функционируют штатно, гололеда нет.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, часть дорог подтоплены, в некоторых курортных городах повреждены набережные. В Севастополе и отдельных муниципалитетах республики Крым объявлен режим ЧС.
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В Крыму приступили к подсчету ущерба, нанесенного стихией
Вчера, 14:19
 
ПроисшествияСевастопольНиколай ЛукашенкоКерчьРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала