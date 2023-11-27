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В Крыму нашли тело мужчины, погибшего из-за шторма - РИА Новости, 27.11.2023
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13:17 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/krym-1912098304.html
В Крыму нашли тело мужчины, погибшего из-за шторма
В Крыму нашли тело мужчины, погибшего из-за шторма - РИА Новости, 27.11.2023
В Крыму нашли тело мужчины, погибшего из-за шторма
Спасатели эвакуировали с пляжа в селе Морское тело погибшего мужчины, которого накануне смыло в море бушующими волнами, сообщили РИА Новости в крымском главке... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:17
2023-11-27T13:17
происшествия
республика крым
севастополь
евпатория
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с пляжа в селе Морское тело погибшего мужчины, которого накануне смыло в море бушующими волнами, сообщили РИА Новости в крымском главке МЧС. До этого мужчина числился пропавшим без вести. Еще, по разным данным, от четырех до семи числятся пострадавшими в Республике Крым, плюс три в Севастополе. "Да, он обнаружен, (тело погибшего) эвакуирован(о). Село Морское, под Судаком", - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства. Обнаружил тело погибшего мужчины местный житель утром, когда рассвело. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, некоторые трассы перекрыты из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, а в Республике Крым - выходной день для всех.
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республика крым
севастополь
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происшествия, республика крым, севастополь, евпатория, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Республика Крым, Севастополь, Евпатория, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Крыму нашли тело мужчины, погибшего из-за шторма

Спасатели вывезли с пляжа в Крыму тело мужчины, погибшего из-за шторма

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПоследствия стихийного бедствия в Крыму
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Последствия стихийного бедствия в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с пляжа в селе Морское тело погибшего мужчины, которого накануне смыло в море бушующими волнами, сообщили РИА Новости в крымском главке МЧС.
До этого мужчина числился пропавшим без вести. Еще, по разным данным, от четырех до семи числятся пострадавшими в Республике Крым, плюс три в Севастополе.
"Да, он обнаружен, (тело погибшего) эвакуирован(о). Село Морское, под Судаком", - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.
Обнаружил тело погибшего мужчины местный житель утром, когда рассвело.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, некоторые трассы перекрыты из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, а в Республике Крым - выходной день для всех.
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ПроисшествияРеспублика КрымСевастопольЕвпаторияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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