https://ria.ru/20231127/krym-1912098304.html

В Крыму нашли тело мужчины, погибшего из-за шторма

В Крыму нашли тело мужчины, погибшего из-за шторма - РИА Новости, 27.11.2023

В Крыму нашли тело мужчины, погибшего из-за шторма

Спасатели эвакуировали с пляжа в селе Морское тело погибшего мужчины, которого накануне смыло в море бушующими волнами, сообщили РИА Новости в крымском главке... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:17

2023-11-27T13:17

2023-11-27T13:17

происшествия

республика крым

севастополь

евпатория

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильный шторм на черноморском побережье россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с пляжа в селе Морское тело погибшего мужчины, которого накануне смыло в море бушующими волнами, сообщили РИА Новости в крымском главке МЧС. До этого мужчина числился пропавшим без вести. Еще, по разным данным, от четырех до семи числятся пострадавшими в Республике Крым, плюс три в Севастополе. "Да, он обнаружен, (тело погибшего) эвакуирован(о). Село Морское, под Судаком", - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства. Обнаружил тело погибшего мужчины местный житель утром, когда рассвело. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, некоторые трассы перекрыты из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, а в Республике Крым - выходной день для всех.

https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912035453.html

республика крым

севастополь

евпатория

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым, севастополь, евпатория, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии