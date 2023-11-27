https://ria.ru/20231127/krym-1912097582.html

Аксенов заверил, что Крым системно защищен от угроз терактов

Аксенов заверил, что Крым системно защищен от угроз терактов - РИА Новости, 27.11.2023

Аксенов заверил, что Крым системно защищен от угроз терактов

Все теракты, которые произошли в Крыму, раскрыты, участники задержаны, а регион системно защищен от террористических угроз, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:14

2023-11-27T13:14

2023-11-27T13:48

республика крым

безопасность

россия

сергей аксенов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4957692e9b5bedefb61b4015de13f0.jpg

ВОЛГОГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Все теракты, которые произошли в Крыму, раскрыты, участники задержаны, а регион системно защищен от террористических угроз, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24"."Все теракты, которые происходили на территории Крыма, раскрыты, все участники задержаны… Крым защищен, у нас слаженная команда, которая работает на защиту Крыма от террористических угроз. ...Крым системно защищен", - сказал Аксенов.Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.

https://ria.ru/20231030/zaderzhanie-1906088587.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, безопасность, россия, сергей аксенов (политик)