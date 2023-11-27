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Аксенов заверил, что Крым системно защищен от угроз терактов - РИА Новости, 27.11.2023
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13:14 27.11.2023 (обновлено: 13:48 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/krym-1912097582.html
Аксенов заверил, что Крым системно защищен от угроз терактов
Аксенов заверил, что Крым системно защищен от угроз терактов - РИА Новости, 27.11.2023
Аксенов заверил, что Крым системно защищен от угроз терактов
Все теракты, которые произошли в Крыму, раскрыты, участники задержаны, а регион системно защищен от террористических угроз, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:14
2023-11-27T13:48
республика крым
безопасность
россия
сергей аксенов (политик)
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ВОЛГОГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Все теракты, которые произошли в Крыму, раскрыты, участники задержаны, а регион системно защищен от террористических угроз, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24"."Все теракты, которые происходили на территории Крыма, раскрыты, все участники задержаны… Крым защищен, у нас слаженная команда, которая работает на защиту Крыма от террористических угроз. ...Крым системно защищен", - сказал Аксенов.Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
https://ria.ru/20231030/zaderzhanie-1906088587.html
республика крым
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республика крым, безопасность, россия, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Безопасность, Россия, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов заверил, что Крым системно защищен от угроз терактов

Аксенов: все теракты, которые произошли в Крыму, раскрыты, а участники задержаны

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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ВОЛГОГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Все теракты, которые произошли в Крыму, раскрыты, участники задержаны, а регион системно защищен от террористических угроз, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
"Все теракты, которые происходили на территории Крыма, раскрыты, все участники задержаны… Крым защищен, у нас слаженная команда, которая работает на защиту Крыма от террористических угроз. ...Крым системно защищен", - сказал Аксенов.
Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
Сотрудники ФСБ России задерживают гражданина России по подозрению в государственной измене в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Крыму задержали россиянина, передавшего ВСУ данные о защитных сооружениях
30 октября, 09:47
 
Республика КрымБезопасностьРоссияСергей Аксенов (политик)
 
 
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