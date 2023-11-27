https://ria.ru/20231127/krym-1912097582.html
Аксенов заверил, что Крым системно защищен от угроз терактов
Аксенов заверил, что Крым системно защищен от угроз терактов - РИА Новости, 27.11.2023
Аксенов заверил, что Крым системно защищен от угроз терактов
Все теракты, которые произошли в Крыму, раскрыты, участники задержаны, а регион системно защищен от террористических угроз, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:14
2023-11-27T13:14
2023-11-27T13:48
республика крым
безопасность
россия
сергей аксенов (политик)
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ВОЛГОГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Все теракты, которые произошли в Крыму, раскрыты, участники задержаны, а регион системно защищен от террористических угроз, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24"."Все теракты, которые происходили на территории Крыма, раскрыты, все участники задержаны… Крым защищен, у нас слаженная команда, которая работает на защиту Крыма от террористических угроз. ...Крым системно защищен", - сказал Аксенов.Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
https://ria.ru/20231030/zaderzhanie-1906088587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, безопасность, россия, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Безопасность, Россия, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов заверил, что Крым системно защищен от угроз терактов
Аксенов: все теракты, которые произошли в Крыму, раскрыты, а участники задержаны