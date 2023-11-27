Рейтинг@Mail.ru
Крым пережил "Армагеддон", заявили власти полуострова - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 27.11.2023 (обновлено: 11:49 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/krym-1912045587.html
Крым пережил "Армагеддон", заявили власти полуострова
Крым пережил "Армагеддон", заявили власти полуострова - РИА Новости, 27.11.2023
Крым пережил "Армагеддон", заявили власти полуострова
Глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что полуостров во время шторма пережил "конкретный армагеддон", старожилы не РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:45
2023-11-27T11:49
происшествия
республика крым
сильный шторм на черноморском побережье россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912040357_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_ece93c1a700d515e9902264b6f087ebd.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что полуостров во время шторма пережил "конкретный армагеддон", старожилы не могут припомнить таких ветра и волн, но сейчас ситуация под контролем."Пережили мы конкретный армагеддон: такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут. Что-то похожее было, но все-таки чтобы разносило так вдребезги, когда поднимало бордюры и они летали, как обычные камешки... разрушения приличные", - сказал Константинов.По его словам, сейчас ситуация под полным контролем, своевременно был организован штаб, идет устранение последствий.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В Евпатории остановили трамваи, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между Судаком и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района.
https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912040357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_588dab5d5f8524da40882d8c3c4ed8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Республика Крым, Сильный шторм на Черноморском побережье России
Крым пережил "Армагеддон", заявили власти полуострова

Глава парламента Крыма: полуостров пережил "Армагеддон"

© РаZVожаев/TelegramПоследствия шторма в Симферополе, Крым
Последствия шторма в Симферополе, Крым
© РаZVожаев/Telegram
Последствия шторма в Симферополе, Крым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что полуостров во время шторма пережил "конкретный армагеддон", старожилы не могут припомнить таких ветра и волн, но сейчас ситуация под контролем.
"Пережили мы конкретный армагеддон: такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут. Что-то похожее было, но все-таки чтобы разносило так вдребезги, когда поднимало бордюры и они летали, как обычные камешки... разрушения приличные", - сказал Константинов.
По его словам, сейчас ситуация под полным контролем, своевременно был организован штаб, идет устранение последствий.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В Евпатории остановили трамваи, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между Судаком и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района.
Спасатели МЧС России оказывают помощь населению
В Крыму заявили о небывалом масштабе разрушений после удара стихии
Вчера, 10:02
 
ПроисшествияРеспублика КрымСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала