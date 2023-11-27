Крым пережил "Армагеддон", заявили власти полуострова
Глава парламента Крыма: полуостров пережил "Армагеддон"
© РаZVожаев/TelegramПоследствия шторма в Симферополе, Крым
© РаZVожаев/Telegram
Последствия шторма в Симферополе, Крым
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что полуостров во время шторма пережил "конкретный армагеддон", старожилы не могут припомнить таких ветра и волн, но сейчас ситуация под контролем.
"Пережили мы конкретный армагеддон: такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут. Что-то похожее было, но все-таки чтобы разносило так вдребезги, когда поднимало бордюры и они летали, как обычные камешки... разрушения приличные", - сказал Константинов.
По его словам, сейчас ситуация под полным контролем, своевременно был организован штаб, идет устранение последствий.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В Евпатории остановили трамваи, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между Судаком и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района.