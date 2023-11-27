https://ria.ru/20231127/krym-1912045587.html

Крым пережил "Армагеддон", заявили власти полуострова

Крым пережил "Армагеддон", заявили власти полуострова - РИА Новости, 27.11.2023

Крым пережил "Армагеддон", заявили власти полуострова

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что полуостров во время шторма пережил "конкретный армагеддон", старожилы не РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:45

2023-11-27T10:45

2023-11-27T11:49

происшествия

республика крым

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что полуостров во время шторма пережил "конкретный армагеддон", старожилы не могут припомнить таких ветра и волн, но сейчас ситуация под контролем."Пережили мы конкретный армагеддон: такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут. Что-то похожее было, но все-таки чтобы разносило так вдребезги, когда поднимало бордюры и они летали, как обычные камешки... разрушения приличные", - сказал Константинов.По его словам, сейчас ситуация под полным контролем, своевременно был организован штаб, идет устранение последствий.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В Евпатории остановили трамваи, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между Судаком и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района.

https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым, сильный шторм на черноморском побережье россии