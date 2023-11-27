https://ria.ru/20231127/krym-1912040828.html
В Крыму из-за непогоды объявили режим ЧС
В Крыму из-за непогоды объявили режим ЧС - РИА Новости, 27.11.2023
В Крыму из-за непогоды объявили режим ЧС
Режим ЧС объявлен в ряде муниципальных образований Крыма из-за стихии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:26
2023-11-27T10:26
2023-11-27T11:49
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Режим ЧС объявлен в ряде муниципальных образований Крыма из-за стихии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым" - написал глава Крыма Сергей Аксенов.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Из подтопленных домов эвакуировали людей. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района.
https://ria.ru/20231127/pogibshiy-1912032336.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Крыму из-за непогоды объявили режим ЧС
Аксенов объявил режим ЧС в Крыму из-за непогоды