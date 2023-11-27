https://ria.ru/20231127/krym-1912020084.html

Общественный транспорт в Крыму перевели на режим выходного дня

Общественный транспорт в Крыму перевели на режим выходного дня - РИА Новости, 27.11.2023

Общественный транспорт в Крыму перевели на режим выходного дня

Общественный транспорт в Крыму в понедельник работает в режиме выходного дня из-за шторма, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T08:27

2023-11-27T08:27

2023-11-27T08:27

евпатория

саки (крым)

судак

николай лукашенко

олег крючков

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808773_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ffac286af907b62139df32d249321cf3.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Общественный транспорт в Крыму в понедельник работает в режиме выходного дня из-за шторма, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. "Сегодня, 27 ноября, общественный транспорт в городах и районах работает в режиме выходного дня", - написал Лукашенко. Советник главы Крыма Олег Крючков попросил жителей Крыма не выезжать из дома на личном транспорте. "Просим жителей Крыма не выезжать сегодня на улицы и дороги на личном транспорте. Работают аварийные бригады всех служб и спецтехника", - указал он в Telegram. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домов. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов. В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех.

https://ria.ru/20231127/krym-1912018702.html

евпатория

саки (крым)

судак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евпатория, саки (крым), судак, николай лукашенко, олег крючков, общество