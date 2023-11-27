Общественный транспорт в Крыму перевели на режим выходного дня
Общественный транспорт в Крыму работает в режиме выходного дня из-за шторма
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Общественный транспорт в Крыму в понедельник работает в режиме выходного дня из-за шторма, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
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"Сегодня, 27 ноября, общественный транспорт в городах и районах работает в режиме выходного дня", - написал Лукашенко.
Советник главы Крыма Олег Крючков попросил жителей Крыма не выезжать из дома на личном транспорте. "Просим жителей Крыма не выезжать сегодня на улицы и дороги на личном транспорте. Работают аварийные бригады всех служб и спецтехника", - указал он в Telegram.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домов. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов.
В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех.