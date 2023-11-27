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Общественный транспорт в Крыму перевели на режим выходного дня - РИА Новости, 27.11.2023
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08:27 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/krym-1912020084.html
Общественный транспорт в Крыму перевели на режим выходного дня
Общественный транспорт в Крыму перевели на режим выходного дня - РИА Новости, 27.11.2023
Общественный транспорт в Крыму перевели на режим выходного дня
Общественный транспорт в Крыму в понедельник работает в режиме выходного дня из-за шторма, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:27
2023-11-27T08:27
евпатория
саки (крым)
судак
николай лукашенко
олег крючков
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Общественный транспорт в Крыму в понедельник работает в режиме выходного дня из-за шторма, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. "Сегодня, 27 ноября, общественный транспорт в городах и районах работает в режиме выходного дня", - написал Лукашенко. Советник главы Крыма Олег Крючков попросил жителей Крыма не выезжать из дома на личном транспорте. "Просим жителей Крыма не выезжать сегодня на улицы и дороги на личном транспорте. Работают аварийные бригады всех служб и спецтехника", - указал он в Telegram. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домов. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов. В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех.
https://ria.ru/20231127/krym-1912018702.html
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евпатория, саки (крым), судак, николай лукашенко, олег крючков, общество
Евпатория, Саки (Крым), Судак, Николай Лукашенко, Олег Крючков, Общество
Общественный транспорт в Крыму перевели на режим выходного дня

Общественный транспорт в Крыму работает в режиме выходного дня из-за шторма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Общественный транспорт в Крыму в понедельник работает в режиме выходного дня из-за шторма, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня, 27 ноября, общественный транспорт в городах и районах работает в режиме выходного дня", - написал Лукашенко.
Советник главы Крыма Олег Крючков попросил жителей Крыма не выезжать из дома на личном транспорте. "Просим жителей Крыма не выезжать сегодня на улицы и дороги на личном транспорте. Работают аварийные бригады всех служб и спецтехника", - указал он в Telegram.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домов. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов.
В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех.
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ЕвпаторияСаки (Крым)СудакНиколай ЛукашенкоОлег КрючковОбщество
 
 
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