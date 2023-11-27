https://ria.ru/20231127/krym-1912018702.html

В Крыму из-за непогоды один человек пропал без вести

В Крыму из-за непогоды один человек пропал без вести - РИА Новости, 27.11.2023

В Крыму из-за непогоды один человек пропал без вести

В Крыму один человек пропал без вести из-за непогоды, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T08:05

2023-11-27T08:05

2023-11-27T11:47

республика крым

евпатория

происшествия

сакский район

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Крыму один человек пропал без вести из-за непогоды, сообщила пресс-служба МЧС России."В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести и четыре человека пострадали. Всю ночь сотрудниками МЧС России велась непрерывная работа по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению", — говорится в публикации.Погибших в Севастополе в результате непогоды нет, уточнили в министерстве."Подтопленными оказались четыре частных домовладения, а также первые этажи трех многоквартирных домов. Из них было эвакуировано 35 человек, в том числе шестеро детей", — рассказали в МЧС.По данным Минздрава, в Евпатории пострадали семь человек, двоих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. Из города и Сакского района эвакуировали 311 человек, из них 43 ребенка. Люди, вынужденные покинуть свои дома, сейчас находятся у родственников и знакомых, часть эвакуированных — в пункте временного размещения.К ликвидации последствий шторма привлекли от РСЧС 405 человек и 116 единиц техники.

https://ria.ru/20231127/feyki-1911999144.html

https://ria.ru/20231127/yalta-1911999891.html

республика крым

евпатория

сакский район

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, евпатория, происшествия, сакский район, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сильный шторм на черноморском побережье россии