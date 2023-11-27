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В Крыму из-за непогоды один человек пропал без вести - РИА Новости, 27.11.2023
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08:05 27.11.2023 (обновлено: 11:47 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/krym-1912018702.html
В Крыму из-за непогоды один человек пропал без вести
В Крыму из-за непогоды один человек пропал без вести - РИА Новости, 27.11.2023
В Крыму из-за непогоды один человек пропал без вести
В Крыму один человек пропал без вести из-за непогоды, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:05
2023-11-27T11:47
республика крым
евпатория
происшествия
сакский район
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Крыму один человек пропал без вести из-за непогоды, сообщила пресс-служба МЧС России."В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести и четыре человека пострадали. Всю ночь сотрудниками МЧС России велась непрерывная работа по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению", — говорится в публикации.Погибших в Севастополе в результате непогоды нет, уточнили в министерстве."Подтопленными оказались четыре частных домовладения, а также первые этажи трех многоквартирных домов. Из них было эвакуировано 35 человек, в том числе шестеро детей", — рассказали в МЧС.По данным Минздрава, в Евпатории пострадали семь человек, двоих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. Из города и Сакского района эвакуировали 311 человек, из них 43 ребенка. Люди, вынужденные покинуть свои дома, сейчас находятся у родственников и знакомых, часть эвакуированных — в пункте временного размещения.К ликвидации последствий шторма привлекли от РСЧС 405 человек и 116 единиц техники.
https://ria.ru/20231127/feyki-1911999144.html
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республика крым
евпатория
сакский район
севастополь
россия
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республика крым, евпатория, происшествия, сакский район, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сильный шторм на черноморском побережье россии
Республика Крым, Евпатория, Происшествия, Сакский район, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Крыму из-за непогоды один человек пропал без вести

В Крыму из-за непогоды один человек пропал без вести, еще четыре пострадали

© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПоваленные штормом деревья в Севастополе
Поваленные штормом деревья в Севастополе
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Поваленные штормом деревья в Севастополе
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Крыму один человек пропал без вести из-за непогоды, сообщила пресс-служба МЧС России.
"В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести и четыре человека пострадали. Всю ночь сотрудниками МЧС России велась непрерывная работа по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению", — говорится в публикации.
Погибших в Севастополе в результате непогоды нет, уточнили в министерстве.
"Подтопленными оказались четыре частных домовладения, а также первые этажи трех многоквартирных домов. Из них было эвакуировано 35 человек, в том числе шестеро детей", — рассказали в МЧС.
Хакер - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В Крыму предупредили об украинских фейках в соцсетях на фоне непогоды
Вчера, 00:22
По данным Минздрава, в Евпатории пострадали семь человек, двоих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. Из города и Сакского района эвакуировали 311 человек, из них 43 ребенка. Люди, вынужденные покинуть свои дома, сейчас находятся у родственников и знакомых, часть эвакуированных — в пункте временного размещения.
К ликвидации последствий шторма привлекли от РСЧС 405 человек и 116 единиц техники.

Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Часть местных сел обесточена, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В республике создали оперативный штаб, идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трассу Саки — Евпатория перекрыли из-за подтопления и организовали объезд. В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым — выходной день для всех.

Шторм - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа
Вчера, 00:40
 
Республика КрымЕвпаторияПроисшествияСакский районСевастопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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