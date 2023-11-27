В Крыму из-за непогоды один человек пропал без вести
В Крыму из-за непогоды один человек пропал без вести, еще четыре пострадали
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПоваленные штормом деревья в Севастополе
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Поваленные штормом деревья в Севастополе
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Крыму один человек пропал без вести из-за непогоды, сообщила пресс-служба МЧС России.
"В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести и четыре человека пострадали. Всю ночь сотрудниками МЧС России велась непрерывная работа по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению", — говорится в публикации.
Погибших в Севастополе в результате непогоды нет, уточнили в министерстве.
"Подтопленными оказались четыре частных домовладения, а также первые этажи трех многоквартирных домов. Из них было эвакуировано 35 человек, в том числе шестеро детей", — рассказали в МЧС.
По данным Минздрава, в Евпатории пострадали семь человек, двоих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. Из города и Сакского района эвакуировали 311 человек, из них 43 ребенка. Люди, вынужденные покинуть свои дома, сейчас находятся у родственников и знакомых, часть эвакуированных — в пункте временного размещения.
К ликвидации последствий шторма привлекли от РСЧС 405 человек и 116 единиц техники.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Часть местных сел обесточена, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В республике создали оперативный штаб, идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трассу Саки — Евпатория перекрыли из-за подтопления и организовали объезд. В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым — выходной день для всех.