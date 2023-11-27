Почти сто тысяч жителей крымского города Саки остаются без электричества
Почти сто тысяч жителей крымского города Саки остаются без света из-за шторма
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПоваленные штормом деревья в Севастополе
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Поваленные штормом деревья в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Около 70 тысяч абонентов - 100 тысяч жителей города Саки и Сакского района - остаются без света из-за удара стихии, обесточены 30 трансформаторных подстанций, сообщил глава администрации Саки Александр Овдиенко.
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"68 тысяч абонентов в Саках и Сакском районе без электричества. Абонент - это семья, это 100 тысяч не менее", - сказал в комментарии РИА Новости Овдиенко.
По его данным, более 30 трансформаторных подстанций без напряжения. Бригады работают, ситуацию осложняет понижение температуры воздуха, снег. Кроме того, идет поиск повреждения на сетях подачи теплоносителя в город от Сакской ТЭЦ, поэтому возможны перебои с подачей тепла, отметил Овдиенко.
Работает городской штаб по ликвидации аварии, Овдиенко попросил не паниковать и доверять только официальным властям.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов.
В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех.