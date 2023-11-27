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Почти сто тысяч жителей крымского города Саки остаются без электричества - РИА Новости, 27.11.2023
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07:41 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/krym-1912017314.html
Почти сто тысяч жителей крымского города Саки остаются без электричества
Почти сто тысяч жителей крымского города Саки остаются без электричества - РИА Новости, 27.11.2023
Почти сто тысяч жителей крымского города Саки остаются без электричества
Около 70 тысяч абонентов - 100 тысяч жителей города Саки и Сакского района - остаются без света из-за удара стихии, обесточены 30 трансформаторных подстанций,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T07:41
2023-11-27T07:41
саки (крым)
сакский район
евпатория
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Около 70 тысяч абонентов - 100 тысяч жителей города Саки и Сакского района - остаются без света из-за удара стихии, обесточены 30 трансформаторных подстанций, сообщил глава администрации Саки Александр Овдиенко. "68 тысяч абонентов в Саках и Сакском районе без электричества. Абонент - это семья, это 100 тысяч не менее", - сказал в комментарии РИА Новости Овдиенко. По его данным, более 30 трансформаторных подстанций без напряжения. Бригады работают, ситуацию осложняет понижение температуры воздуха, снег. Кроме того, идет поиск повреждения на сетях подачи теплоносителя в город от Сакской ТЭЦ, поэтому возможны перебои с подачей тепла, отметил Овдиенко. Работает городской штаб по ликвидации аварии, Овдиенко попросил не паниковать и доверять только официальным властям. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов. В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех.
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саки (крым)
сакский район
евпатория
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саки (крым), сакский район, евпатория, сильный шторм на черноморском побережье россии
Саки (Крым), Сакский район, Евпатория, Сильный шторм на Черноморском побережье России
Почти сто тысяч жителей крымского города Саки остаются без электричества

Почти сто тысяч жителей крымского города Саки остаются без света из-за шторма

© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПоваленные штормом деревья в Севастополе
Поваленные штормом деревья в Севастополе
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Поваленные штормом деревья в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Около 70 тысяч абонентов - 100 тысяч жителей города Саки и Сакского района - остаются без света из-за удара стихии, обесточены 30 трансформаторных подстанций, сообщил глава администрации Саки Александр Овдиенко.
«
"68 тысяч абонентов в Саках и Сакском районе без электричества. Абонент - это семья, это 100 тысяч не менее", - сказал в комментарии РИА Новости Овдиенко.
По его данным, более 30 трансформаторных подстанций без напряжения. Бригады работают, ситуацию осложняет понижение температуры воздуха, снег. Кроме того, идет поиск повреждения на сетях подачи теплоносителя в город от Сакской ТЭЦ, поэтому возможны перебои с подачей тепла, отметил Овдиенко.
Работает городской штаб по ликвидации аварии, Овдиенко попросил не паниковать и доверять только официальным властям.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов.
В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех.
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Вчера, 01:23
 
Саки (Крым)Сакский районЕвпаторияСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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