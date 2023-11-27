В Крыму из-за шторма без света остались почти полмиллиона человек
Крючков: 498 тысяч жителей Крыма остались без света из-за непогоды
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПоваленные штормом деревья в Севастополе
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Поваленные штормом деревья в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Почти 500 тысяч жителей Крыма остались без света из-за шторма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
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"Отключено линий электропередачи 10кВ — 166, ТП — 1185, 0.4 — 365, населения — 498 тысяч", - написал Крючков в своем Telegram-канале, ссылаясь на оперативные данные ГУП "Крымэнерго".
Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский, уточнил он. В Черноморском районе из-за отключения света прекращена подача воды, остановлена канализация и централизованное отопление, сообщила вTelegram-канале глава района Наталья Писарева.
Над восстановлением электроснабжения, по словам Крючкова, работают 38 бригад.
В четверг в Крыму объявили штормовое предупреждение на выходные дни и понедельник из-за приближения средиземноморского циклона. Отмечалось, что на полуострове пройдут сильные дожди с ураганным ветром.
В результате разгула стихии многие населенные пункты полуострова остались без электричества, повалены деревья, повреждения получили газопроводы. На море бушует сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Кроме того, из-за подтопления перекрыли трассу Саки — Евпатория, организован объезд. Также пришлось приостановить движение троллейбусов на междугородней горной дороге Симферополь — Ялта. Людей с трассы вывозят автобусами.
Понедельник, 27 ноября, в Крыму и Севастополе объявлены выходным днем.