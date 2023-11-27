https://ria.ru/20231127/kostin-1912107904.html

Глава ВТБ рассказал, что в работе ОСК по гособоронзаказу есть недостатки

Глава ВТБ рассказал, что в работе ОСК по гособоронзаказу есть недостатки - РИА Новости, 27.11.2023

Глава ВТБ рассказал, что в работе ОСК по гособоронзаказу есть недостатки

Работа Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по гособоронзаказу в целом удовлетворительна, однако есть недостатки в работе корпорации и в работе... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:40

2023-11-27T13:40

2023-11-27T14:02

втб

безопасность

россия

андрей костин (банкир)

владимир путин

объединенная судостроительная корпорация

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568670852_0:238:2545:1670_1920x0_80_0_0_9e056f8f4099e1f1ea116c6c32b96906.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Работа Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по гособоронзаказу в целом удовлетворительна, однако есть недостатки в работе корпорации и в работе смежников, заявил глава ВТБ Андрей Костин."В целом, мне кажется, можно признать работу в корпорации по гособоронзаказу удовлетворительной. Есть, конечно, недостатки – и в работе корпорации, и в работе смежников, и в механизме взаимоотношений с Минобороны. Но мы совместно с Минобороны и при активной помощи и поддержке Министерства промышленности ведем работу, создали "дорожную карту". Поэтому я думаю, что справимся с этой задачей", – сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Костин отметил, что в части гражданского судостроения у корпорации открываются перспективы, заказ на все виды судов на сегодня очень большой, однако в полной мере удовлетворить этот заказ ОСК на сегодня не сможет."Сегодня очень большое количество заказов у нас на все виды судов. Это и сухогрузы, и танкеры, и рыболовецкие суда, краболовы и пассажирские суда "река – море". Очень большой спрос. К сожалению, в полной мере удовлетворить этот заказ сегодня мы не в состоянии: не хватает мощностей, не хватает технологий", – сказал он.В начале октября президент России подписал указ о передаче государственного пакета акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. Согласно документу, банку переданы 100% акций корпорации для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.

https://ria.ru/20231120/rakety-1910572274.html

https://ria.ru/20230928/likhachev-1899099365.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

втб, безопасность, россия, андрей костин (банкир), владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, экономика