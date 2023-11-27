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Глава ВТБ рассказал, что в работе ОСК по гособоронзаказу есть недостатки - РИА Новости, 27.11.2023
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13:40 27.11.2023 (обновлено: 14:02 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/kostin-1912107904.html
Глава ВТБ рассказал, что в работе ОСК по гособоронзаказу есть недостатки
Глава ВТБ рассказал, что в работе ОСК по гособоронзаказу есть недостатки - РИА Новости, 27.11.2023
Глава ВТБ рассказал, что в работе ОСК по гособоронзаказу есть недостатки
Работа Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по гособоронзаказу в целом удовлетворительна, однако есть недостатки в работе корпорации и в работе... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:40
2023-11-27T14:02
втб
безопасность
россия
андрей костин (банкир)
владимир путин
объединенная судостроительная корпорация
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Работа Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по гособоронзаказу в целом удовлетворительна, однако есть недостатки в работе корпорации и в работе смежников, заявил глава ВТБ Андрей Костин."В целом, мне кажется, можно признать работу в корпорации по гособоронзаказу удовлетворительной. Есть, конечно, недостатки – и в работе корпорации, и в работе смежников, и в механизме взаимоотношений с Минобороны. Но мы совместно с Минобороны и при активной помощи и поддержке Министерства промышленности ведем работу, создали "дорожную карту". Поэтому я думаю, что справимся с этой задачей", – сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Костин отметил, что в части гражданского судостроения у корпорации открываются перспективы, заказ на все виды судов на сегодня очень большой, однако в полной мере удовлетворить этот заказ ОСК на сегодня не сможет."Сегодня очень большое количество заказов у нас на все виды судов. Это и сухогрузы, и танкеры, и рыболовецкие суда, краболовы и пассажирские суда "река – море". Очень большой спрос. К сожалению, в полной мере удовлетворить этот заказ сегодня мы не в состоянии: не хватает мощностей, не хватает технологий", – сказал он.В начале октября президент России подписал указ о передаче государственного пакета акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. Согласно документу, банку переданы 100% акций корпорации для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
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втб, безопасность, россия, андрей костин (банкир), владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, экономика
ВТБ, Безопасность, Россия, Андрей Костин (банкир), Владимир Путин, Объединенная судостроительная корпорация, Экономика
Глава ВТБ рассказал, что в работе ОСК по гособоронзаказу есть недостатки

Костин: работу ОСК по гособоронзаказу можно признать удовлетворительной

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГлава Банка ВТБ Андрей Костин
Глава Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Работа Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по гособоронзаказу в целом удовлетворительна, однако есть недостатки в работе корпорации и в работе смежников, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"В целом, мне кажется, можно признать работу в корпорации по гособоронзаказу удовлетворительной. Есть, конечно, недостатки – и в работе корпорации, и в работе смежников, и в механизме взаимоотношений с Минобороны. Но мы совместно с Минобороны и при активной помощи и поддержке Министерства промышленности ведем работу, создали "дорожную карту". Поэтому я думаю, что справимся с этой задачей", – сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Костин отметил, что в части гражданского судостроения у корпорации открываются перспективы, заказ на все виды судов на сегодня очень большой, однако в полной мере удовлетворить этот заказ ОСК на сегодня не сможет.
"Сегодня очень большое количество заказов у нас на все виды судов. Это и сухогрузы, и танкеры, и рыболовецкие суда, краболовы и пассажирские суда "река – море". Очень большой спрос. К сожалению, в полной мере удовлетворить этот заказ сегодня мы не в состоянии: не хватает мощностей, не хватает технологий", – сказал он.
В начале октября президент России подписал указ о передаче государственного пакета акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. Согласно документу, банку переданы 100% акций корпорации для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
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ВТББезопасностьРоссияАндрей Костин (банкир)Владимир ПутинОбъединенная судостроительная корпорацияЭкономика
 
 
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