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Малый ракетный корабль "Буря" завершает госиспытания на Балтике - РИА Новости, 27.11.2023
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16:42 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/korabl-1912170979.html
Малый ракетный корабль "Буря" завершает госиспытания на Балтике
Малый ракетный корабль "Буря" завершает госиспытания на Балтике - РИА Новости, 27.11.2023
Малый ракетный корабль "Буря" завершает госиспытания на Балтике
Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 "Каракурт", вооруженный "Калибрами", приступил к завершающему этапу государственных испытаний, сообщает пресс-служба РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:42
2023-11-27T16:42
безопасность
хабаровский край
балтийский флот вмф россии
конструкторское бюро приборостроения
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КАЛИНИНГРАД, 27 ноя — РИА Новости. Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 "Каракурт", вооруженный "Калибрами", приступил к завершающему этапу государственных испытаний, сообщает пресс-служба Балтийского флота. О начале госиспытаний "Бури" Балтфлот, в состав которого должен войти корабль, сообщал в середине декабря 2022 года. "Новейший малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 — носитель крылатых ракет "Калибр", построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" для Балтийского флота, приступил к завершающему этапу государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота", - говорится в релизе. Отмечается, что в ближайшее время "экипажу предстоит выполнить зенитные стрельбы по воздушной цели из ЗРПК "Панцирь-М". Представители завода совместно с экипажем и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств. МРК "Буря" является вторым кораблем проекта 22800, штатно оснащенным новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения". Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" разработаны центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" и строятся для ВМФ с 2015 года на трех верфях: "Пелле", Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае. "Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Кроме того, в состав ПВО корабля входят ПЗРК "Игла" и "Панцирь-М".
https://ria.ru/20230927/korabl-1898904506.html
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безопасность, хабаровский край, балтийский флот вмф россии, конструкторское бюро приборостроения
Безопасность, Хабаровский край, Балтийский флот ВМФ России, Конструкторское бюро приборостроения
Малый ракетный корабль "Буря" завершает госиспытания на Балтике

Корабль "Буря", вооруженный "Калибрами", приступил к последнему этапу испытаний

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСпуск на воду первого серийного малого ракетного корабля проекта 22800
Спуск на воду первого серийного малого ракетного корабля проекта 22800 - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Спуск на воду первого серийного малого ракетного корабля проекта 22800. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 27 ноя — РИА Новости. Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 "Каракурт", вооруженный "Калибрами", приступил к завершающему этапу государственных испытаний, сообщает пресс-служба Балтийского флота.
О начале госиспытаний "Бури" Балтфлот, в состав которого должен войти корабль, сообщал в середине декабря 2022 года.
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"Новейший малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 — носитель крылатых ракет "Калибр", построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" для Балтийского флота, приступил к завершающему этапу государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота", - говорится в релизе.
Отмечается, что в ближайшее время "экипажу предстоит выполнить зенитные стрельбы по воздушной цели из ЗРПК "Панцирь-М". Представители завода совместно с экипажем и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств.
МРК "Буря" является вторым кораблем проекта 22800, штатно оснащенным новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения".
Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" разработаны центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" и строятся для ВМФ с 2015 года на трех верфях: "Пелле", Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.
"Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Кроме того, в состав ПВО корабля входят ПЗРК "Игла" и "Панцирь-М".
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