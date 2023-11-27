https://ria.ru/20231127/korabl-1912170979.html

Малый ракетный корабль "Буря" завершает госиспытания на Балтике

Малый ракетный корабль "Буря" завершает госиспытания на Балтике - РИА Новости, 27.11.2023

Малый ракетный корабль "Буря" завершает госиспытания на Балтике

Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 "Каракурт", вооруженный "Калибрами", приступил к завершающему этапу государственных испытаний, сообщает пресс-служба РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:42

2023-11-27T16:42

2023-11-27T16:42

безопасность

хабаровский край

балтийский флот вмф россии

конструкторское бюро приборостроения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/75/1509527530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19395317b566c4420f8d7b3640c459dc.jpg

КАЛИНИНГРАД, 27 ноя — РИА Новости. Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 "Каракурт", вооруженный "Калибрами", приступил к завершающему этапу государственных испытаний, сообщает пресс-служба Балтийского флота. О начале госиспытаний "Бури" Балтфлот, в состав которого должен войти корабль, сообщал в середине декабря 2022 года. "Новейший малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 — носитель крылатых ракет "Калибр", построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" для Балтийского флота, приступил к завершающему этапу государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота", - говорится в релизе. Отмечается, что в ближайшее время "экипажу предстоит выполнить зенитные стрельбы по воздушной цели из ЗРПК "Панцирь-М". Представители завода совместно с экипажем и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств. МРК "Буря" является вторым кораблем проекта 22800, штатно оснащенным новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения". Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" разработаны центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" и строятся для ВМФ с 2015 года на трех верфях: "Пелле", Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае. "Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Кроме того, в состав ПВО корабля входят ПЗРК "Игла" и "Панцирь-М".

https://ria.ru/20230927/korabl-1898904506.html

https://ria.ru/20230706/vmf-1882488862.html

хабаровский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, хабаровский край, балтийский флот вмф россии, конструкторское бюро приборостроения