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В Приморье изъяли немаркированные морепродукты на семь миллионов рублей - РИА Новости, 27.11.2023
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04:13 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/kontrabanda-1912010467.html
В Приморье изъяли немаркированные морепродукты на семь миллионов рублей
В Приморье изъяли немаркированные морепродукты на семь миллионов рублей - РИА Новости, 27.11.2023
В Приморье изъяли немаркированные морепродукты на семь миллионов рублей
Крупную партию немаркированных морепродуктов – около 5,7 тонны мяса и конечностей краба, горбуши и красной икры стоимостью более 7 миллионов рублей изъяли у... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T04:13
2023-11-27T04:13
приморский край
россия
тернейский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Крупную партию немаркированных морепродуктов – около 5,7 тонны мяса и конечностей краба, горбуши и красной икры стоимостью более 7 миллионов рублей изъяли у четырех жителей региона сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, сообщает управление. "На территории частных домовладений у четырех жителей Тернейского района изъято 4,7 тонны конечностей и мяса краба камчатского, около 1 тонны горбуши, а также 167 килограммов икры рыб лососевых пород. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ПУ ФСБ по Приморскому краю. Отмечается, что изъятая продукция планировалась к сбыту на территории края. Общая стоимость партии составила более 7 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230929/les-1899344875.html
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приморский край, россия, тернейский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Приморский край, Россия, Тернейский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Приморье изъяли немаркированные морепродукты на семь миллионов рублей

В Приморье изъяли около 5,7 тонны немаркированных краба, горбуши и красной икры

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Крупную партию немаркированных морепродуктов – около 5,7 тонны мяса и конечностей краба, горбуши и красной икры стоимостью более 7 миллионов рублей изъяли у четырех жителей региона сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, сообщает управление.
"На территории частных домовладений у четырех жителей Тернейского района изъято 4,7 тонны конечностей и мяса краба камчатского, около 1 тонны горбуши, а также 167 килограммов икры рыб лососевых пород. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ПУ ФСБ по Приморскому краю.
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Отмечается, что изъятая продукция планировалась к сбыту на территории края. Общая стоимость партии составила более 7 миллионов рублей.
 
Приморский крайРоссияТернейский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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