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В Приморье изъяли немаркированные морепродукты на семь миллионов рублей

В Приморье изъяли немаркированные морепродукты на семь миллионов рублей - РИА Новости, 27.11.2023

В Приморье изъяли немаркированные морепродукты на семь миллионов рублей

Крупную партию немаркированных морепродуктов – около 5,7 тонны мяса и конечностей краба, горбуши и красной икры стоимостью более 7 миллионов рублей изъяли у... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T04:13

2023-11-27T04:13

2023-11-27T04:13

приморский край

россия

тернейский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Крупную партию немаркированных морепродуктов – около 5,7 тонны мяса и конечностей краба, горбуши и красной икры стоимостью более 7 миллионов рублей изъяли у четырех жителей региона сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, сообщает управление. "На территории частных домовладений у четырех жителей Тернейского района изъято 4,7 тонны конечностей и мяса краба камчатского, около 1 тонны горбуши, а также 167 килограммов икры рыб лососевых пород. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ПУ ФСБ по Приморскому краю. Отмечается, что изъятая продукция планировалась к сбыту на территории края. Общая стоимость партии составила более 7 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230929/les-1899344875.html

приморский край

россия

тернейский район

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приморский край, россия, тернейский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия