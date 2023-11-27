Рейтинг@Mail.ru
В Киеве допустили возможность обсуждения завершения конфликта - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/konflikt-1912136141.html
В Киеве допустили возможность обсуждения завершения конфликта
В Киеве допустили возможность обсуждения завершения конфликта - РИА Новости, 27.11.2023
В Киеве допустили возможность обсуждения завершения конфликта
Советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак допустил возможность обсуждения других вариантов... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:44
2023-11-27T14:44
россия
украина
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак допустил возможность обсуждения других вариантов завершения конфликта на Украине, помимо выхода на границы 1991 года. Как отмечает издание, растущий дискомфорт на Западе становится все более очевидным для украинцев. "Возможно, это знак для нас, для украинцев, что нужно обсудить еще другие варианты того, как остановить войну, а не только выход на границы 1991 года - сейчас этого очень сложно достичь", - заявил Ступак в интервью американскому изданию Newsweek. Ступак, который также был ранее офицером Службы безопасности Украины (СБУ), добавил, что, возможно, существует "золотая середина". При этом Ступак отметил, что отсутствие доверия между двумя сторонами конфликта остается серьезной проблемой. Он утверждает, что РФ якобы "никогда не выполняла своих обещаний". Официально в Киеве неоднократно отвергали возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года. При этом на минувшей неделе агентство Блумберг обратило внимание на рост числа граждан Украины, выступающих за уступки в пользу России. Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Как писала американская газета Daily Beast, в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231127/nato-1912131136.html
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912072993.html
https://ria.ru/20231125/peregovory-1911854743.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, верховная рада украины
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
В Киеве допустили возможность обсуждения завершения конфликта

Ступак: возможно обсуждение завершения конфликта без выхода на границы 1991 года

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак допустил возможность обсуждения других вариантов завершения конфликта на Украине, помимо выхода на границы 1991 года.
Как отмечает издание, растущий дискомфорт на Западе становится все более очевидным для украинцев.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта, заявил Столтенберг
Вчера, 14:30
«
"Возможно, это знак для нас, для украинцев, что нужно обсудить еще другие варианты того, как остановить войну, а не только выход на границы 1991 года - сейчас этого очень сложно достичь", - заявил Ступак в интервью американскому изданию Newsweek.
Ступак, который также был ранее офицером Службы безопасности Украины (СБУ), добавил, что, возможно, существует "золотая середина".
При этом Ступак отметил, что отсутствие доверия между двумя сторонами конфликта остается серьезной проблемой. Он утверждает, что РФ якобы "никогда не выполняла своих обещаний".
Официально в Киеве неоднократно отвергали возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года. При этом на минувшей неделе агентство Блумберг обратило внимание на рост числа граждан Украины, выступающих за уступки в пользу России.
Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Как писала американская газета Daily Beast, в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Транспортировка раненного украинского военного - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Экс-постпред США заявил о тупике стратегии Запада по конфликту на Украине
Вчера, 12:09
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Украина - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Эксперт рассказал, в каком случае Украина возобновит переговоры с Россией
25 ноября, 19:47
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала