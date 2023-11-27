https://ria.ru/20231127/konflikt-1912136141.html

В Киеве допустили возможность обсуждения завершения конфликта

В Киеве допустили возможность обсуждения завершения конфликта - РИА Новости, 27.11.2023

В Киеве допустили возможность обсуждения завершения конфликта

Советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак допустил возможность обсуждения других вариантов... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:44

2023-11-27T14:44

2023-11-27T14:44

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак допустил возможность обсуждения других вариантов завершения конфликта на Украине, помимо выхода на границы 1991 года. Как отмечает издание, растущий дискомфорт на Западе становится все более очевидным для украинцев. "Возможно, это знак для нас, для украинцев, что нужно обсудить еще другие варианты того, как остановить войну, а не только выход на границы 1991 года - сейчас этого очень сложно достичь", - заявил Ступак в интервью американскому изданию Newsweek. Ступак, который также был ранее офицером Службы безопасности Украины (СБУ), добавил, что, возможно, существует "золотая середина". При этом Ступак отметил, что отсутствие доверия между двумя сторонами конфликта остается серьезной проблемой. Он утверждает, что РФ якобы "никогда не выполняла своих обещаний". Официально в Киеве неоднократно отвергали возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года. При этом на минувшей неделе агентство Блумберг обратило внимание на рост числа граждан Украины, выступающих за уступки в пользу России. Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Как писала американская газета Daily Beast, в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231127/nato-1912131136.html

https://ria.ru/20231127/ukraina-1912072993.html

https://ria.ru/20231125/peregovory-1911854743.html

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россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, верховная рада украины